DN Debatt. ”Hela tillväxten avverkas – utred skogen efter valet”

Debatten om hur vår svenska skog skall förvaltas blir allt högljuddare. Polariseringen blir inte bara tydligare utan också mer förvirrande för den intresserade men kanske inte helt initierade personen. Utspel, inte bara från företrädare för skogsnäringen utan även skogsforskningen, trängs på debattsidorna. Hårda ord utväxlas i debatten. Vem skall man tro på?

Den svenska skogen har varit och kommer även i framtiden vara en grundbult i den svenska ekonomin, men också ha en viktigt social betydelse för Sverige är ett skogsland och inte minst för bevarande av den biologiska mångfalden. Svensken känner för skogen och blir upprörd där skogen brukas på det sätt som vi kan se i dag med kalhyggen och markberedningar. Samtidigt finns de som blir nöjda när de ser samma bild; Det är så här en skog skall förvaltas!

En skogsutredning har tillsatts ungefär vart 30:e år och skälen har varit att debatten har nått en sådan nivå att något måste göras åt den lagstiftning som styr skogsbruket. Den senaste större skogsutredningen ledde fram till dagens skogsvårdslag från 1993. Den föranleddes bland annat av att köparna av skogsprodukter ute i Europa hotade med köpbojkott från Sverige eftersom den dåvarande lagen ansågs missgynna skogens naturvärden.

Alltså fick vi en ny lag som jämställde målsättningarna produktion och miljö, vilket utan tvekan fick ett snabbt genomslag i hur skogen förvaltades. Som grädde på moset kan vi säga att etableringen av certifiering av hänsynsfullt skogsbruk genom Forest Stewardship Council (FSC) eller Programme for the Endorsment of Forest Certification (PEFC) fick fäste i det Svenska skogsbruket, vilket ytterligare förstärkte hänsyn till miljö och sociala aspekter vid skogsförvaltningen.

Nu är det dags igen. Sedan det förra skogspolitiska beslutet har Sverige blivit EU-medlemmar och vår skogslagstiftning är inte anpassad till EU:s regelverk. EU har dessutom nyligen presenterat en skogsstrategi som bland annat fokuserar på att bevara den biologiska mångfalden samt motverka klimatförändringar genom inlagring av kol i det skogliga ekosystemet.

Klimatförändringarna står i fokus på ett sätt som inte var fallet i början av 90-talet. Vi är långt ifrån att nå miljömålet levande skogar enligt de utvärderingar av miljömålsarbetet som regelbundet görs. Även om vi på papperet har två likvärdiga mål i skogspolitiken är det nog ändå ekonomin som vinner, ”frihet under ansvar” är ingen som riktigt vet vad det innebär - var ligger ansvarsfördelningen mellan stat, marknad och markägare?

Det är tid för en uttalad ny skogspolitik och kanske ett tydligare politiskt ansvar i form av en minister som inte har en massa andra frågor på sin agenda. Skogen i Sverige är för viktig för det.

Strukturen inom näringen har förändrats. Vi avverkar i dag hela tillväxten, och tillväxten är i sjunkande, det finns en påtaglig brist på landsbygdsutveckling. Samtidigt dominerar i dag säsongsanställd utländsk arbetskraft inom skogsbruket. Vi har bland de lägsta virkespriserna i Europa. Skogsindustrin omstruktureras med utfasning av pappersproduktion och en ny gryning för sågverksindustrin med kvalitet och CTL, ”Cut to lenght”, som drivande krafter.

Dagens situation talar alltså starkt för att se över skogspolitiken och den styrande lagstiftningen. Regeringen har utifrån Januariavtalet tillsatt utredningar som behandlar enskildheter som äganderättsfrågor, artskydd och hyggesfritt skogsbruk och utifrån dessa nyligen delat ut ett ganska stort antal myndighetsuppdrag som skall föreslå hur man skall gå vidare för varje enskild del.

Problemet är att det saknas ett helhetsgrepp, vilket behövs för allt hänger faktiskt ihop i det ekosystem som skogen är. Hur skall skogen brukas hållbart så att det samtidigt kan leverera lönsamhet till den som äger den, vara en god livsmiljö för den biologiska mångfalden, vara en viktig komponent i en aktiv klimatpolitik – och bjuda på rika naturupplevelser?

Det är fullt möjligt att nå detta, ja det måste vara möjligt inför framtiden.

● För det första skulle man kunna ifrågasätta ett produktionsmål. Det finns inte så många andra lagar där man i lagtext styr produktionen, och man kan ställa sig frågan varför vi har det när det gäller skog.

● Låt produktionen vara markägarens och marknadens fråga. Däremot är det nödvändigt att det finns lagstiftad hänsyn när det gäller produktion och avverkning, på samma sätt som att alla andra exploateringar skall beakta miljöbalkens hänsynsregler. Gör man så här så skulle skogsvårdslagstiftningen kunna bli en del av miljöbalken.

Det handlar inte om att i första hand avsätta reservat, utan om att skogen skall brukas med hänsyn och markägarens krav på lönsamhet. Självklart kommer reservat framgent vara en viktig del i skapandet av en funktionell ekologisk infrastruktur i landskapet samt för att klara artskyddet.

Det är en självklarhet att då allmänintresset anser att ett ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk inte kan bedrivas beroende på höga naturvärden, skall markägaren ha ekonomisk ersättning för de inskränkningar som detta medför – det vill säga fortsätta följa dagens praxis.

Den regering som tillträder efter valet bör prioritera att tillsätta en parlamentarisk skogsutredning som får i uppdrag att utifrån dagsläget föreslå en samlad skogspolitik och en reviderad lagstiftning inklusive hur skogsbruket skall styras av det allmänna.

Den svenska skogen är för viktig för att reduceras till ett antal myndighetsuppdrag.