Så kallad klimatkompensation, där utsläpp av växthus­gaser från en aktivitet kompenseras med minskade, eller ”negativa”, utsläpp från en annan aktivitet, till exempel trädplantering, har ökat i omfattning under senare tid inom bland annat flygbranschen. Även flera livsmedelsföretag använder klimatkompensation för att marknadsföra sina produkter som ”klimatneutrala” eller till och med ”klimatpositiva”.

Denna utveckling kan på flera sätt vara utmärkt. Konsumenter kan på så vis genom företag betala för att binda in koldioxid, och därigenom bidra till att sänka halten koldioxid i atmosfären.

IPCC har nämligen konstaterat att för att stabilisera klimatet på 1,5-graders uppvärmning kommer det att krävas både kraftigt minskade utsläpp och väsentligt ökade negativa utsläpp, för att därigenom nå nettonollutsläpp omkring år 2050. Konsumenter och företag skulle genom klimatkompensation kunna bidra till att finansiera ökningen av negativa utsläpp.

En stor och relativt sett billig möjlighet till negativa utsläpp är att öka antalet växande träd och åter­beskoga marker som tidigare avskogats. Trädplantering är i dag också en av de vanligaste typerna av klimatkompensation.

Det är något moraliskt motbjudande med att vi svenskar, som tillhör den globala överklassen, med vår överlägsna köpkraft motar bort fattiga från mark för att vi ska kunna klimatkompensera vår konsumtion.

Men klimatkompensation genom trädplantering präglas av många brister, och lider av trovärdighetsproblem eftersom den utlovade inbindningen av koldioxid är osäker. Trädplantering för klimatkompensation förläggs generellt till fattiga länder. Men i sådana länder är den ofta förenad med problem. Uganda kan tas som ett för branschen representativt exempel:

1 Trädplantagerna leder till ökad brist på mark och försämrar förutsättningarna för matproduktion i landet. Uganda och många andra länder i Östafrika hör redan till de mest tätbefolkade i världen, och befolkningstillväxten är fortsatt stark. Om tio år förväntas den totala tillgängliga mängden mark per person i Uganda ha minskat till cirka 0,3 hektar, vilket är ungefär tillräckligt för att försörja en person med mat.

2 Det är de fattigaste i dessa länder som drabbas hårdast av osäker mattillgång och markbrist. I så markknappa länder som Uganda finns det i stort sett ingen mark som inte redan har en produktiv användning, och när ett trädplanteringsprojekt ska etableras måste den existerande markanvändningen motas bort. I många fall drabbar det fattiga bönder som odlar mat för eget bruk, och som inte själva äger marken utan använder den av hävd. Studier har visat att trädplanteringsprojekt ofta tar otillräcklig hänsyn till lokalbefolkning och befintliga brukare av marken, vilket leder till att deras livsvillkor försämras.

3 Det finns en betydande risk för att trädplantagerna inte blir långvariga och att klimatnyttan därför omintetgörs. Länder som Uganda präglas av svaga förvaltningsinstitutioner som har svårt att stå emot korruption och maktmissbruk. Uganda rankas som ett av världens mest korrupta länder, i nivå med bland annat Zimbabwe. Detta i kombination med tilltagande markbrist innebär en betydande risk för att trädplanteringar i framtiden huggs ner i strid med tidigare ingångna avtal.

Utöver dessa konkreta problem är det något moraliskt motbjudande med att vi svenskar, som tillhör den globala överklassen, med vår överlägsna köpkraft motar bort fattiga från mark för att vi ska kunna klimatkompensera vår konsumtion. Om vi vill fortsätta att kompensera utsläppen från vår konsumtion bör vi ta ett större ansvar för nackdelarna det medför och inte skjuta undan dem till fattiga länder långt borta.

Nya former för negativa utsläpp behöver utvecklas som inte skjuter över bördan på fattiga eller leder till andra stora negativa sidoeffekter, och som dessutom ger långvarig inbindning av koldioxid.

Företag skulle genom klimatkompensationsbranschen kunna bidra finansiellt till utveckling och användning av tekniker som koldioxid­lagring via biomassa (BECCS) och direkt infångning av koldioxid från luften. Sådana alternativ är fortfarande dyra men de har mycket stor potential att på lång sikt sänka koldioxidhalten i atmosfären.

Koldioxidinbindning i växande träd är i dag det billigaste alternativet, och det enda alternativ som realistiskt kan erbjuda stora negativa utsläpp de närmaste 10–30 åren, vilket är en kritisk tidsperiod för att nå 1,5-gradersmålet. Men inbindning i träd måste lokaliseras till platser där de negativa effekterna blir så små som möjligt och där chansen för varaktig inbindning är stor.

Sverige borde vara en given plats för klimatkompensation med växande träd. Sverige är ett av världens markrikaste länder i förhållande till befolkning, med cirka tio gånger mer mark per person än Uganda, och större delen av marken är inte användbar för matproduktion, men däremot skog. Sverige har även en väletablerad äganderätt som möjliggör att befintliga brukare av marken får rimlig ersättning, och starka och trovärdiga institutioner som ökar chansen för långvarig och transparent effekt.

Svensk skogsmark binder redan i dag in koldioxid eftersom virkesförrådet växer. Men ett stycke skogsmark som undantas från skogsbruk i stället för att användas för virkesproduktion skulle binda in mycket mer koldioxid. Man skulle alltså kunna klimatkompensera genom att under överskådlig tid (minst 50 år) upphöra med skogsbruk på mark där skogsbruk nu bedrivs, och låta träden växa utan återkommande avverkningar. Skogen skulle då ta upp väsentligt mer koldioxid jämfört med om man fortsätter att göra avverkningar.

Markägaren skulle få ersättning motsvarande de uteblivna intäkterna. Kostnaden för denna klimatkompensation skulle variera, men den skulle uppskattningsvis ligga en bra bit under en krona per kilo koldioxid, som är den nuvarande svenska koldioxidskatten på fossila bränslen.

En organiserad klimatkompensation i Sverige skulle även kunna bidra positivt till biologisk mångfald och artbevarande i svenska skogsekosystem. En mycket liten andel av svensk skogsmark är i dag skyddad från exploatering för virkesproduktion, och landskapet domineras av produktionsskogar med klart lägre biologisk mångfald än i obrukade skogar.

Att förlägga klimatkompensation till Sverige skulle också skarpare synliggöra dess konsekvenser jämfört med när det sker i länder långt borta. Vi skulle tydligare se att klimatkompensation inte är en enkel och billig ”fix”, utan att den innebär att betydande resurser, som mark, måste användas för att städa upp konsekvenserna av våra utsläpp. Det skulle bli tydligare för människor i Sverige att ju mer vi minskar utsläppen nu, desto mindre markarealer kommer vi att behöva avsätta för att upprätthålla vår konsumtion.