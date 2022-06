DN Debatt. ”Konservativa och liberaler motarbetar EU:s klimatmål”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

I början av förra året klubbades EU:s klimatlag. Vi gröna röstade nej. Det finns flera delar av lagen som vi välkomnar, men det övergripande målet är långt ifrån vad vetenskapen säger krävs för att vara i linje med Parisavtalets mål. Ett nettomål på 55 procent minskade utsläpp till 2030, jämfört med 1990, är för lågt. Men lagen sätter framför allt de övergripande målen. Det är i den skarpa klimatlagstiftningen som den verkliga förbättringen kan säkerställas.

Därför välkomnade vi gröna klimatpaketet ”Fit for 55”, som EU-kommissionen presenterade förra sommaren. All relevant lagstiftning inom klimat-, energi- och transportområdet skulle vässas till sitt yttersta. Lyckas vi har EU en chans att överträffa sina klimat­ambitioner, och leva upp till Parisavtalets mål. Det var med den utgångspunkten vi gröna gick in i förhandlingarna.

Klimatkrisens effekter visar sig allt tydligare. Asfalten smälter, fåglar faller från himlen och människor dör av värmen i Indien. Dessutom har höga elpriser visat på de sociala effekterna av Europas farliga beroende av fossil energi, och Rysslands aggressiva och orättfärdiga invasionskrig visat på faran av att vara beroende av diktaturer.

De svenska höger­partierna har nu visat vilken klimatpolitik de vill ha: en schweizerost av kryphål och försvagade ambitioner.

EU måste öka takten i klimatarbetet. Trots det har vi gröna i EU-parlamentet mött starkt motstånd från den liberala och den konservativa gruppen under förhandlingarna om Fit for 55. De ambitioner vi förhandlat fram hotas nu i veckans avgörande omröstningar i EU-parlamentet.

Med start i dag röstar EU-parlamentet om dessa frågor i Strasbourg. Det är nu det avgörs om vi lyckas lyfta ribban, eller om klimatpaketet kommer att vattnas ur och fyllas av kryphål på grund av konservativa ändringsförslag. Här är listan över miljöutskottets viktigaste förslag, som nu riskerar att sinkas av bland annat svenska, konservativa politiker:

1. EU:s utsläppshandel är EU:s viktigaste verktyg för att minska klimatpåverkan från Europas största utsläppare. När systemet vässades förra gången lyckades EU, under ledning av Isabella Lövin, skärpa systemet till den grad att priset på utsläpp skjutit i höjden, och kolkraft stängs ner över hela Europa. Men vi kan ännu bättre.

Det finns bra förslag från miljöutskottet. Men tyvärr är den fria tilldelningen av utsläppsrätter kvar. Detta är en av EU:s största fossila subventioner och innebär att stor, smutsig industri kan fortsätta att få enorma mängder utsläppsrätter helt gratis.

Om inte den liberala gruppen, där Emma Wiesner (C) varit en av förhandlarna, stretat emot hade fler industrier behövt betala mer för sina utsläpp. Men den liberala gruppen har inte velat se en snabbare utfasning av den fria tilldelningen. Dessutom ligger förslag på EU-parlamentets bord om att låta ännu fler utsläppsrätter delas ut gratis. Detta vore bokstavligen en katastrof för klimatet.

Miljöutskottet enades också om att minska utsläppen inom utsläpps­handeln med hela 67 procent. För att lyckas behöver andelen utsläpps­rätter som försvinner från systemet successivt bli fler, med en ökning på 0,1 procent varje år – motsvarande 2 miljoner ton koldioxid varje år.

Dessutom vill utskottet ta bort 200 miljoner ton från systemet direkt. Detta skulle vara en enorm klimatbonus, men de konservativa vill inte att detta ska gå igenom i slutomröstningen, utan i stället dra ner ambitionen. Här har svenska EU-parlamentariker – från höger till vänster – ett ansvar att stå upp för klimatet.

2. Skogen måste bidra. I klimatlagen ville EU-parlamentet se 60 procent minskade utsläpp. Kommissionen å sin sida var nöjd med ett nettomål på 55 procent, vilket också blev resultatet. För att ändå höja ambitionen till en acceptabel nivå fick EU-parlamentet som morot att kolsänkan ska öka med 300 miljoner ton.

Sagt och gjort. Kommissionen återkom i klimatpaketet med ett förslag på ökad kolsänka, det vill säga upptag av koldioxid i skog och mark, till 310 miljoner ton. Här har det svenska skogs- och jordbruket en viktig roll att spela. Det är årtionden av otillräcklig klimat­politik i Europas länder, de samlade historiska utsläppen, som skapat klimatkrisen. Därför är det helt avgörande att skogen, inklusive den svenska, behöver agera kolsänka.

Under förhandlingarna har Jessica Polfjärd (M) och Emma Wiesner (C) i gemensam ansträngning försökt urvattna kommissionens förslag. De vill att alla bindande mål i stället ska vara frivilliga.

Dessutom vill M sänka målet till en nivå som till och med är lägre än dagens kolsänka. Allt för att minska det naturliga upptaget av kol i skogen. Som tur är misslyckades deras försök i utskottet. Men i veckan får de nya chanser att urvattna förslaget. Lyckas de underminerar det parlamentets förhandlingsframgång i klimatlagen.

3. Klimattullar som påskyndar global omställning är ett av kommissionens bästa förslag i paketet. Ingen ska kunna komma runt att betala för sina utsläpp. Därför ska produkter som importeras beläggas med en avgift motsvarande vad industrin hade betalat inom EU:s utsläppshandel. Industrier inom EU som går före och ställer om får konkurrensfördelar, och det påskyndar även den globala omställningen. Dessutom avskaffas den fria tilldelningen till industrier inom EU då risken för så kallat koldioxidläckage försvinner.

När vi nu går till omröstning kommer högerkonservativa att försöka senare­lägga systemet och dessutom ha kvar den fria tilldelningen inom EU:s utsläppshandel under en längre period. Vinner detta stöd strider det mot Världshandelsorganisationens (WTO) regler. Dessutom vill de konservativa se exportrabatter för dessa sektorer vilket också strider mot WTO:s regler. Vi gröna vill inte bara få de nya klimat­tullarna på plats – vi vill också att de ska fungera i praktiken. Högerns obstruerande hotar nu klimattullarnas framtid.

Stora delar av klimatpaketet kommer att förhandlas mellan EU:s institutioner under det svenska ordförandeskapet, som inleds vid årsskiftet. De svenska högerpartierna har nu visat vilken klimatpolitik de vill ha: en schweizerost av kryphål och försvagade ambitioner.

Skulle en högerkonservativ regering efter höstens val få leda avgörande klimat­förhandlingar lär det försämra EU:s klimatpolitik avsevärt. I klimat­krisens elfte timme har vi inte tid för förhalande sverigedemokrater, moderater och kristdemokrater.