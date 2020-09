Under de senaste tre åren har trycket på Kriminalvården ökat kraftigt, med svår platsbrist som följd. Beläggningen i anstalterna är för närvarande över 100 procent och i häktena strax under 100 procent, och ingenting tyder på en avmattning. Detta skapar stora svårigheter med att till exempel omplacera intagna vid ordningsstörningar och att genomföra nödvändigt underhåll. I kombination med den pågående pandemins krav på social distansering och särskilda rutiner sätter detta verksamheten under mycket hård press. För att hantera krisen och öka takten i den inledda platsexpansionen har Kriminalvården nu beslutat att gå upp i så kallad krisledningsstab. Arbets­sättet möjliggör kortare beslutsvägar, en koncentration av resurser och ökade befogenheter.

Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa påföljder på ett säkert, humant och effektivt sätt samt att förebygga återfall i brott. Som myndighetschef är jag ansvarig för att uppdraget utförs, men också för att göra prioriteringar och beskriva vilka konsekvenser dessa får. Jag vill därför vara tydlig med att samtliga delar av vårt grunduppdrag just nu utmanas kraftigt. Det handlar om möjligheten att minska återfall i brott, att upprätthålla säkerheten samt den faktiska förmågan att ta emot alla misstänkta och dömda.

1 Det återfallsförebyggande upp­draget. Kriminalvårdens arbete utgår från visionen Bättre ut, en strävan mot att klienterna ska lämna oss bättre rustade för ett liv utan kriminalitet. Det är ett målinriktat och resurskrävande arbete – som har gett goda resultat. Återfallen i brott har stadigt minskat under senare år. Det betyder att 70 procent av de individer som lämnar Kriminalvården inte döms till en ny kriminalvårdspåföljd inom tre år.

Varje person som upphör att begå brott innebär en stor besparing, både mätt i minskat lidande och i skatte­medel. Men för att kunna arbeta återfallsförebyggande krävs utbildad personal, tid och individanpassade insatser. Just nu går våra resurser i stället till att hantera platsbristen och lösa akuta problem i form av ordningsstörningar och logistikbekymmer. Vår förmåga att bidra till färre återfall i brott riskerar att minska ju längre platsbristen pågår. Det återfallsförebyggande uppdraget är viktigt för tryggheten i samhället i stort och förtjänar att betonas i den kriminalpolitiska debatt som just nu pågår.

2 Förmågan att upprätthålla säkerheten. Platsbristen är särskilt allvarlig i den högsta säkerhetsklassen, klass 1. Där placeras intagna som är dömda för allvarlig brottslighet och med förhöjd risk för våld, rymning, fritagning och fortsatt brottslighet. En del av dem har kopplingar till organiserad brottslighet och olika former av våldsbejakande extremism. Att det är just i den här säkerhetsklassen som platsbristen är som svårast är särskilt problematiskt.

För att upprätthålla ordning och säkerhet behöver det finnas möjlighet att snabbt kunna separera intagna från varandra och placera dem på andra avdelningar eller anstalter. I det läge vi befinner oss, med överbelagda anstalter där intagna delar rum, blir detta mycket svårt.

Platsbristen är nu minst lika akut som den var 2004 då Kriminalvården skakades av rymningar och fritagningar. Sedan dess har säkerhetsarbetet utvecklats betydligt och vi är bättre rustade för att såväl förutse som hantera allvarliga händelser. Samtidigt går det inte att bortse från de risker i form av våld, upplopp och rymningar som är kopplade till ökad trängsel i anstalter och häkten.

3 Det verkställande uppdraget. Kriminalvården arbetar intensivt med att hantera platsbristen. Under de senaste tre åren har vi sammantaget öppnat cirka 1.000 platser, vilket innebär en mycket stor kapacitetsutökning på kort tid. Den viktigaste åtgärden har varit att skapa så kallade beredskapsplatser, främst i form av att intagna delar rum eller att gemensamhets­utrymmen görs om till bostadsrum. Vi har öppnat tidigare stängda avdelningar och konverterat anstaltsplatser till häktesplatser. Genom samarbete med polisen har vi startat nya häktesavdelningar i arrester i bland annat Nacka och Malmö. Vi har också utökat tiden för egen inställelse efter en dom till fängelse, från 50 till 100 dagar. Det är ingen önskvärd åtgärd, men helt nödvändig för att kunna hantera beläggningen.

Parallellt med de akuta lösningarna har vi inlett en omfattande expansion. Kriminalvården ska växa med 2.000 ordinarie platser de närmaste tio åren, varav 600 i häkte och 1.400 i anstalt. Bland annat ska två nya storanstalter uppföras, en i Trelleborg och en i östra Sverige. Nybyggnationer pågår eller planeras på en rad orter, till exempel på anstalterna Hall i Södertälje, Salberga i Sala, Västervik, Kumla, Tidaholm, Skänninge, Östragård i Vänersborg, Skogome i Göteborg, Rödjan i Mariestad, Sörbyn i Umeå, kvinno­anstalten Sagsjön i Lindome samt i Kristianstad där ett nytt stort häkte ska byggas. Vi invigde i våras ett nytt häkte i Östersund och på anstalten Skenäs i Östergötland har ett så kallat typhus uppförts, som genom den standardiserade lösningen ska stå modell för fler hus runt om i landet. Att bygga ny infrastruktur tar tid och även med dessa åtgärder är läget mycket ansträngt. Vi står nu inför en höst där inflödet riskerar att överstiga kapaciteten.

Regeringen har just gett oss besked om ökade anslag för att klara kapacitetsutvidgningen. Det är välkommet och viktigt. Den planerade expansionen kommer att kräva stora tillskott under många år framöver. Samtidigt växer Kriminalvårdens uppdrag också på andra sätt. I januari införs den nya påföljden ungdomsövervakning som Kriminalvården ska ansvara för. Nästa år införs regler där den som inte deltar i vård eller behandling i fängelset ska kunna få sin villkorliga frigivning uppskjuten. Och enligt ett liggande förslag väntas den så kallade straffrabatten för 18–20-åringar som döms för allvarlig brottslighet slopas år 2022.

I dag är det flera röster i den kriminalpolitiska debatten som framhåller fulla häkten och anstalter. Jag har här velat närmare beskriva innebörden av de utmaningar som är Kriminalvårdens vardag och som kommer att prägla vår verksamhet under överskådlig tid. Läget är nu så pressat att vår förmåga att klara grunduppdraget är hotad. Det är mitt och mina medarbetares ansvar att klara detta och vi har fullt fokus på att lösa uppgiften. Genom en stabs­organisation kan vi korta beslutsvägar och koncentrera resurserna i syfte att snabbt få fram fler tillfälliga platser för att klara det akuta läget – och samtidigt öka byggtakten. Vi har därför beslutat att gå upp i krisledningsstab.