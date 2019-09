Den senaste tidens dödsskjutningar lämnar ingen oberörd och har utlöst rättmätig oro och frustration. I denna situation är det viktigt att politikerna agerar med såväl medkänsla som förnuft vad gäller föreslagna åtgärder. Men i stället fortsätter den kriminalpolitiska kapprustningen; våra folkvalda tävlar om att framställa sig själva som de som kräver tuffast tag. Det är svårt för forskningen att vinna gehör. I stället föreslås åtgärder som i bästa fall är symboliska och verkningslösa, i värsta fall direkt kontraproduktiva.

Vi har tidigare på denna sida hän­visat till såväl svensk som internationell forskning som visar att längre fängelsestraff, avskaffande av straffreduktionen för unga gärningspersoner och sänkt straffmyndighetsålder varken minskar antalet brottsoffer eller hejdar rekryteringen av nya brottslingar.

I dag råder politisk samstämmighet kring att fler poliser ska utbildas. Men hur ska dessa arbeta? Utifrån vår forskningserfarenhet ser vi med oro på de återkommande förslagen om att utöka kårens repressiva uppdragsbeskrivning i socialt utsatta områden. Det senaste exemplet är förslaget på så kallade visitationszoner, det vill säga platser där vissa av rättsstatens principer sätts ur spel och polisen utan misstanke har rätt att visitera alla. Detta initiativ bör läggas till listan över kriminalpolitiska åtgärder som syftar till att framstå som handlingskraftiga, men vars effekter är direkt skadliga för både enskilda och samhället som helhet.

Dessa slutsatser är kända inom svensk polis och det är därför inte konstigt att högt uppsatta poliser uttryckt kritik mot förslaget om visitationszoner och kallat det för en politisk ”pappersprodukt”.

I dagarna är Harvardforskaren Joscha Legewie i Sverige för att ta emot Hans L Zetterberg-priset. Han kommer också att föreläsa på Stockholms universitet om relationen mellan aggressiva polismetoder och studieresultat hos unga från minoriteter i USA. Legewie undersöker effekterna på brottslig­heten av de senaste årens intensifierade gatukontroller, samt på de unga som utsatts för proaktivt polisarbete, till exempel i form av visitationer. Sedan 2004 har omkring 1.500 nyutbildade poliser i New York placerats ut på så kallade impact zones. Dessa områden, där i huvudsak afroamerikaner lever, präglades av social utsatthet och hög brottslighet. De nyutbildade polisernas uttalade uppgift var att agera snabbt, tidigt och repressivt, med målet att pressa tillbaka brottsligheten.

Legewies forskning visar att våldet pressades tillbaka något medan insatsen pågick. Men effekten visade sig bli kortvarig. Konsekvensen för invånarna blev dock desto mer långtgående. De återkommande gatukontrollerna påverkade skolgången för områdets barn negativt. Skolresultaten hos de afroamerikanska 13- till 15-åriga pojkarna sjönk markant och den negativa effekten kvarstod långt efter att operationen upphört.

Legewies slutsats är att de repressiva polisinsatserna ökade ojämlikheten i livschanser, utan att brottsligheten minskade på ett hållbart sätt.

På kriminologiska institutionen vid Stockholms universitets hemsida samlar vi kortfattad information från en rad andra internationella studier om vad vi kan förvänta oss för resultat om politikerna avkräver polisen ett arbetssätt som präglas av repression.

Grovt sammanfattat visar den internationella forskningen:

• Att ett aggressivt polisarbete ofta är verkningslöst vad gäller såväl brottsnivåer som de boendes rädsla för brott.

• Att allmänheten lägger stor vikt vid att polisen uppträder korrekt och respektfullt.

• Att upplevd orättvis behandling i kontakt med polisen leder till minskad vilja till samarbete och benägenhet att anmäla brott.

Dessa slutsatser är kända inom svensk polis och det är därför inte konstigt att högt uppsatta poliser uttryckt kritik mot förslaget om visitationszoner och kallat det för en politisk ”pappersprodukt”. När vår institution i samarbete med Civil rights defenders nyligen tog fram en rapport om rasprofilering bekräftades den internationella forskningens resultat. Att stoppas och kontrolleras är kränkande och diskriminerande för dem som utsätts upprepade gånger utan grund. Erfarenheter om dessa möten lever kvar mycket länge och sprids som sedelärande historier som spär på misstänksamheten minoritetsgruppen har gentemot polisen och samhället i stort.

Hur ska då de tusentals nya poliser vi får ut de kommande åren arbeta för att göra nytta och undvika att riskera kontraproduktiva effekter? Polisen är alltså beroende av goda kontakter med allmänheten och många boende i brottsbelastade områden efterfrågar med rätta stöd av polisen när de utsätts för brott. Ett framgångsrikt sätt att arbeta för att skapa både närvaro och tillit har visat sig vara att ha lokalt förankrade poliser som känner befolkningen i området och arbetar långsiktigt med att inte bara ingripa mot brott utan även skapa goda relationer med de boende.

Också i turbulenta situationer har just den lokala polisen man redan känner lyfts fram som den man fortsatt har tilltro till. För detta krävs poliser som är utbildade i betydelsen av respektfullt bemötande, och framför allt också poliser som har tid och möjlighet att skapa sådana relationer. Poliser som i stället får som huvuduppdrag att enbart gå in repressivt riskerar däremot att förstöra redan befintliga relationer som lokalt förankrade poliser under lång tid arbetat med att bygga.

I denna artikel har vi pekat på faran med att kriminalpolitiken rycks med i en signalspiral där inga insatser kan vara hårda nog. Om denna kriminalpolitik inte gjorde ont värre kunde vi forskare kanske rycka på axlarna – problemet är att det finns gott om kunskap som visar att många av de allvarliga brottsproblem vi redan har snarare förstärks än förebyggs av den inslagna repressiva kriminalpolitiken.

Det finns andra vägar att gå.