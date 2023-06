DN Debatt. ”Klubbarna måste betala ett pris för fansens agerande”

Under den senaste läktarskandalen i derbyt mellan Djurgården och AIK den 28 maj genomfördes en planerad aktion där ett skynke drogs över delar av AIK-klacken som snabbt bytte om till likadana svarta kläder och maskering innan de stormade planen med målsättningen att stoppa matchen. Det lyckades också under en timme. Därutöver kastades bland annat knallskott och bengaler in på planen och in på en närliggande familjeläktare.

Som en naturlig följd härav agerade AIK snabbt och kraftfullt genom ett gemensamt uttalande från AIK:s lagkapten Alexander Milosevic, klubb­ordförande Robert Falck samt ordföranden för Allmänna supporterklubben Andreas Wassenius:

”Ni som var del av aktionen i matchen mot Djurgården är inte några riktiga AIK-supportar och borde skämmas. AIK vill inte ha någonting alls med er att göra. Ni är välkomna tillbaka först när ni tänkt om och vill motverka alla typer av fotbollsrelaterat våld.”

Eller nej, något i den stilen är förstås vad som borde ha sagts, men i själva verket sade de något helt annat.

Milosevic förklarade att ”jag kommer aldrig att stå här och prata skit om supportrarna vi har i svensk fotboll och framför allt inte om våra egna när vi ligger där vi ligger” (SvD 29/5), Falck sade att ”vi har väldigt engagerade supportrar som är väldigt lojala mot vår klubb – och nu tog det sig det här uttrycket” (SVT Aktuellt 29/5) samt att ”det här löses med hjälp av dialog”, medan Wassenius förklarade att ”hade vi legat på en fjärdeplats hade det här aldrig hänt. Det är ju någonstans den sportsligt prekära situationen för AIK som är den utlösande faktorn” (SvD 29/5).

Villkorstrappan, att ta bort ståplatser eller förbjuda bortasupporters skulle ta död på de positiva bitarna i supporterkulturen, skriver artikelförfattaren. Foto: Andreas Hillergren/TT

Även om vi kan försöka sätta press på de relevanta svenska fotbollsklubbarna att kraftfullt ta itu med våldet och sluta legitimera kriminella (och ofta sexistiska och smårasistiska) grupperingar, till exempel genom så kal­lade kvartssamtal, så måste vi inse att klubbarnas flata beteende beror på något. Och detta något är att de inte tror att det ligger i deras eget intresse att rensa upp i träsket.

I denna insikt finns också lösningen. Det måste helt enkelt skapas tillräckliga incitament för klubbarna att agera kraftfullt. Och de incitament som klubbarna bryr sig mest om är förstås de som är kopplade till resultat.

Låt oss göra tankeexperimentet att det fanns ett regelverk vid ordningsstörningar som orsakar tillfälligt matchavbrott bestående av två delar:

1. När domaren bestämmer hur mycket tidstillägg som ska göras bedömer denne om det är i den andra klubbens intresse att klockan fortsätter att gå, eller inte. I den aktuella matchen skulle rimligen domaren ha kommit fram till att det vore bättre för Djurgården (som var i ledningen) om matchklockan fortsatt ticka, så att matchen tagit slut under själva spelavbrottet.

2. Vid särskilt kraftiga ordningsstörningar, återigen som i den aktuella matchen, kan dessutom poängavdrag utdelas, så att AIK alltså inte bara skulle få noll poäng efter matchen, utan minus ett eller kanske rent av två poängs avdrag.

Foto: Anders Hansson

Men skulle detta verkligen fungera, det rör sig ju trots allt om företrädesvis unga arga män där många sannolikt har stora självkontrollsproblem? Kanske skulle dessa inte alls reagera rationellt när incitamenten ändras? Även om så skulle vara fallet (vilket inte är självklart, aktionen senast var ju till exempel noga planerad) så skapas incitament för klubben och dess supportrar att agera kraftfullt.

Hur populärt skulle det vara bland alla andra i klacken att orsaka matchavbrott om detta påtagligt minskar sannolikheten för att klubben ska vinna? Eller kasta en bengal om detta innebär poängavdrag för klubben? Och hur skulle spelarna, ledarna och supporterklubbarna reagera i ett sådant läge? Troligtvis väldigt annorlunda jämfört med i dag. Invändningar av typen att supportrar kommer att nästla sig in i motståndarklacken och skapa ordningsproblem går att hantera.

Foto: Christine Olsson/TT

Samtidigt får vi inte glömma att Sverige på många sätt samtidigt har en fantastisk supporterkultur som det är viktigt att värna. Därför är inte alla sätt att komma till rätta med våldet lika bra. Till exempel vore inte en återgång till villkorstrappan önskvärd, eller att som i England ta bort ståplatsläktarna och kraftigt höja biljettpriset. Det vore heller inte rimligt att förbjuda borta­supportrar i vissa matcher, som seriöst börjat diskuteras i Sverige.

Den befintliga exkluderingsstrategin, där fokus är på att identifiera och lagföra enskilda individer, bör därför fortsätta, men den behöver kompletterande åtgärder i form av incitament för klubbarna själva. Detta gäller mer allmänt, även om problemen förstås är störst i vissa fotbollsklubbar i de större städerna.

I motsats till en del andra åtgärder skulle dessa inte kosta något, utan tvärtom innebära stora besparingar för samhället. Ledarskribenten Arvid Åhlund (DN 30/5) har förstås rätt i att ”det relevanta perspektivet här är inte fotbollskläggets, utan pensionärens, tonårstjejens och småbarnspappans”. Och de skulle inte heller försvaga den svenska supporterkulturen utan tvärtom stärka den.

Förhoppningsvis kan barnfamiljer snart gå på fotbollsmatcher i hela Sverige, oavsett motståndarlag, utan att känna oro för säkerheten.