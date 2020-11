USA-valet 2020

Drömmen om Amerika är en viktig del av Sveriges historia. Den fanns bland de miljoner som utvandrade till det stora landet i väster för mer än hundra år sedan, och den finns än bland alla de som uppskattar den amerikanska masskulturen och dess olika uttrycksformer vad gäller mat, musik, film, medier och underhållning. Politiskt har den amerikanska demokratin med dess konstitutionella värdegrunder kring frihet och jämlikhet också uppfattats som ett föredöme av många.

De senaste fyra åren har dock synen på USA förändrats rejält i Sverige. Under åren med Donald Trump som president har svenskarnas känslor för den amerikanska nationen svalnat betydligt. Undersökningar från Pew research center visar att andelen svenskar med en positiv syn på USA sjunkit från 69 procent under Barack Obamas sista år vid makten till 33 procent under Trumps presidentskap.

Sedan någon vecka står det klart att USA får en ny president nästa år. Det är en stor besvikelse för vissa, men leder till stora förhoppningar hos andra. Frågor ställs om hur valet kommer att påverka världspolitiken, världsekonomin, ödesfrågor som coronapandemin och klimathotet samt förstås den amerikanska inrikespolitiken. Maktväxlingens konsekvenser är i nuläget inte helt lätta att överblicka, och det gäller också frågor kring hur valet av Joe Biden påverkar Sverige och våra relationer till USA.

Dessa högintressanta frågor för­tjänar en genomgripande analys. Av den anledningen kan vi i dag, knappt två veckor efter valet, presentera en snabbrapport – ”Stjärnspäckat” – där ett 70-tal ledande svenska forskare från fler än 20 lärosäten medverkar. Experter från en rad olika områden, från filosofi och samhällsvetenskap till partikelfysik, reflekterar över det amerikanska presidentvalet och dess konsekvenser. Deras intryck och bedömningar varierar naturligtvis en del, men ger sammantaget en mycket initierad och tankeväckande bild av vad vi kan förvänta oss efter att den nye presidenten svurits in den 20 januari 2021.

Många bidrag i rapporten uppehåller sig vid de konkreta och omedelbara positiva konsekvenserna av själva val­utgången. Bidens klart uttryckta besked om att åter ansluta till Paris­avtalet och normalisera banden till olika FN-organ som hans företrädare satt prestige i att kritisera, tas som intäkt för att USA åter ska visa ett generellt större intresse för internationellt samarbete.

Valutgången ses också som tecken på att den amerikanska demokratin stärkts. Inte bara för att USA åter får en president som respekterar de demokratiska spelreglerna utan även för att valdeltagandet blev det högsta på 120 år. Särskilt positivt är att unga väljare den här gången deltog i större utsträckning än tidigare.

Det faktum att Trump samlade ett större antal väljare bakom sig den här gången än i det förra valet 2016 visar att hans politiska föreställningar på intet sätt har besegrats. Tvärtom står de sig ännu starkare än förut

Positiva tecken till trots menar många iakttagare samtidigt att betydelsen av det amerikanska maktskiftet inte ska överdrivas. Biden har kanske vunnit det första slaget, men resten av kriget återstår. Den nye presidentens vilja och möjlighet till förändring ska inte överskattas. Klockan kan inte bara vridas tillbaka till tiden före Trump. Biden kommer att få fokusera på att hantera den skenande pandemin i USA och dess ekonomiska konsekvenser. Samtidigt ska han ena en svårt splittrad nation. Militärt finns liten anledning att tro att USA under Biden med glädje återtar rollen som global garant för demokratiska intressen utan att partnerländer och allierade bär en större del av den bördan. Klimatfrågan är heller inte enbart beroende av USA eftersom tröghet och skepsis finns på många andra håll.

En slutsats blir därför att Bidens makttillträde bör vara föremål för en mer nykter analys. Förhoppningarna om snabba förändringar vad gäller USA:s relationer till omvärlden kan mycket väl komma på skam. Givet de mycket stora utmaningar som den nye presidenten möter på hemmaplan finns begränsat utrymme för snabba stordåd på den globala arenan.

Medan betydelsen av förändringar vad gäller de konkreta politiska sak­frågorna sannolikt överskattas i debatten, finns skäl att i stället understryka den potentiella betydelsen av presidentvalets symbolvärde för människor runt om i världen. Liberala krafter kan med visst eftertryck peka på värdet av att den nationalistiska populismens främsta företrädare besegrats i ett demokratiskt val med rekordhögt valdeltagande. Efter brexit, Trump och de högerpopulistiska partiernas frammarsch var detta en nödvändig seger för alla röda, gröna och ljusblå väljare i Europa som förfärats över den politiska utvecklingen de senaste åren. Ljuset i tunneln skymtar. Pendeln kanske slår tillbaka också här.

Men samma symbolvärde spelar också en roll för de som är besvikna och missnöjda med valutgången. Det faktum att Trump samlade ett större antal väljare bakom sig den här gången än i det förra valet 2016 visar att hans politiska föreställningar på intet sätt har besegrats. Tvärtom står de sig ännu starkare än förut, vilket också sannolikt inspirerar människor i såväl Sverige som andra länder som sympatiserar med hans grundläggande inställning om att sätta den egna nationen främst, vara en röst för traditionella värderingar och vara en folkets företrädare gentemot etablissemanget.

Det amerikanska presidentvalet 2020 kommer att ge avtryck i många länder. Inte främst för att den politiska kursen radikalt läggs om, utan för att stämningarna under den intensiva valrörelsen och tolkningarna av valresultatet ger ny energi åt politiska krafter av helt skilda slag. Den ”amerikaniseringen” tar sig inte främst uttryck i doktriner och diktat, utan handlar mer om att den amerikanska politiska utvecklingen kan uppfattas som en stor inspirationskälla för både höger och vänster i andra delar av världen.

Vad har då hänt med den svenska drömmen om Amerika? Det bästa svaret är sannolikt att den ersatts av två helt olika drömmar om det förlovade landet. En del svenskar ser i den senaste utvecklingen en renässans för den liberala demokratin, medan andra hämtar inspiration från en växande högerpopulism.