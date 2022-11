DN Debatt. ”Korttidsstödet kan inte rädda alla anställningar”

Vid pandemins inledning under våren 2020 blev det för första gången möjligt för arbetsgivare i Sverige att få stöd för arbetstagare som deltar i korttidsarbete. Stödet vid korttidsarbete var ett av de största företagsstöden som utgick under pandemin. Mer än 76 000 företag beviljades stöd under 2020 och 2021 med drygt 40 miljarder kronor. Omkring 580 000 anställda var i korttidsarbete någon gång under 2020, vilket motsvarar nästan 18 procent av anställda inom näringslivet.

Vi har under våren publicerat en utvärdering av stödets betydelse under pandemin, där vi konstaterat att stödet har haft stor betydelse för att stötta företag och upprätthålla sysselsättningen. Stödet möjliggjorde att arbetsgivare kunde behålla sina anställda under en tid då efterfrågan i ekonomin hastigt bromsade in och produktionen sjönk. Vidare underlättade stödet för företag att snabbt öka produktionen när efterfrågan åter tilltog.

Den ekonomiska utvecklingen blev dock inte så illa som många bedömare befarat under pandemin och återhämtningen påbörjades snabbare än förväntat. Många branscher återgick till en förpandemisk produktionsnivå redan under det tredje kvartalet 2020. Stödet blev mycket kostsamt eftersom det betalades ut i en förstärkt form under sammanlagt 19 månader, vilket också ökade de negativa effekterna av systemet.

Stödet blev mycket kostsamt eftersom det betalades ut i en förstärkt form under sammanlagt 19 månader, vilket också ökade de negativa effekterna av systemet.

Vår uppfattning är att det förstärkta stödet kunde ha trappats ned tidigare, i synnerhet under 2021 då efterfrågan på arbetskraft steg till en hög nivå och företag rapporterade om tilltagande brist på arbetskraft.

Under pandemins senare faser var stödet framför allt kompensatoriskt för de branscher som drabbades särskilt av de restriktioner som infördes, till exempel restaurangbranschen. Samtidigt väcktes kritik från flera håll att stödet inte var tillräckligt anpassat för dessa verksamheter, som ofta har en hög personalomsättning, eftersom det krävs att arbetstagaren varit anställd viss tid för att kunna omfattas av korttidsarbete.

Foto: Johan Nilsson/TT

Vår utvärdering visar också att stödet framför allt omfattat anställda med en stark förankring på arbetsmarknaden. Arbetstagare med tidsbegränsade anställningar har i större utsträckning förlorat sina arbeten under pandemin.

Att sysselsättningen sjunker när det råder en omfattande ekonomisk kris i samhället är ett förväntat utfall och något som stödet kan dämpa, men inte helt motverka. Vid en allvarlig ekonomisk kris är det därför viktigt att stödet inte ses som en åtgärd som ska rädda alla anställningar. Andra åtgärder och stimulanser som är mer ändamåls­enliga kan också behöva införas för att stötta företag och individer under en kris.

Vid en allvarlig ekonomisk kris är det därför viktigt att stödet inte ses som en åtgärd som ska rädda alla anställningar.

Erfarenheterna från pandemin har varit många och betydande. Framför allt har de visat på vikten av att ha ett ändamålsenligt och etablerat system för korttidsarbete. Att systemet var nytt påverkade många företag negativt under pandemin. Tillväxtverket hade varken personal eller tillräckliga it-system på plats för att handlägga den stora mängden ärenden som aktualiserades, vilket i vissa fall innebar orimligt långa handläggningstider.

Att regelverket var nytt ledde även till många rättsprocesser kring hur bestämmelserna skulle tolkas. Osäkerheten kring pandemins förlopp medförde att det var oklart hur länge stödet skulle utgå i dess förstärkta form. Förstärkningarna förlängdes vid flera tillfällen med kort varsel och förutsättningarna för stödet ändrades också genom att nya villkor för stöd tillkom i efterhand.

Den stora mängden ansökningar medförde också att risken för missbruk ökade påtagligt, särskilt eftersom stödet inledningsvis betalades ut i förskott till arbetsgivarna.

Foto: Magnus Hallgren

Vi lämnar i dag vårt slutbetänkande med förslag till en ny lag som har sin utgångspunkt i det system för korttidsarbete som infördes under pandemin. Det nya systemet bedöms dock bli mer konkurrenskraftigt och flera anpassningar har gjorts för att regelverket ska bli mer förutsägbart och träffsäkert, samt tillräckligt flexibelt för att fungera under kriser av olika slag, såväl företagsspecifika som allmänna.

Några av de större förändringar som vi föreslår är följande:

1. Förutsättningarna för stöd bör ändras. Arbetsgivarens behov av arbetstidsminskning bör vara det centrala vid bedömningen av rätten till stöd. Detta kommer att öka stödets träffsäkerhet och kan medföra att fler arbetsgivare får stöd. Att både arbetsgivare och arbetstagare fortfarande kommer att stå för en del av kostnaderna bedöms dock motverka att stödet överutnyttjas.

Att både arbetsgivare och arbetstagare fortfarande kommer att stå för en del av kostnaderna bedöms dock motverka att stödet överutnyttjas.

2. För att systemet snabbt ska kunna anpassas vid en synnerligen djup lågkonjunktur bör regeringen bland annat kunna förlänga stödperioden, öka statens kostnadsandel samt införa en fjärde nivå av arbetstidsminskning. Genom de förutbestämda möjligheterna att förstärka systemet blir det mer förutsägbart för arbetsgivarna hur systemet kan verka under en allvarlig kris.

Foto: Magnus Hallgren

3. Stödperioden bör öka från sex till nio månader, för att minska administrationen av en förlängningsansökan. De löpande avstämningarna under stödperioden – som under pandemin förlängde handläggningstiderna – bör ersättas med en slutlig avstämning.

För att förbättra möjligheterna att lagföra brott mot systemet bör lagen även innehålla särskilda straffbestämmelser.

4. Stöd bör betalas efter stöd­månadens utgång och beräknas efter faktisk tid i korttidsarbete. Lagen bör även ge möjlighet till bland annat revision, bevissäkring och företrädaransvar. Sådana bestämmelser möjliggör en effektiv kontroll och motverkar att stöd lämnas till oseriösa arbets­givare. För att förbättra möjligheterna att lagföra brott mot systemet bör lagen även innehålla särskilda straffbestämmelser.

Sverige bedöms nu gå mot en lågkonjunktur och hur allvarlig den blir är ännu osäkert. Det är dock viktigt att betona att ett system vid korttidsarbete inte är avsett att stötta lågproduktiva företag som inte har gjort tillräckliga anpassningar för att möta en lågkonjunktur.

Sverige bedöms nu gå mot en lågkonjunktur och hur allvarlig den blir är ännu osäkert.

Varken nuvarande system, eller det system vi föreslår, är tänkt att vara en fallskärm för alla företag i ekonomisk kris, eftersom det bland annat riskerar att hämma en nödvändig strukturomvandling i samhället. Stödet syftar till att stötta livskraftiga företag med ett tillfälligt och betydande behov av arbetstidsminskning.

Den föreslagna lagen bedöms vara bättre anpassad för dessa företag och för de kriser som kommer att uppstå i framtiden. Att Sverige har ett väl fungerande system för korttidsarbete har stor betydelse, inte minst för de företag som verkar på en internationell marknad, vilket i sin tur kommer att bidra till att upprätthålla sysselsättningen i Sverige.