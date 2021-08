DN Debatt. ”Historien visar att inte bara elsparkcyklar ifrågasatts”

Elsparkcyklarna är ett fenomen som rör upp starka känslor. I takt med att människor återfår sin rörelse­frihet efter pandemin ökar antalet elsparkcykelresenärer och så även ilskan mot dem. Det är inte ovanligt att elsparkcyklar vandaliseras eller förstörs. Organisationen Rena Mälaren har fiskat upp fler än 350 elsparkcyklar, motsvarande 7 ton, från Mälarens botten. Malmös politiker har redan infört kommunala avgifter för elsparkcyklar och ytterligare ett antal kommuner kan vara på väg att göra detsamma.

Varför ser reaktionerna ut som de gör? Vad är den egentliga orsaken till att debatten kring dessa elsparkcyklar rasar?

Det brukar vara regel snarare än undantag att ny transportteknik i stadsmiljön möts med skepsis eller av rent och skärt motstånd. Ibland exploateras medborgarnas okunskap, irritation eller rädsla för politiska ändamål. Regleringar och påbud införs för att vinna poänger, eller röster. Resultatet blir att ny teknik begränsas, försenas eller förhindras.

I december år 1835 inleddes försök med så kallad hästomnibuss i Stockholm längs Drottninggatan. Det var en slags diligensliknande, hästdragen vagn för kollektivresor. Hyrkuskarna protesterade högljutt och en del kom att ge sig på hästbussförarna med sina piskor. Snöbollar kastades mot passagerare.

Trots motståndet ökade antalet hästar i städerna.

År 1894 larmades om en förestående kris i New York, orsakad av hästdynga. I staden fanns då uppskattningsvis 100 000 hästar och dessa producerade dagligen mer än tusen ton gödsel. Samtidigt i London drogs varje enskild buss i staden fram av tolv hästar. En artikel i The Times år 1894 hävdade att London inom 50 år skulle vara helt begravd under tre meter hästgödsel.

I Stockholm provkördes år 1899 för första gången en motordriven buss. Även denna gång skedde det längs Drottninggatan. Mot bakgrund av de upplevda problemen med hästdynga kunde man kanske ha väntat sig att motorbussen skulle ha välkomnats av stadens invånare.

I stället utbröt våldsamma protester. Denna gång för det oväsen bussen orsakade som skrämde både folk och hästar. Redan inom ett par dagar efter premiärturen väller det in kritiska insändare till tidningarna som vill stoppa ”bullerbussen” som den kallades i folkmun. Mindre än en vecka efter premiären stoppades bussen.

Under Allmänna Konst- och Industri­utställningen på södra Djurgården år 1897 visades för första gången en automobil i Stockholm. Efter detta bestämde myndigheterna att auto­mobil endast fick köras före klockan 8 på morgonen och efter klockan 22 på kvällen eftersom den störde för mycket.

Ett annat exempel på mycket omtvistat trafikslag gällde tunnelbanan. Efter sex timmars debatt i Stockholms stadsfullmäktige beslutades år 1941 att Stockholms tunnelbana skulle byggas. Motståndet var stort och den socialdemokratiske ledaren Zäta Höglund anförde en rad argument emot tunnelbanebygget: Världskriget gjorde tillvaron osäker. Stadens finanser var ansträngda. Dessutom var det tveksamt om staden skulle fortsätta växa. Kanske hade befolkningsmaximum redan passerats? Stockholms stad hade då drygt 590 000 invånare.

Att döma av den politiska debatten av i dag så tycks emellertid samma farhåga upprepa sig: ”Staden kommer snart vara begravd under ett berg av elsparkcyklar”.

Vi vet nu att Stockholm fortsatte att växa kraftigt och staden närmar sig i dag en miljon invånare. Mot den bakgrunden får bygget av tunnelbana anses vara ett av de mest framsynta transportpolitiska besluten i Sveriges historia.

Med facit i hand vet vi vidare att varken New York eller London kom att begravas under hästdynga. Att döma av den politiska debatten av i dag så tycks emellertid samma farhåga upprepa sig: ”Staden kommer snart vara begravd under ett berg av elsparkcyklar”.

