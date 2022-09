DN Debatt Repliker. ”Höga elpriser i söder beror inte på nedlagda reaktorer”

Valdebatten kring de stängda reaktorerna i Ringhals är missvisande. De skenande elpriserna i södra Sverige hade högst sannolikt varit på samma nivå även om de nedlagda svenska reaktorerna varit i drift.

Att Sverige befinner sig i en mycket allvarlig elkris är odiskutabelt. På DN Debatt menar partiledarna för M, SD, KD och L att elkrisen är ”till stor del självförvållad”. Men i artikeln och i den allmänna valdebatten så talar politikerna inte sanning när de likställer elkrisen med elpriskrisen.

På grund av att Ryssland strypt utbudet av naturgas har priserna på el i stora delar av Europa skenat.

Elkrisen handlar om risken för att så kallad bortkoppling av last i elnäten kommer att ske i södra Sverige under vinterns kallaste timmar, på grund av en negativ effektbalans i elprisområde SE4. Svenska kraftnät uppskattar att under topplasttimmen 2022/2023 i elprisområde SE4 så blir importbehovet 3 GW en normalvinter, vilket är precis samma effektbalans som 2021/2022. Risken för bortkoppling fanns därmed redan innan Rysslands invasion av Ukraina.

Det Sverige, liksom majoriteten av övriga europeiska länder, har drabbats av är en elpriskris. På grund av att Ryssland strypt utbudet av naturgas har priserna på el i stora delar av Europa skenat.

Naturgasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön har en kapacitet att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland motsvarade uppemot 600 TWh. Förenklat så skulle den volymen naturgas kunna bidra till en total elproduktion på 300 TWh årligen. Det är mer än dubbelt så mycket el som hela Sverige förbrukar under ett helt år. När denna mängd elproduktion har tagits bort från den europeiska elmarknaden så har elpriset skjutit i höjden eftersom marknaden bygger på utbud och efterfrågan.

Dagens situation med skyhöga elpriser i södra Sverige hade högst sannolikt varit mer eller mindre densamma om inga reaktorer lagts ned, men Sverige hade exporterat ännu mera el. Ringhals 1 och 2 hade möjlighet att i bästa fall leverera 13 TWh per år, vilket alltså motsvarar 5 procent av den elproduktionspotential som försvunnit bara genom att ingen naturgas transporteras i Nord Stream. Till detta kommer ytterligare reducerade naturgasleveranser från Ryssland till Europa.

I den svenska debatten pratas det heller inte mycket om att Nordens största kärnreaktor Olkiluoto 3, mitt i denna elpriskris, startat och i veckan närmade sig effekten 1 000 MW (toppeffekten är 1 600 MW), utan att elpriserna sjunkit till ”normal” nivå. Det förlängda stoppet av Ringhals 4 innebär däremot att effektbalansen försämras i SE3, vilket är oroväckande när vi talar om risken för bortkopplad förbrukning.

Det är viktigt att Sverige jobbar långsiktigt för att förbättra effektbalansen genom att använda efterfrågeflexibilitet, lagring och ny produktion i hela landet, men den nuvarande elpriskrisen i södra Sverige förklaras av Putins invasion av Ukraina och dess följdeffekter, inte av stängda svenska reaktorer.