DN Debatt. ”Höjd markhyra kan chockhöja avgifterna i bostadsrätter”

Bara en väldigt modig lokalpolitiker skulle våga föreslå en höjning av kommunalskatten från 30 till 35 kronor per intjänad hundralapp. Förslaget hade sannolikt inte varit särskilt populärt hos väljarna. Men det är ändå precis vad höjningen av Stockholms stads markhyra innebär för en pensionär i en bostadsrätt på 70 kvadratmeter i innerstan.

Låga räntor och en stark bostadsmarknad har lett till kraftigt stigande markvärden, vilket fått allt fler kommuner att höja markhyran. En utredning vi låtit göra visar att den genomsnittliga höjningen för bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad blir 120 procent.

I Göteborg finns än mer uppseendeväckande exempel på markhyra som höjs med 500 procent. På båda orterna finns exempel på föreningar som vägrat skriva på nya tomträttsavtal för att få avgäldsnivån och dess skälighet rättsligt prövad, något som avgörs i bland annat Mark- och miljööverdomstolen nästa år.

För knappt fem år sedan drev den dåvarande rödgrönrosa majoriteten igenom nya avgäldsnivåer. Moderaterna, som då befann sig i opposition, sade nej till höjd markhyra. Men trots att en blågrön, moderatledd majoritet styrt Stadshuset sedan 2018 har tomträttsreformer uteblivit. Politikerna i huvudstaden är uppenbarligen mån om den årliga intäkten på nästan 2,4 miljarder kronor, varav drygt 1 miljard kronor kommer från flerbostadshus.

I Stockholms stad finns cirka 1 500 bostadsrättsföreningar med tomträtt, varav vi som undertecknar denna artikel tillsammans representerar 75 procent. Samtliga föreningar har eller ska under perioden 2018–2027 teckna nya tioårsavtal med staden, enligt nya avgäldsnivåer.

En utredning som vi gjort har undersökt förutsättningarna för omkring 90 av dessa tomträttsföreningar. År 2010 motsvarade avgälden 22 procent av dessa föreningars genomsnittliga driftkostnad. I fjol var siffran uppe i hela 62 procent. Det är en ohållbar utveckling.

Bilden av bostadsrättsinnehavare i storstäder är att det är en socioekonomiskt stark grupp med en trygg ekonomi. Visst finns det i de flesta fall en värdeökning i bostadsrätten. Men även i stadskärnor bor och lever ensamstående föräldrar, pensionärer och unga vuxna med ambitionen att bo kvar.

Dessa gruppers disponibla inkomster drabbas hårt av kraftiga avgäldshöjningar, som i värsta fall kan leda till avgiftshöjningar på 2 000 kronor i månaden. Höjningarna berör i olika utsträckning hundratusentals stockholmare, varav vissa kan tvingas lämna sina hem.

Tomträttens ursprungliga syfte när den skapades 1908 var att möjliggöra bostadsbyggande. I stället för en kapitalinsats för marken betalade tomträttshavaren en årlig avgift sam­tidigt som den framtida värdeökningen tillföll kommunen. Det var tydligt att kommunerna med dessa avtal ville underlätta för medborgarna. I dag är modellen däremot mer lik ett traditionellt hyresavtal, där markägares främsta syfte är att maximera sina intäkter utan större hänsyn till medborgarna.

Men det finns en utväg för en bostadsrättsförening, i alla fall i teorin. Det är att köpa marken av kommunen. Siffror från Stockholms stads exploateringskontor visar dock att det i praktiken inte är lätt. Sedan 2017 har uppskattningsvis 400 föreningar efterfrågat friköp, men bara tre har genomförts. Övriga har antingen nekats eller insett att den ekonomiska kalkylen med dagens friköpsvillkor är en utopi.

Vår utredning visar att ett friköp för föreningar i Stockholms innerstad skulle innebära en genomsnittlig skuldsättning som är tre gånger högre än riktmärket på 9 000 kronor per kvadratmeter (boyta och lokalyta). Även för föreningar i ytterstaden överskrids detta riktmärke. En så hög skuldsättningsgrad är ingen bank villig att finansiera.

Men det går att agera annorlunda. Det visar inte minst ett exempel i Karlstad, där kommunen i stället för en rättslig process föredrog en förlikning. Det besparade den aktuella föreningen 3 miljoner kronor.

Någon gång efter årsskiftet presenterar Stockholms stad sin pågående utredning av friköpsvillkor. Det är välkommet, men långt ifrån tillräckligt. Det är tydligt att gällande praxis riskerar att omkullkasta bostadsrättsföreningars huvudsakliga uppdrag – att långsiktigt förvalta husen och främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Stadens modell måste omarbetas i grunden.

Stockholms stad kan visa vägen för landets övriga kommuner genom att modernisera tomträtten på följande vis:

1. Likställ villkoren för friköp. Vid ett friköp betalar ägare till flerbostadshus 100 procent av marktaxeringsvärdet, medan småhusägare betalar 50 procent. Staden menar att småhus­ägare inte ska betala ett högre pris per kvadratmeter än flerbostadshusägare. Vi hävdar att det strider mot likställighetsprincipen och att samma villkor ska gälla. För att även innerstadsför­eningar ska klara av ett friköp ­behövs ett pristak på 6 000 kronor per byggnadsteknisk area, det vill säga all fastighetsyta ovan mark.

2. Friköpspriset kan inte utgå från marknadsvärdet. Att staden tar ut marknadsmässiga priser vid friköp bygger på kravet på god ekonomisk hushållning. I kommunallagen finns dock inget sådant krav. Därför är det orimligt att friköpspriset baseras på marknadsvärdet eftersom det bara finns en möjlig köpare, bostadsrätts­föreningen. Därför bör priset sättas på en nivå som är möjlig för tomträttshavaren att betala.

3. Bevilja friköp även i utvecklingsområden. Bostadsrättsföreningar i områden där staden har utvecklingsplaner beviljas inte friköp och tvingas därmed att betala avgäld. Vi anser att även dessa föreningar måste få möjlighet att friköpa marken, åtminstone den del som föreningens byggnader står på, och att staden kan stycka av övriga delar.

4. Ta fram en transparent och legitim modell för beräkning av avgälden. Markvärdet i Stockholm har ökat på grund av långsiktigt fallande räntor. Att Stockholms stad har skrivit upp markvärdet är därför rimligt, även om det sker godtyckligt. Att staden fortsätter att ta ut en avgäldsränta som med god marginal överstiger gällande marknadsräntor är däremot orimligt. Stockholms stad bör därför tillsätta en utredning för att ta fram en modell för beräkning av avgälden som gör det möjligt att förutse utvecklingen.

5. Frys avgäldsnivån i väntan på domslut. I väntan på en reformering av systemet i Stockholm och utfall i olika rättsprocesser, som kan bli prejudicerande, bör staden tills vidare frysa avgäldsnivån enligt 2004 års beslut. Frysningen bör även retroaktivt omfatta de föreningar som redan skrivit på nya avtal efter 2017.

Om dessa fem förslag genomförs skulle varje tomträttsförening få ett eget val och möjligheten att tryggt och långsiktigt planera sin framtid.