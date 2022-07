DN Debatt Repliker. ”Högerns energiekvation går inte ihop”

Den halmgubbe som Moderaterna målar upp där Miljöpartiet görs till kärnkraftens lieman är så förljugen och tröttsam. De som tydligast tar avstånd från kärnkraften är inte Miljöpartiet, det är energiföretagen. Vem som helst kan bygga ny kärnkraft i Sverige, men energibranschen är inte intresserad. Det är inte politikens fel. Kärnkraften är en förlegad och dyr teknik som inte längre är marknadsmässigt gångbar.

Högern gör allt i sin makt för att spela upp konflikten kring kärnkraften. Men faktum är att ingen motsätter sig att också kärnkraften, i viss mån, under en överskådlig framtid faktiskt behövs. Miljöpartiet vill inte stänga ned fungerande reaktorer i förtid eller närtid. Vi vill fasa ut svensk kärnkraft, under ordnade former, till 2040.

Oavsett hur gärna högern vill försöka få svenska väljare att tro det, står alltså inte kärnkraften i centrum för vår tids största energipolitiska konflikt – det gör det förnybara.

Ingen motsätter sig att också kärnkraften, i viss mån, under en överskådlig framtid faktiskt behövs.

Trots att man i sin artikel skriver att ”alla kraftslag behövs”, har Moderaterna hittills försökt stoppa vindkraftverk som årligen skulle kunna ge Sverige nästan 100 TWh vindkraft. Det är dubbelt så mycket energi som kärnkraften i Sverige ger.

Högerns energiekvation går inte ihop, och det vet de, men låtsas att det regnar. Att ingjuta falskt hopp kring kärnkraftstekniker som inte finns är ansvarslös populism i en tid då vi desperat behöver mer elproduktion. Sverige förutspås behöva dubbelt så mycket el 2045 som i dag.

Merparten av detta behov kommer dock långt innan dess. Boden behöver 12 TWh 2026. Gällivare 15 TWh 2030. Skellefteå 2 TWh 2024. Göteborg 2 TWh 2026. Enligt Energimyndigheten kommer ny kärnkraft kunna leverera el till nätet först 2040. Det är bara fem korta år innan Sveriges utsläpp ska vara nära noll. Det är för sent. Sverige behöver ny el nu.

Så i stället för att surra vårt lands ekonomiska öde till en orealistisk dröm om hundratals modulära kärnkraftverk som inte är uppfunna än, låt oss satsa på lösningarna vi vet fungerar. IPCC har tydligt visat att investeringar i förnybar energiproduktion är det billigaste och mest effektiva sättet att minska utsläppen.

Priset på solenergi har fallit med 90 procent de senaste åren, det gör den till den billigaste kraftkällan i världshistorien. Även vindkraften har dykt i pris. Dessa tekniker är nu så konkurrenskraftiga att de fullständigt dominerar som andel av all ny elproduktion, både i Sverige och globalt.

Elen Sverige producerar kommer hålla kylskåpet kallt i hushållen och maskinerna rullande i fabrikerna, oavsett var elen kommer ifrån. Men ska vi lyckas med att få ner elpriserna och öka produktionen så snabbt som det nu krävs måste vi satsa på den elproduktion som går snabbast att bygga ut och som kostar minst. Här levererar vindkraften, inte nya kärnkraftverk som fortfarande efter decennier av forskning inte lämnat ritbordet.

Då är det inte MP som är svaret skyldigt varför marknaden vänder kärnkraften ryggen. Det är Moderaterna som måste svara på varför de i kommun efter kommun stoppar energiföretagen från att bygga den nya billiga vindkraft som både elkunderna och industrin behöver.