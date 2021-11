DN Debatt. ”Lägre straff till kronvittnen behövs för att knäcka gängen”

Förra veckan beslutade riksdagen om en lagändring som innebär att det från och med kommande årsskiftet blir tillåtet att använda ljud- och bildinspelade förhör ur förundersökningar som bevisning vid rättegångar. Det är en välkommen och nödvändig reformering av vår rättsordning.

Jag har tidigare argumenterat för behovet av en förändring av den så kallade omedelbarhetsprincipen, det vill säga att domstolar bara ska grunda sitt avgörande på vad som framkommer under själva rättegången. Riksdagens beslut om så kallade tidiga förhör är ett steg i den riktningen.

Just nu pågår en intensiv debatt om det dödliga skjutvåldet. Diskussionen om hur våldet kan brytas innefattar en mängd frågeställningar som ställer krav på alla aktörer i samhället. Som riksåklagare är det framför allt min uppgift att se till att det ska vara möjligt att utreda och lagföra de brott som begås. Målsättningen bör vara att öka andelen uppklarade brott.

Att brott kan klaras upp är grundläggande för brottsoffers upprättelse och medborgarnas förtroende för statens förmåga att skydda dem. Jag har nyligen överklagat en dom till Högsta domstolen (HD) som avser en skjutning i gängmiljö. Jag ser ett behov av att HD klargör vilka krav som kan ställas på bevisning för att den ska vara tillräcklig för fällande dom och vilka riktlinjer som ska gälla vid bevisvärderingen i sådana mål. När samhället förändras, till exempel genom framväxten av ny allvarlig kriminalitet, måste regelverket hänga med. Förändringar ska självklart ske på ett rättssäkert sätt.

En viktig pusselbit för att kunna lagföra även den mest allvarliga brottsligheten är den nu beslutade möjligheten att använda tidiga förhör som bevis. Att berättelser som målsägande och vittnen lämnar i ett tidigt skede av utredningen kan läggas fram med ljud och bild vid rättegångar innebär att domstolar får tillgång till uppgifter grundade på färska minnesbilder när de ska pröva mål. Att domstolarna får tillgång till sådan bevisning är en fördel för alla parter eftersom det ger bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar.

Möjligheten att använda förhör som gjorts tidigt i rättegångar innebär att brottsoffer och vittnen slipper påfrestningen att gå och vänta på en rättegång när de, ibland under stor yttre press, förväntas lämna sin berättelse när lång tid har förflutit. Reformen med att tillåta tidiga förhör får i det avseendet en betydelse för brottsoffer och vittnen som är oroliga för att medverka i brottsutredningar.

Om en person har lämnat sin berättelse i ett tidigt skede och inte behöver invänta rättegång minskar risken för hot och påtryckningar. Att brottsoffer kan berätta och vittnen vågar träda fram är avgörande för att klara upp brott.

Lagändringen innebär också att det finns möjligheter att åberopa tidiga förhör med misstänkta i ljud och bild, vilket kan få en betydelse vid bevisvärderingen i situationer när misstänkta tiger sig genom förundersökningar för att först vid rättegången lämna en berättelse som är anpassad efter den bevisning som finns. Misstänkta har självfallet rätt att tiga i brottmålsprocessen, men trots detta kan en misstänkts uteblivna förklaringar under vissa förutsättningar ges en betydelse när målet prövas av domstol.

Reformen har ytterligare fördelar, inte minst för möjligheterna att minska häktnings- och restriktionstiderna för misstänkta samt för möjligheterna att lagföra mål om sexualbrott och relationsvåld.

Att lagstiftningen om tidiga förhör nu blir verklighet ställer nya och högre krav på myndigheter som ansvarar för att genomföra förhören. Förhören måste genomföras med tanke på att de berättelser som lämnas kan komma att användas som bevis vid rättegångar. Formerna för hur förhören genomförs måste vara ordnade. Bland annat måste den misstänktes rätt till motförhör under processen tillvaratas. Ett internt arbete för att säkerställa förhör under sådana former har inletts vid Åklagarmyndigheten.

Jag är nöjd med det steg i rätt riktning som förra veckans beslut i riksdagen innebär. Jag välkomnar också de tillkännagivanden till regeringen som riksdagen beslutade om vid omröstningen. Dessa innebär att en riksdagsmajoritet vill att regeringen tar ytterligare steg när det gäller möjligheten att använda tidiga förhör, vilket ligger i linje med det vi framförde i vårt remissvar 2018. Det finns dock mycket kvar att göra för att vi ska hålla jämna steg med den alltmer kvalificerade och våldsamma kriminaliteten.

Jag ser att vi på allvar bör överväga ett regelverk som ger misstänkta som samarbetar med rättssamhället någon form av löfte om belöning, till exempel strafflindring till så kallade kronvittnen. Det jag talar om är en möjlighet för en misstänkt person att, biträdd av sin försvarare, välja vad som är bäst för honom eller henne i den aktuella situationen. Ställd inför ett löfte om lägre straff, eller någon annan motsvarande fördel, finns det enligt min uppfattning förutsättningar för att vissa misstänkta kommer att välja att medverka vid utredningen av brott.

En sådan ordning förutsätter i så fall en inbyggd hög grad av förutsebarhet i systemet. Jag ser också att vi måste bevaka att vi har tvångsmedel som ger oss den information vi behöver för att utreda och lagföra allvarlig brottslighet. Det gäller inte minst tillgång till kriminellas kommunikation, där vi på senare tid haft avgörande hjälp av utländska myndigheters åtkomst till bland annat kommunikationsverktyget Encrochat.

Med stöd av det europeiska sam­arbetet har ett stort antal allvarliga brott kunnat utredas och lagföras. Det finns mycket kvar att göra när det gäller uppdateringen av lagstiftningen som avser information i digitala miljöer, till exempel när det gäller beslag och husrannsakan. Ett visst utredningsarbete i dessa frågor är igång, och det är bra.

Min ambition framåt är att bevaka att utredningsarbetet också verkligen blir till lagstiftning i de fall som det behövs. En huvuduppgift för mig som riksåklagare är också att arbeta för att Åklagarmyndigheten framöver har de resurser som svarar mot de behov som finns. I takt med framväxten av större och mer komplexa förundersökningar och rättegångar behöver vi erfarna och kompetenta åklagare som förmår hantera brottmålen. Detta kräver ekonomiskt långsiktiga satsningar på bland annat Åklagarmyndigheten.

Att brott kan utredas och lagföras är centralt i ett fungerande samhälle. Detta förutsätter ett modernt straffrättsligt regelverk som ger åklagare verktyg att, på ett även fortsättningsvis rättssäkert sätt, arbeta med full kraft mot den allvarliga brottslighet som vi ser i dag.