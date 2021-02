DN Debatt. ”Låt en haverikommission rätta systemfelen i äldreomsorgen”

Coronapandemin har drabbat Sverige hårt. Över 11.000 personer har i skrivande stund avlidit och många fler lider i dag av sviterna av sjukdomen som vi ännu vet för lite om. Bakom siffrorna finns en älskad mormor, pappa eller nära vän. Många av dem avled med föreställningen om att de var trygga i den svenska äldreomsorgen.

Vård- och omsorgspersonal har gjort enorma insatser för att förhindra smittspridningen. Krisavtal är aktiverade i många regioner och utarbetad sjukvårdspersonal har jobbat 60 timmarsvecka och många har gått på sina knän. Att Sverige är det land som på grund av personalbrist har minst antal vårdplatser i EU har blivit tydligt.

Före jul kom regeringens egen coronakommission med sina slutsatser. Förödande kritik riktas mot regeringen och tidigare regeringar för att äldre­omsorgen länge satts på undantag. Det som beskrivs är en äldrevård med grova systemfel som har möjliggjort för smittan att ta sig in på äldreboendena. Tre av fyra personer som har dött har gjort det i äldreomsorgen. Kommissionen konstaterar att äldreomsorgen inte var rustad för en pandemi och att de anställda lämnades ensamma att hantera krissituationen.

Kommissionen skriver att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Det bottnade i strukturella brister vilka varit kända före virusutbrottet. För dessa brister bär den sittande regeringen och tidigare regeringar det yttersta ansvaret.

Enligt coronakommissionen är äldreomsorgen ”en resursmässigt eftersatt del av samhället med en undervärderad yrkeskår”. Var fjärde anställd i äldreomsorgen har en timanställning. Timanställningarna, de låga lönerna och de uteblivna satsningarna på utbildning har förvärrat smittspridningen på äldreboendena.

Strategin att skydda de äldre har, enligt kommissionen, misslyckats. De strukturella bristerna i äldreomsorgens beredskap beror, enligt kommissionen, bland annat på:

● en fragmenterad organisation,

● ett behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden,

● ett otillräckligt regelverk,

● hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk utrustning, och

● sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kommer i sin tillsynsrapport från november 2020 fram till att var femte sjuk i covid-19 på landets äldreboenden inte fick en egen läkarbedömning. Endast några procent fick träffa en läkare. Oftast sattes livsavslutande palliativ vård in, med mediciner som lugnar och minskar smärtan.

Tidningen Kommunalarbetaren gjorde en kartläggning av äldreomsorgens finansiering år 2019. De kom fram till att 62 procent av kommunerna sparade på äldreomsorgen under 2019 och ytterligare 25 procent av kommunerna hade oklara budgetar som kan ha inneburit besparingar. ”Exempel på besparingar är: Minskad bemanning. Stopp för vikarier vid frånvaro. Kortare tid för dusch, städ och inköp i hemtjänsten. Återinförda delade turer, jobb varannan helg i stället för var tredje.”

Än så länge är det ingen som har alla svar på de komplicerade frågor om covid-19 och smittspridningen som regeringen och våra myndigheter har ställts inför. Hela den svenska strategin kommer att utvärderas i ett senare skede och det kommer att ge oss fler svar.

Region Gotland har fortsatt in i kaklet med privatiseringar under brinnande pandemi. Där genomförs nu, under protester från de anställda, en privatisering av äldreomsorgen i Hemse till lägst budande Attendo Care.

Men Vänsterpartiet har under lång tid pekat på de stora bristerna i äldreomsorgen. Det gäller både nedskärningarna och privatiseringarna. De båda hänger ihop på så vis att kommuner under lång tid haft för lite resurser till äldreomsorgen och som en del i att försöka lösa det har de valt att privatisera när de ska göra nedskärningar genom att låta privata bolag lägga låga bud på verksamheter vilket inneburit fler deltider, otrygga anställningar och färre anställda vilket i sin tur försämrat kontinuiteten. Dessa låga bud bygger på nedskärning av personal. Och vi ställde frågan om den utsatta äldreomsorgen redan på första statsministerträffen efter det första covid-19-utbrottet.

Här kunde politiken ha gjort något, och här kan politiken fortfarande göra något. I vårt tidigare budgetsamarbete med S-regeringen har vi kunnat tillföra äldreomsorgen två miljarder extra per år och tio miljarder extra till välfärden i allmänhet. Det har varit svårt att följa upp att pengarna verkligen använts till äldreomsorgen då en del kommuner samtidigt har sänkt skatter eller privatiserat äldrevård till ett lägre pris än det har kostat i kommunal regi.

Ett exempel av många är Region Gotland som har fortsatt in i kaklet med privatiseringar under brinnande pandemi. Där genomförs nu, under protester från de anställda, en privatisering av äldreomsorgen i Hemse till lägst budande Attendo Care. Stefan Löfvens vädjan från partiledardebatten om arbetsro i äldreomsorgen hörsammas inte.

Nu har coronakommissionen och Ivo pekat ut vad som inte fungerar i svensk äldreomsorg och nu krävs det åtgärder för att få en fungerande äldreomsorg utan systemfel. Det gäller inte bara resurser, också lagstiftningen är för svag. Vi anser att det behövs en genomförandeplan.

En kommission som ser över alltifrån regelverk kring privatiseringar, samordningen, de osäkra anställningarna och resurserna. En haverikommission som pekar på en väg framåt. Vi anser att både regeringen och oppositionen borde kunna ställa upp på det i det här läget.

Till en sådan blocköverskridande diskussion och kommission vill vi bidra med ett förslag om en bottenplatta för finansiering av äldreomsorgen. Äldreomsorgen måste få mer resurser men för att kommunerna ska kunna göra de förbättringar som behövs, våga anställa och fastanställa, så måste de veta att statliga satsningar håller långsiktigt, även över valen. Det är centralt för att lösa äldreomsorgens strukturella problem. För att våga anställa måste man veta att pengarna inte försvinner nästa år.

En ny äldreomsorgslag behövs men vi kan inte invänta den innan vi agerar. Det har vi inte tid med för det finns ett akut behov av åtgärder, systemfelen som finns måste åtgärdas snarast.

Regeringen borde därför bjuda in till blocköverskridande samtal om en gemensam bottenplatta för kommande tillskott till äldreomsorgen. I de samtalen skulle partierna som deltar göra upp om en lägsta nivå för de närmaste mandatperioderna på resurstillskotten till äldreomsorgen. Det skulle naturligtvis stå kommande regeringar fritt att satsa mer utöver bottenplattan.

Det är upp till varje regering att välja hur finansiering av en sådan satsning ska se ut. Det är ingen hemlighet att Vänsterpartiet tycker att de rikaste kan betala mer i skatt än vad de gör i dag men andra partier kan och väljer säkert ett annat upplägg. Men då är i alla fall en miniminivå på resurstillskotten till äldreomsorgen säkrad.

Pengarna i bottenplattan ska vara öronmärkta till äldreomsorgen och de ska komma till rätta med de strukturella problemen med underbemanning, otrygga anställningar och styrningsproblem som har blivit så akuta under pandemin.

En ny äldreomsorgslag behövs men vi kan inte invänta den innan vi agerar. Det har vi inte tid med för det finns ett akut behov av åtgärder, systemfelen som finns måste åtgärdas snarast. Den bottenplatta och den haverikommission vi föreslår blir ett första avgörande steg. Och vi måste agera nu om vi vill åtgärda de allvarliga brister som faktiskt har kostat liv.