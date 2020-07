Just nu pågår en infekterad debatt om kommunernas användande av ordningsvakter för att upprätthålla ordningen i det offentliga rummet. Bakgrunden är att många kommuner har stora utmaningar när det gäller brott och otrygghet. Förklaringen är en förändrad demografi, växande utanförskapsområden och omfattande ordningsproblem. Situationen kompliceras ytterligare av att det på många håll fortfarande saknas en närvarande och lokalt förankrad polis samtidigt som kommunerna själva saknar ett lagstadgat ansvar att förebygga brott.

Tillsammans med att polisens resurser i allt större utsträckning flyttas från det offentliga rummet har detta inneburit att den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors trygghet i vardagen inte alltid prioriteras. Det gäller exempelvis livskvalitetsbrott i form av ungdomsgäng som stör ordningen i offentlig miljö, buskörning i bostadsområden, skadegörelse, nedskräpning etcetera.

För att upprätthålla ordningen och öka tryggheten och hantera det maktvakuum som uppstått har därför allt fler kommuner börjat upphandla ordningsvakter som ”patrullerar” i det offentliga rummet. Bara under det senaste året upphandlade kommunerna denna typ av ordningsvakter till ett värde av cirka 120 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 120 polistjänster.

Kanske krävs i stället fler väktare eller en ny typ av service- och trivselvärdar eller helt enkelt fler socialarbetare.

Initiativet förefaller i förstone naturligt och bra eftersom ordningsvakter, rätt använda, kan vara ett bra komplement till polisen i arbetet med att upprätthålla ordningen. Men det finns skäl att ifrågasätta om lösningen på kommunernas situation och utmaningar per definition är just ordningsvakter. Den för tillfället populära ”medicinen” sätts nämligen ofta in utan att någon tagit diagnosen på patienten, alltså utan att problembilden i kommunen först har kartlagts.

Det är därför fullt möjligt att lösningarna på kommunernas problem kan vara något helt annat än just ordningsvakter. Kanske krävs i stället fler väktare eller en ny typ av service- och trivselvärdar eller helt enkelt fler socialarbetare. I vissa fall kanske lösningarna snarare handlar om att förändra platsen med ny belysning, bra skalskydd, fler kameror och öppna siktlinjer. Utan en ordentlig analys vet ingen vad som är rätt.

En del kommuner har dessutom valt att ha ordningsvakter som rör sig över stora områden. Även ett sådant arbetssätt kan tyckas naturligt då ordningsvakterna blir synliga för fler och har möjlighet att ingripa över ett större område. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete handlar dock om att bygga tillit och legitimitet, vilket i sin tur bygger på en lokal förankring där ordningsvakterna känner och är kända av invånarna.

En analys av hur ordningsvakterna används visar också att de sällan finns på de platser där behoven är som störst, det vill säga i de 22 av polisen utpekade särskilt utsatta områdena. Orsaken är att de kriminella grupperingarna hotar bort ordningsvakterna. Det är helt enkelt för farligt för ordningsvakterna att arbeta i dessa områden, med skyddsstopp som följd.

Ordningsvakter var tänkt som en tillfällig lösning och som ett komplement till polisen där ordningsvakterna står under en polismans förmanskap. I praktiken har ordningsvakterna på många platser fått rollen som den kommunala polisen, dock ofta utan vare sig lokal förankring eller ledning och styrning av polisen. Det har alltså skett en maktförskjutning där polisens våldsmonopol i allt större utsträckning överlåts åt privata vinstdrivande företag.

Till detta kommer att ordningsvakter endast har två veckors utbildning, vilket ska jämföras med 130 veckors högskoleutbildning för de poliser som har huvudansvaret att upprätthålla ordningen i det offentliga rummet. På bara tio arbetsdagar ska alltså personer, som i vissa fall helt saknar förkunskaper, lära sig ett yrke där de har långt­gående befogenheter att frihetsberöva människor och bruka våld om så krävs. Ett yrke där de också ställs inför svåra situationer med våldsamma, psykiskt sjuka och påverkade personer.

Det ska också noteras att flera kommuner har börjat använda ordningsvakter i en mer serviceinriktad funktion, vilket för dem längre ifrån det som är ordningsvaktens huvuduppgift nämligen att medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen när det finns ett särskilt behov.

Sammanfattningsvis har ordningsvakter blivit en ”quickfix” för att försöka komma till rätta med de problem som finns i kommunerna. I bästa fall är det ett tecken på desperation eller okunskap, i värsta fall handlar det om signalpolitik där politiker av varierande kulörer vill visa handlingskraft.

Det är hög tid för kommunerna att professionalisera sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I detta ligger att först kartlägga hur situationen och utmaningarna egentligen ser ut innan åtgärder i form av fler ordningsvakter eller helt andra lösningar sätts in.

Bakgrund. Kartläggningen • Under våren 2020 har tankesmedjan Stiftelsen tryggare Sverige genomfört en kartläggning av kommunernas brottsförebyggande arbete med särskilt fokus på användandet av ordningsvakter för att medverka till att upprätthålla ordningen i det offentliga rummet. • Utgångspunkten för kartläggningen var en genomlysning av Polisens diarium som visar att sammanlagt 122 kommuner har så kallade paragraf 3-områden där ordningsvakter får verka enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (lov). • Inom ramen för kartläggningen har nyckelpersonsintervjuer genomförts med kommunföreträdare som visar att majoriteten av dessa så kallade Lov 3-områden avser sjukhus/vård­lokaler, köpcentrum/butiker, kommunala fastigheter etcetera, snarare än ordningshållningen i det offentliga rummet. • Resultaten visar att sammanlagt 36 kommuner under det senaste året har ansökt om och aktivt använt ordningsvakter för att medverka till att upprätthålla ordningen i det offentliga rummet. • Kostnaden för dessa ordningsvakter uppgick till cirka 120 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 120 polistjänster. • I de allra flesta kommuner har ordningsvakter satts in utan en ordentlig kartläggning av problembilden. Dessutom är det ovanligt att effekterna av insatserna har utvärderats. • Till det kommer en stor begreppsförvirring där många kommuner inte förefaller känna till om de upphandlat ordningsvakter eller väktare, eller vad skillnaden är mellan dessa olika funktioner. • Det kan också konstateras att ordningsvakter i allt större utsträckning används i stället för polis, vilket aldrig varit tanken. • Sammanfattningsvis visar resultaten att det har skett en maktförskjutning där polisens våldsmonopol i allt större utsträckning överlåts åt privata vinstdrivande företag. Visa mer