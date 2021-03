DN Debatt. ”L vill att januarisamarbetet avvecklas inför valet 2022”

Liberalerna har alltid tagit strid för varje människas rätt att fritt forma sitt eget liv. Under århundraden har vi liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människors frihet. Vi har gått i främsta ledet för demokrati, jämställdhet och för ett fritt näringsliv. Vi har kämpat för sociala reformer utan socialism och varit en röst för de ingen annan talar för. Vi har brutit kunskapsfallet i den svenska skolan och slagits för bildning och forskning. Vi har markerat hur varje människas frihet också följs av varje människas ansvar för sitt eget liv.

Vi har som parti i över hundra år utfört detta uppdrag under skiftande omständigheter. Genom världskrig, ekonomiska kriser och vänstervågor likväl som under rekordår och i globaliseringens tidevarv. I lägen då liberalismens parlamentariska förutsättningar varit lätta och i lägen då de varit svåra. Arbetet har skett i tider då vi kunnat skörda framgångar och i tider då all kraft fått ägnas åt att försvara tidigare landvinningar. Att vinna och värna liberala segrar har alltid inneburit att både gå i hård konflikt mot samtidens illiberala tankegods och att vara en konstruktiv kraft för att lösa samhällsproblemen.

Det är oförmågan att lösa vår tids samhällsproblem som ger en grogrund där både höger- och vänsterpopulistiska partier kan växa. Dessa samhällsproblem måste ges tydliga liberala lösningar. Nästa gång vi ber om väljarnas förtroende gör vi det för att lösa integrationen, höja kunskapsresultaten i skolan och klara klimatomställningen. Vi gör det för att sätta stopp för den stigande kriminaliteten och förbättra förutsättningarna för jobb och företag. Vi gör det för ett välfärdssamhälle där de mest utsatta alltid kan räkna med samhällets stöd. Sverige behöver förändring.

Vi håller ingångna avtal. Så länge som övriga partier hedrar arbetet med de 73 punkterna och budgetsamarbetet kommer Liberalerna fortsätta att bidra och förhandla med sikte på att avtalet slutförs.

Liberalerna bedriver ett omfattande politikutvecklingsarbete för att Sverige ska bli möjligheternas land för alla. Vi gör det för ett Sverige utan parallellsamhällen, där rättsstaten överallt står stark och där inget kvarter är frizoner för kriminella. För en skola där ingen lämnas efter, men där ingen heller hålls tillbaka. För en klimatpolitik där det är viktigare att stoppa klimatförändringarna än att stoppa kärnkraften. För mer jämställdhet. För en liberal och borgerlig ekonomisk politik och för en välfärd som inte lämnar något utanför.

Liberalernas partistyrelse slog på fredagen fast att förutsättningarna för att genomdriva liberal politik och liberala reformer är bäst om Sverige efter nästa val får en ny och borgerlig regering. Där är låsningarna färre och förutsättningarna bättre att få genomslag för den politik Sverige behöver.

Detta är partistyrelsens förslag inför det partiråd som nu samtidigt kallas in.

Inom borgerligheten finns en samsyn om att Sverige behöver en integrationspolitik som betonar att förutsättningen för att kräva sin rätt är att göra sin plikt, en kunskapsskola där bråk är något elever lär sig på mattelektionerna och inte på rasten, och en klimatpolitik som inte mäts efter hur mycket den kostar utan efter hur mycket den på riktigt får ner utsläppen.

Liberalerna ska inte vara ett stödparti utan ett parti som söker stöd för sin politik. Det är därför naturligt att Liberalerna efter nästa val i första hand eftersträvar regeringsmakt.

Där finns också de bästa förutsättningarna att stärka rättsväsendet och arbetslinjen, att växla en destruktiv energipolitik mot mer elektrifiering och prioritera kvaliteten i välfärdens kärna. Vår målsättning är därför att i nästa valrörelse möta väljarna, inte bara med vår egen politik, utan också med ett gemensamt erbjudande om en ny start för Sverige med de av de tre andra borgerliga partierna som vill möta väljarna tillsammans med oss.

Under denna mandatperiod genomför Liberalerna viktiga liberala reformer inom januariavtalet. Samtidigt återstår djupa samhällsproblem som kräver långsiktiga och liberala lösningar. Dessa hanteras bäst genom att Sverige efter nästa val får en ny stats­minister och en ny regering. Det ändrar inte att Liberalerna är ett parti att lita på. Vi håller ingångna avtal. Så länge som övriga partier hedrar arbetet med de 73 punkterna och budgetsamarbetet kommer Liberalerna fortsätta att bidra och förhandla med sikte på att avtalet slutförs. Nås en överenskommelse om budgetpropositionen för 2022 är Liberalernas syn att samarbetet därefter i ordnad form avvecklas.

En insikt från denna mandatperiod är att förutsättningarna för att både vinna nya och försvara tidigare liberala segrar är störst i regeringsställning.

Ingen regering kommer efter nästa val sannolikt att kunna tillträda utan att förhålla sig till något av de två nuvarande ytterkantspartierna. Ett parti som söker inflytande och regeringsmakt för att värna och vidareutveckla vårt liberala samhälle kan inte gå till val på att rösta nej till varje sannolik regering. För att en ny och borgerlig regering ska kunna tillträda och styra landet kommer det att vara nödvändigt att samtala och söka samsyn i sakfrågor med riksdagens alla partier.

Oavsett vem Liberalerna förhandlar med är vårt uppdrag oförändrat; att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Liberalerna kommer självfallet inte att acceptera en regering där Sverige­demokraterna ingår.

Vi kommer alltid att försvara de demokratiska värdena och bekämpa varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans. Den liberala demokratin och domstolarnas oberoende ska nästa mandatperiod inte bara värnas utan också stärkas. Sverige ska ta sin del av ansvaret för både människor på flykt och för att genom internationell solidaritet avhjälpa nöd och stärka demokratin i vår omvärld.

Jämställdheten i Sverige ska fortsätta att gå framåt samtidigt som kulturen, civilsamhället och public service-medierna ska stå fria och oberoende. Ett internationellt orienterat Sverige ska fortsätta att verka för både frihandel och fördjupat europeiskt och multilateralt samarbete.

Sammanfattningsvis är det tre viktiga besked vi ger i dag för en ny start för Sverige:

1 Liberalerna kommer att gå till val 2022 på en liberal reformagenda för att lösa integrationen, höja kunskapsresultaten i skolan och skapa framgångar i klimatomställningen.

2 Förutsättningarna att genomdriva liberal politik är bäst om Sverige efter nästa val får en ny och borgerlig regering. För att en sådan regering ska kunna tillträda och styra landet kan Liberalerna i sakfrågor söka samsyn med riksdagens alla partier.

3 Vi kommer som parti aldrig medverka i en regering som inte säkrar liberala grundvärden.

Som ett liberalt mittenankare kommer vår roll vara att ge samhällsproblemen liberala lösningar och samtidigt försvara varje människas rätt att forma sitt eget liv. Det är så vi kan göra Sverige till ett möjligheternas land för alla.