Vad är teknikmotståndet sprunget ur? Det är en svår men viktig fråga. I vissa fall kan det nog handla om okunskap och rädsla. Motstånd och irritation kan samtidigt vara fullt rationellt. Stockholms första motordrivna buss stank inte bara av ”odräglig bensin” utan orsakade faktiskt ett par trafikolyckor inom dagar efter premiären.

I båda fallen var det droskor som hade blivit skrämda, varav den ena jagats upp i planteringarna vid Rosenbad. Värre olyckor skedde när människor klämdes under de spårvagnar som for sicksack genom städerna under början av 1900-talet. Manhattans 10:e aveny kom att kallas ”Death Avenue” just av den anledningen.

Den centrala frågan nu är om politiker i allt fler städer gör rätt i att förbjuda elsparkcyklar helt och hållet? Går det i stället att utforma regleringar på ett sätt som inte stävjer innovation och gynnsam transformation?

På samma sätt kan kritiken mot elsparkcyklar som placerats på olämpliga ställen eller förare som kör vårdslöst betraktas som legitim. Det är beklagligt när människor far illa och drabbas av allvarliga olyckor.

Motståndet mot ny teknik, särskilt om det får genomslag i politiken, kan sätta krokben för utveckling och nödvändig omställning. Efter att det första försöket med kollektivtrafik med motorbuss avbröts dröjde det mer än 20 år innan reguljär busstrafik inleddes i Stockholms innerstad.

Den centrala frågan nu är om politiker i allt fler städer gör rätt i att förbjuda elsparkcyklar helt och hållet? Går det i stället att utforma regleringar på ett sätt som inte stävjer innovation och gynnsam transformation? När det kommer till ny transportteknik specifikt kan politisk opportunism vara direkt skadligt för möjligheterna att i dag ställa om transportsystemet – och därmed samhället – till att bli mer hållbart.

Även om elsparkcykeln är ett relativt nytt fenomen finns en hel del som tyder på att elsparkcykeln har potential att spela en viktig roll för att realisera de klimatpolitiska målen. För att klara av klimatutmaningen behöver städer bli gröna.

Den amerikanska rösträttsaktivisten Susan B Anthony hävdade att ”cykeln har gjort mer för kvinnans frigörelse än någonting annat i världen”. Den snabba ökningen av elsparkcykelanvändandet förklaras delvis av att allt fler kvinnor väljer att nyttja dem.

Redan i dag bor en majoritet av världens befolkning i städer och den siffran bedöms enligt FN att öka de kommande årtiondena. Dessa städer upptar endast tre procent av jordens yta men står för hela två tredjedelar av världens totala energibehov, och 70 procent av koldioxidutsläppen.

Elsparkcykeln utgör ingen mirakelkur i detta avseende men kan tillsammans med hållbara kollektivresor på såväl spår som väg utgöra en framgångsrik mix som mildrar klimatavtrycket. I Sverige är varannan bilresa kortare än fem kilometer, vilket delvis kan förklara den snabba ökningen av andelen bilresor som nu byts ut mot resa med elsparkcykel.

Att ge vika för det motstånd som ofta uppstår när ny teknik ser dagens och stadens ljus riskerar även att omintetgöra flera indirekta nyttor.

Cykelns genombrott i slutet av 1800-talet var viktig för den ökade rörligheten, inte minst för kvinnor. Den amerikanska rösträttsaktivisten Susan B Anthony hävdade att ”cykeln har gjort mer för kvinnans frigörelse än någonting annat i världen”. Den snabba ökningen av elsparkcykelanvändandet förklaras delvis av att allt fler kvinnor väljer att nyttja dem.

Hur öppna vi är och hur väl vi tar till oss ny teknik – särskilt inom transportområdet – speglar en stads och ett lands förändringsbenägenhet och innovationskraft. Det finns goda skäl att bejaka ny transportteknik generellt och mikromobilitet specifikt. Målet bör vara att låta den nya tekniken komma till sin rätt samtidigt som eventuella negativa bieffekter minimeras, snarare än att reglera bort och försena den nya teknikens intåg.