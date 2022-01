DN Debatt. ”Krafttag krävs för att stoppa den skenande skuldsättningen”

Ny statistik från Kronofogden visar att det vid årsskiftet noterades en ny rekordnivå för svenskarnas skulder hos Kronofogden: 94 miljarder kronor. Det är en ökning med ungefär sju miljarder sedan förra året, eller närmare 20 miljoner kronor om dagen. På tio år har skuldberget vuxit med över 32 miljarder kronor. Det är en mycket oroande utveckling. Finansinspektionen och Konsumentverket måste få större befogenheter att stoppa och reglera kreditbolagens aggressiva marknadsföring.

Just nu befinner vi oss i slutet av årets fattigaste månad, vilket innebär högsäsong för dyra snabblån. Det behovet kommer inte heller att minska under resten av året. Trenden med ökad nätshopping under pandemin växer och mängden snabba shoppinglån ökar i lavinartad takt.

Konsumentverket och Finans­inspektionen har en gemensam tillsyn över att reglerna om bankernas och kreditmarknadsbolagens kreditprövning i konsumentkreditlagen följs och för marknadsföring av krediter. Men tyvärr verkar inte myndigheterna kunna stoppa oseriös utlåning och aggressiv marknadsföring. Det statliga myndighetsansvaret faller mellan stolarna i tillämpningen av konsumentkreditlagen.

Trots vissa regleringar och åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad finns det fortfarande ett hav av aktörer som erbjuder snabblån till skyhög ränta. Varför förbjuds inte dessa oseriösa aktörer? Varför får de fortsätta att ge lån med effektiv ränta som i realiteten till och med överstiger 40 procent till redan skuldsatta personer som ibland redan har betalnings­anmärkningar? Och varför får de fortsätta med sin oseriösa och påträngande marknadsföring?

Gör som i Finland och sänk den högsta tillåtna räntan till maximalt 20 procent i ett första steg. Om inte det ger effekt bör den effektiva räntan sänkas ännu mer

Det krävs helt klart nya krafttag. Regeringen, Finansinspektionen och Konsumentverket gör för lite. Vi måste snabbt komma till skott med regleringar, så att vi kan få till stånd ett faktiskt fungerande konsumentskydd. Här är vår föreslagna åtgärdslista, utöver det centrala skuldregistret som föreslagits av Finansinspektionen och som vi förutsätter kommer adresseras av regeringen fortast möjligt:

1. Mer och förstärkt ekonomikunskap i skolan

Hem- och konsumentkunskapen i grundskolan har i dag ett för litet utrymme i läroplanen. Det är i själva verket ett av de viktigaste ämnena att ha med sig i vuxenlivet i vårt konsumtionssamhälle, speciellt när våra barn och tonåringar exponeras för frekventa budskap från bolag som lockar med snabblån och influerare som normaliserar en lånefinansierad vardag.

2. Förbjud uppsökande direktreklam via sms, samtal och e-post

Barn, ungdomar och unga vuxna får hela tiden låneerbjudanden i sina telefoner, till och med på lördagskvällar när omdömet kan vara försämrat, där lån till ohemula räntor bara är ett eller två knapptryck bort. På samma sätt som Systembolaget i sin marknads­föring inte får uppmuntra till alkoholkonsumtion, för medborgarnas eget bästa, ska inte snabblåneföretagen heller få göra det. Risken för att det skapar överskuldsättning efter ogenomtänkta lånebeslut är helt enkelt för stor.

3. Sänk taket för effektiv räntesats

Tillgång till snabba pengar för den som har dålig kreditvärdighet finns. Men den är jättedyr. Befintlig lagstiftning tillåter räntenivåer på upp till 40 procent i effektiv ränta. Gör som i Finland och sänk den högsta tillåtna räntan till maximalt 20 procent i ett första steg. Om inte det ger effekt bör den effektiva räntan sänkas ännu mer.

4. Förenkla obligatorisk information om total lånekostnad

Det finns stora brister i dag i hur kreditvillkor presenteras. Enligt konsumentkreditlagen ska information om den effektiva räntan ges på ett klart, kortfattat och framträdande sätt. Ändå är det i princip ingen som anger vad den totala kreditkostnaden blir och konsumenten lämnas ovetande. Ett konkret exempel ur kommande avsnitt av ”Lyxfällan” är ett blancolån på 300 000 lånade kronor som kommer att kräva 831 000 kronor i avbetalning innan skulden är slutbetald. Låntagaren tappade hakan när denna beräkning presenterades – det hade hon aldrig kunnat föreställa sig.

5. Förstärk måttfullhetskravet

Det krävs ett tydligare och striktare ramverk för vad som anses måttfullt i kommunikation och marknadsföring av lån, konsumentkrediter och sms-lån (högkostnadskrediter). De åtgärder som föreslagits och införts under de senaste åren är otillräckliga på den aggressiva marknad vi ser i dag, där man siktar in sig på de redan svaga grupperna där högriskkonsumenter med redan små marginaler i sina ekonomier drabbas hårdast.

6. Utöka information om spärr­tjänsten

Under första kvartalet 2021 har en spärrtjänst för konsumenter som inte vill beviljas konsumtionslån lanserats i privat regi. Tjänsten uppges innebära att företaget efter godkännande från konsumenten ska informera alla lån­givare och låneförmedlare om konsumentens önskemål om en lånespärr för konsumtionslån.

7. Förändra avbetalningsordningen på skulder hos Kronofogden

Enligt utsökningsbalken ska människor som har skulder hos Kronofogden först betala tillbaka räntor och avgifter. Bara om pengarna räcker börjar man betala av på själva grundskulden. Lagen behöver ändras så att man i första hand betalar av på själva kapitalskulden. Som det är nu gynnas kreditgivare med höga räntor på bekostnad av mer måttliga skuldägare, vilket är ett systemfel och dessutom gör det att människor ligger kvar med skulder hos Kronofogden onödigt länge.

Det finns fortfarande alltför många aktörer som erbjuder snabblån till skyhög ränta genom aggressiv marknadsföring. Därför behövs ett skärpt konsumentskydd som sätter stopp för lånebolagens oseriösa framfart.