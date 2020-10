Under 2020 har riksdagen antagit tio extra ändringsbudgetar för att hantera akuta problem kopplade till covid-19. Dessa har varit nödvändiga, dels för att väga upp för intäktstapp som är direkt relaterade till de införda restriktionerna men även för att säkerställa att välmående företag kan fortsätta verksamheten när restriktionerna lyfts. Det krävs dock ytterligare åtgärder för att hantera de långtgående problemen för ekonomin i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet.

Regeringens svar har varit att använda utrymmet i budgeten för att köpa medhåll från stödpartierna. Miljöpartiet har fått miljarder, bland annat för att öka cyklandet, för ineffektiva klimat- och miljösatsningar samt för investerings- och effektiviseringsstöd som ingen efter­frågar. Liberalerna har fått miljarder för verkningslösa integrations­åtgärder och tillfälliga skattesänkningar som inte ger en krona mer i plånboken för någon under nästa år. Centerpartiet har fått miljarder för riktade satsningar mot unga och ny­anlända som skapar alldeles för få jobb till en alldeles för hög kostnad.

Denna symbolpolitik letar finansiering och Socialdemokraterna bistår gärna. Skatt på plastpåsar, skatt på vitvaror, skatt på avfallsförbränning, skatt på flyg, skatt på att åka bil. Inget område är fredat från den ständiga jakten på nya intäktskällor. Skatt på kläder och skor samt skatt på att ta en kaffe på vägen till jobbet finns med i planeringen.

Sverigedemokraterna väljer en annan inriktning för den ekonomiska politiken. Vi säger nej till regeringens ineffektiva åtgärder för att i stället satsa på sådant som stimulerar köpkraft, jobbskapande och tillväxt – på riktigt. I vårt förslag till budget går vi fram med breda, generella, skattesänkningar på att anställa och behålla personal. Vi går fram med resurstillskott till hela rättsväsendet för att stärka tryggheten, med tidigareläggning av infrastrukturprojekt för att skapa långsiktig tillväxt samt med förstärkningar till Sveriges kommuner och regioner. Inte bara för att hantera problemen som uppstått i sviterna av pandemin, utan också för att permanent höja ambitionsnivån i välfärden.

Bortsett från ovannämnda åtgärder går vi även fram med en satsning på ett markant ekonomiskt tillskott till samtliga svenska medborgare: ett centralt administrerat stöd till hushållen – Cash.

Utgångspunkten för åtgärden är att den ska rikta sig mot individer och hushåll samt öka konsumtionsbenägenheten. Därutöver ska den kunna genomföras skyndsamt för att snabbt ge effekt samt ha ett tydligt slutdatum för att inte leda till oförutsedda kostnader som belastar statsbudgeten under en längre tid. Svaret är ett statligt engångsbidrag på 10.000 kronor till varje svensk medborgare och 5.000 kronor för barn under fem års ålder.

Alla ska omfattas, ung som gammal, sjuk som frisk, arbetande som arbetslös. Stödet ska heller inte påverka, eller påverkas av, övriga inkomster. Detta för att undvika fusk och tröskeleffekter samt för att minska kostnaden för administration av åtgärden. Alla har drabbats av pandemin och Sverige har ett ansvar för alla sina medborgare, det ansvaret innebär att stödet ska fördelas rättvist.

Med vår åtgärd höjs den ekonomiska standarden mest för hushåll med låg disponibel inkomst, vilka överlag har en högre marginell konsumtionsbenägenhet än hushåll med hög disponibel inkomst. Som exempel kan här nämnas att den halvan av befolkningen som har lägst inkomst får en ökad ekonomisk standard på 5,5–11 procent. Halvan med högst inkomst får en ökad ekonomisk standard på 4,9–1,8 procent.

Fördelarna med åtgärden är många, som även poängterats och förordats av ledande ekonomer i Sverige. Den främsta är att den disponibla inkomsten ökar kraftigt, men tillfälligt, vilket ökar konsumtionen som i sin tur skapar fler arbetstillfällen och en möjlighet för företagen att bygga ut verksamheterna i stället för fortsatta nedskärningar. Åtgärden innebär även att storleken på stimulansen är större än vid skatte­sänkningar då det går att teckna in utrymmet för hela budgetperioden under det första året. Samtidigt har åtgärden ett tydligt slutdatum vilket innebär att det inte blir några ökade kostnader för staten under en oförutsedd framtid.

Bruttokostnaden för det centralt administrerade stödet till hushållen uppgår till 91,7 miljarder kronor för 2021, staten återfår cirka tio miljarder kronor i form av konsumtionsskatter. Det är en hög kostnad som innebär att statsskulden kommer att öka mer under året än med regeringens budget, vilket ligger i linje med Sverigedemokraternas inriktning för den ekonomiska politiken. En inriktning som innebär kraftiga satsningar redan första året för att undvika en nedåtgående spiral följt av en mer restriktiv ekonomisk politik under de kommande åren.

Genom att säga nej till vissa av regeringens reformer som sträcker sig över en längre period innebär Sverige­demokraternas budget att det finansiella sparandet för den offentliga sektorn är positivt från 2023. Därefter ökar sparandet i en snabbare takt än för regeringens budget de kommande åren. Detta innebär att vi snabbare kommer tillbaka till skuldankaret – så att vi står med goda finanser även när nästa kris kommer.

Sammantaget innebär Sverigedemokraternas förslag till budget att ekonomin för alla svenska medborgare stärks och att näringslivet får den stimulans som krävs för att kugghjulen ska börja snurra igen. Vårt förslag innebär också att kommunerna och regionerna får efterlängtade tillskott för att hantera vårdskulden och täcka sina pandemirelaterade kostnader. Därutöver stärks rättsväsendet markant för att motarbeta gängkriminaliteten.

Vi satsar också på upprustning och utbyggnad av väg och järnväg. Allt detta och mer därtill, samtidigt som vi betalar av statsskulden i en snabbare takt än regeringen så att vi kan vara beredda när nästa kris drabbar Sverige. Det hela möjliggörs genom politiska prioriteringar som regeringen inte vill göra, eller mäktar med, så som exempelvis ett bantat bistånd eller slopande av ineffektiva integrationsåtgärder.

I kristider behöver vi påminnas om att det finns en tid då krisen är över, då livet återgår till det normala. Vi ska dock inte låta den här krisen gå till spillo. Vi ska nyttja den för att stärka landet, infrastrukturen, tryggheten och folket. Vi ska investera i Sverige.