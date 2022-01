DN Debatt. ”Kommunerna måste följa lagen för funktionshindrade”

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den 1 januari 1994. Den skulle ge personer med omfattande funktionsnedsättningar rätten att leva som andra.

I vackra ordalag formulerade propositionen den nya lagens värdegrund. Målet skulle vara att ”människor med omfattande funktionshinder ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. Insatserna ska vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet” (Prop 1992/95:159, sidan 50).

Kostnaderna för LSS har ökat kontinuerligt med det ökade antalet personer som får stöd med boende och daglig verksamhet. Inte ­oväntat har kostnadsutvecklingen oroat kommunerna. En alltmer restriktiv praxis har börjat tillämpas, inte bara av dom­stolar, utan också av kommunala handläggare.

De har tydligen fått lära sig att deras främsta uppgift är att hålla budgeten. Som en handläggare har formulerat det: ”Vi var snällare förr.” Politik kan alltså ändras utan att något nytt riksdagsbeslut fattats. Förändringen sker genom en ändrad tillämpning av lagen.

Demokrati, skriver professor Sofia Näsström i sin nya bok ”The Spirit of Democracy” utmärks först och främst av ”en anda av befrielse”. I anslutning till Montesquieus klassiska verk ”Om lagarnas anda” från 1748 säger hon att ett styrelseskick inte kan existera utan att något ger liv åt det, precis som det behövs bensin för att en motor ska gå i gång.

För republiken är detta drivmedel medborgarnas dygd, för monarkin äran, för despotin fruktan – och för demokratin alltså befrielsen. Sedan Gud avförts som maktens legitimationskälla, finns ett tomrum att erövra för människorna för att de ska kunna ge sig själva rättigheter. Det var vad som hände under de amerikanska och franska revolutionerna. Det var vad som under frihetliga slagord upprepats under de senaste 200 åren av slavar, arbetare, kvinnor, svarta, migranter och, vill vi tillägga, av de allra mest underprivilegierade: personer med funktionsnedsättning. Det är i ljuset av detta idéhistoriska perspektiv, som man bör läsa intentionerna bakom LSS.

Men här uppstår en svårighet. Intresset för lagstiftarens intentioner har generellt klingat av inom rättstillämpningen. Lagar kan inte förutse allt, utan måste tolkas. Därvidlag kan man i olika grad ta hänsyn till vad lagstiftarens avsåg med sin lag.

Intentionstolkning säger att lagar ska tolkas i ljuset av de ändamål som var lagstiftarens syfte. I Sverige har intentionstolkningen varit knuten till lagens förarbeten och praktiserats i en utsträckning som av allt att döma är internationellt unik. Under senare årtionden har man i svensk rättspraxis kunnat se att domar inte längre känner sig slaviskt bundna till förarbeten.

En av orsakerna till denna förskjutning är införandet av EU-rätten i svensk rätt. I EU-rätten har intentionstolkningen en svagare ställning.

När det gäller LSS-ärenden är lagens värdegrund som den framgår av paragraferna 5, 6, 7 i LSS. Där finns det starka påverkansordet inflytande, som bara finns i LSS och inte i socialtjänst­lagen med sin lägre ambitionsnivå. Målet är ”goda levnadsvillkor” – det vill säga ett kvalitetskrav som ska jäm­föras med socialtjänstlagens ”skäliga levnadsnivå”.

Till yttermera visso är LSS en prioriteringslag, det vill säga resurser ska fram när behoven finns oavsett vad kommunen anser sig ha råd med. I en studie av handläggningen av LSS-­ärenden i en anonymiserad mellansvensk kommun (se Barbro Lewins ­artikel ”Making the law invisible” i antologin ”Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities” av Hanna Egard, Kristofer Hansson och David Wästerfors) visas tydligt hur ändamålsenligheten och värdegrunden försvunnit.

Vissa handläggare verkar inte ens vilja träffa personer som ansöker om LSS-insats. Bemötandet – eller icke-bemötandet – upplevs mycket frustrerande.

Om det ändå sker talar berörda om iskyla: man får inte någon information om vilka behov man måste ha för att få rätt till olika insatser eller hur handläggningen går till. Och om man med stor möda och dryga kostnader kan skaffa ett intyg för att visa på sina funktionsnedsättningar – ett krav ­enligt förvaltningslagen – läggs det bara åt sidan.

Det är ofta omöjligt att få reda på handläggarens bedömning av behoven och hur den förhåller sig till krav och kriterier för olika insatser. I propositionen sägs att för insatsen ”kontaktperson” ska det vara en icke-professionell medmänniska.

Avvikelsen från de politiska intentionerna kan inte vara tydligare än när handläggaren anser att den uppgiften kan skötas av personalen i gruppbostaden. Hela den enskildes liv ska tydligen omgärdas enbart av personal!

Rutinsvaret vid missnöje med brister i handläggning och avslagsbeslut är: ”Du kan vända dig till förvaltningsrätten om du är missnöjd.” Men enligt Lex Sarah i LSS ska sådana klagomål hanteras av myndigheten själv, det vill säga den kommunala nämnden.

Handläggarnas svar är att ”vi följer regel­verket”, men man talar inte om hur det regelverket ser ut. Det är uppen­bart att nämnd och handläggare varken följer LSS värdegrund eller intentionerna med den nya förvaltningslagen med sitt medborgarfokus att hjälpa den enskilde värna sina intressen och kunna påverka utredningen.

Numera har rättstillämpningen mer och mer utformats efter en annan tolkningsmetod än intentionstolkningen, nämligen bokstavstolkning. Den innebär att navelsträngen mellan lagstiftare och lag skärs av och lagen tolkas enbart med hänsyn till sin språkliga avfattning.

När våra ambitiösa socialtjänstemän handlägger LSS-ärenden och vill värna kommunens ekonomi hindras de med andra ord inte längre av förarbetenas visioner eller, ännu mindre, av det demokratiska befrielseprojektets uppmaningar. Tjänstemännen fattar som sin uppgift att minska de sökandes behov, så att avslag kan motiveras.

Naturligtvis finns det många undantag från den mörka bild som fram­träder i vår forskning. Men i många fall jonglerar handläggarna juridikens och förvaltningspolitikens spetsfundig­heter högt över huvudet på den sökande, som inte förstår någonting annat än att hjärtlösheten fått ett ansikte.

Vad behöver nu göras?

Inga drastiska riksdagsbeslut är nödvändiga. I stället är det praxis som måste ändras. Det måste bli som det var tänkt! LSS värdegrund och politikernas intentioner bör åter bli styrande för våra socialförvaltningar.