DN Debatt Repliker. ”Kritiserade EU-forskarna svarar om mätning av skogsavverkning”

Forskarna Peter Högberg och Jonas Fridman anklagar i sin debattartikel EU:s forskningsinstitut JRC för oredlighet. Den sedvanliga ödmjukheten som forskare bör ha lyser med sin frånvaro. Det är märkligt att författarna kastar ur sig så grova anklagelser med tanke på att de angripna inte har möjlighet att försvara sig.

Nu har dock Nature publicerat en kommentar från JRC angående den i Nature publicerade kritiken. JRC har tagit sig an kritiken och besvarat den framgångsrikt.

Den huvudsakliga kritiken handlar om att satellittekniken förbättrades avsevärt för ett antal år sedan vilket försvårar jämförelser före och efter denna tidpunkt. JRC visar dock att den avgörande förbättringen skedde redan 2013, flera år innan den plötsliga ökningen av avverkning registrerades 2016 (36 procent ökning). I sin replik har JRC bara använt data efter 2013 och den kraftiga ökningen 2016 kvarstår.

De påpekar också att bara 10 av 26 länder uppvisar denna ökning. Skulle det ha varit en mätteknisk effekt så borde samtliga länder ha uppvisat liknande resultat.

De har gjort en kompletterande mätning genom statistiskt urval liknande den Riksskogstaxeringen (RT) använder och som Högberg och Friberg representerar. JRC finner fortfarande samma ökning.

Ett argument från Högberg och Fridman med flera var att den plötsliga ökningen skulle kunna bero på att JRC inkluderar gallringsytor i sina mätningar och därför inte bara mäter slutavverkningar (kalhyggen). Detta skulle kunna vara ett problem eftersom JRC jämför med data från RT som motsvarar slutavverkning. Genom att begränsa sina mätningar till ytor större än 2 hektar kunde JRC utesluta gallringsytor och sålunda begränsa sig till kalhyggen. Samma resultat kvarstår, vilket rimligen utesluter hypotesen om gallringsytor.

Slutligen skriver de att satellitmätning är ett utmärkt verktyg för att övervaka EU:s skogar och bjuder in de nationella instituten för att integrera denna med de nationella metoderna. En väldigt ödmjuk skrivelse, såsom man förväntar sig av vetenskapliga rapporter.

Deras slutsats: ”In conclusion, the comments by Palahí et al. and Wernick et al. gave us the opportunity to assess the effect of the change in the GFC algorithm on our results and to clarify several misunderstandings that led to interpretations of our study that were beyond our original intentions. We believe that these clarifications strengthen the main messages from our study—that is, that Earth observation and big-data analytics are very promising tools for a detailed and spatially explicit monitoring of forest resources (provided that a temporally consistent tree-cover map is available), and that an increase in clear-cut harvest has been observed in recent years in the EU.”

En kritik som kan framföras mot RT är att i deras officiella statistik över avverkad areal saknas angivelse av mätosäkerhet. Detta är märkligt eftersom denna torde bli betydande med tanke på att de kontrollerar bara 0,006 procent av arealen per år vilket torde leda till viktiga mätosäkerheter. Den statistiska osäkerheten som följer därav kan uppskattas till 3–7 procent där den lägre siffran gäller mätningar över fem år. Övriga felkällor torde dock vara betydande. Satellitmätningens mätosäkerheter uppges vara 10–15 procent. Kanske de nationella mätningarna inte hamnar så långt ifrån denna noggrannhet. Att JRC:s data då hamnar 36 procent högre än RT:s mätningar är kanske inte en så stor avvikelse om man inkluderar mätosäkerheterna.

En andra kritik mot RT är att de mätvärden som Högberg och Fridman förfasar sig över gäller från och med 2016. Officiellt finns inga mätvärden efter 2016 från Riksskogstaxeringen eftersom de arbetar med femårsmedelvärden. Det hade ju varit rimligt att uppvisa egna mätvärden nu när de kritiserar andras.

Om RT insisterar i att ifrågasätta satellitmätningar borde de göra stickprov på de ytor som satelliterna uppger vara avverkningsområden. Genom att kombinera fältmätningar med satellitdata där så är möjligt kan analysen kalibreras för att ge en förbättrad statistik. Det skulle gynna forskningen mer än polemiska artiklar. Ett sådant samarbete föreslår också JRC i sin slutreplik.