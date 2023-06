DN Debatt. ”Gravida ska inte ha sämre skydd än sjuka kollegor”

Logga in

Andelen kvinnor som förvärvsarbetar är hög i Sverige och många kan fortsätta arbeta under nästan hela eller åtminstone större delen av graviditeten. För andra blir arbetsförmågan nedsatt redan tidigt under graviditeten. Vissa arbetsmiljöer innebär risker för gravida arbetstagare som därför inte får arbeta kvar under graviditeten.

Att gravida kan arbeta i så hög utsträckning som möjligt under graviditeten med hjälp av anpassningar och omplaceringar är viktigt för den ekonomiska jämställdheten. Samtidigt får den belastning som graviditeten kan innebära inte negligeras. För att de politiska delmålen om ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa ska uppnås är det av stor vikt att det finns ett tillfredsställande socialförsäkringsskydd när arbetsförmågan är nedsatt på grund av graviditet och vid risker i arbetsmiljön. Ett fullgott skydd för gravida anställda och gravida egenföretagare är viktigt för den ekonomiska självständigheten och möjligheten att kombinera arbetsliv och familjeliv.

Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida lämnar i dag sitt betänkande till regeringen. I utredningens uppdrag har bland annat ingått att lämna förslag som syftar till att modernisera graviditetspenningregelverket och att undersöka i vilken utsträckning arbetsgivare vidtar relevanta åtgärder för att möjliggöra att gravida kan arbeta kvar under graviditeten.

Graviditetspenningen utformades 1979 och har därefter inte moderniserats nämnvärt. Förmånen betalas ut när den gravida behöver avstå från arbete på grund av risker i arbetsmiljön eller nedsatt arbetsförmåga i ett fysiskt påfrestande arbete, som längst till och med den elfte dagen innan beräknad förlossning. Därefter är den gravida hänvisad till att använda semester eller föräldrapenning trots att hon är förbjuden att arbeta på grund av risker i arbetsmiljön eller inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Vägledande för tillämpningen av sjukpenningregelverket är i sin tur ett förarbete från 1940-talet, enligt vilket besvär som relaterar till graviditet är att betrakta som en del av det naturliga livsförloppet, och inte en sjukdom.

Historiskt har det inneburit att gravida har haft svårare att erhålla sjukpenning för sina besvär än icke-gravida.

I syfte att modernisera socialförsäkringsskyddet för gravida föreslår utredningen att förmånsperioden för graviditetspenningen ska förlängas till och med dagen före förlossningen och att inkomsttaket inom graviditetspenningen ska höjas till samma nivå som i sjukpenningen. Utredningen föreslår även ett förtydligande i lag om att gravida har likvärdig rätt till sjukpenning som icke-gravida. Förslagen gör att socialförsäkringsskyddet vid graviditet blir mer likt det skydd som finns vid sjukdom, vilket är viktigt ur jämställdhetssynpunkt.

Gravida har ett utbyggt skydd för sitt arbete i fysiskt påfrestande eller riskfyllda arbeten i form av en rätt till omplacering. När rätten till omplacering vid graviditet infördes beskrevs det som angeläget med hänsyn till jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet och som ett sätt att slå vakt om kvinnors rätt till arbete.

Arbetstagare och arbetsgivare har vad utredningen erfar olika uppfattningar om hur väl omplaceringsmöjligheterna utreds och hur ofta omplaceringar kommer till stånd. Mer kunskap behövs i frågan och utredningen föreslår därför att Jämställdhetsmyndigheten ska få i uppdrag att utreda frågan närmare. Ett sådant underlag kan bli viktigt i ett framtida arbete med att ytterligare förbättra förutsättningarna för gravida arbetstagare.

I graviditetens absoluta slutskede har de flesta gravida, även de som inte sökt eller beviljats graviditetspenning, behov av att helt eller delvis avstå arbete. I dag är de då hänvisade till föräldrapenning eller semester och de gravidas behov av vila och återhämtning innan förlossningen ställs därmed mot framtida möjlighet till samvaro med barnet och möjlighet för båda föräldrarna att kombinera arbetsliv och familjeliv.

Utredningen föreslår att en icke-behovsprövad graviditetspenning ska införas och kunna nyttjas av arbetande gravida de sista sju kalenderdagarna innan den beräknade förlossningen och fram till och med dagen innan förlossningen. Den nya ersättningen och förbättringarna inom graviditetspenningen innebär ökad renodling mellan socialförsäkringsförmåner som syftar till att kompensera för inkomstbortfall orsakat av graviditet (ett inkomstbortfall som enbart drabbar den gravida) och inkomstbortfall som beror på behov av att avstå arbete för vård av barn (ett inkomstbortfall som föräldrar vid gemensam vårdnad kan dela på). Det är positivt ur jämställdhetshänseende.

De ovan beskrivna förslagen beräknas kosta cirka 850 miljoner kronor per år.

Att gravida omplaceras i arbetet när det behövs och är möjligt är väsentligt för att upprätthålla gravidas rätt till arbete. Dessutom är en modernisering av socialförsäkringsskyddet angelägen för att se till att det i högre utsträckning fungerar ändamålsenligt för arbetande gravida.

Gravidas socialförsäkringsskydd och rätt till arbete är viktiga jämställdhetsfrågor som alltför länge har förbisetts. Det är hög tid att ge dessa frågor den uppmärksamhet de förtjänar.