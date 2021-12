DN Debatt. ”Låt skatten på vindkraftverk stanna i glesbygden”

Sverige håller på att bygga om sin energiproduktion mot allt mer miljövänlig och förnybar teknik, det vill säga sol-, vind- och vattenkraft. Men många medborgare och kommuner säger nej till utbyggnad av vindkraft på grund av att man inte får någon ekonomisk ersättning för försämringar av livsmiljön. Effektivi­seringar och utbyggnader av vattenkraften stöter på motstånd av samma skäl.

Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftkommuner och regioner (FSV) har tidigare enbart arbetat för att en del av vattenkraftens värden ska stanna i kommuner och regioner där värdena uppstår. Men nu har vi beslutat att även arbeta med vindkraftens värden på liknande sätt.

FSV vill få till stånd lagändringar som innebär att vattenkraft ska beskattas kommunalt eller regionalt, medan vindkraft borde beskattas kommunalt. Regionalisering respektive kommunalisering av fastighetsskatten, som i dag går direkt i statens kassa, är föreningens primära mål.

Vi kräver ett system där vatten- och vindkraftskommuner och regioner får säkra och garanterade intäkter som kan budgeteras. Det enda som i dag står till buds är sökbara så kallade bygde­medel. Det handlar om småpengar motsvarande 5–10 procent av fastighetsskatten på vatten- och vindkraftsanläggningar.

När vattenkraften byggdes under 1900-talet var det knappt någon som protesterade. Det gav arbetstillfällen till bygderna och framför allt en liv­givande elförsörjning.

Gårdar och till och med hela byar fick rivas och flyttas, de laxrika älvarna är för alltid borta och ålfisket i insjöar ett minne blott. Rennäringen har farit illa precis som jakten.

I kommuner som Ragunda byggdes hela samhällen upp kring vattenkraftsutbyggnaden, som pågick under cirka 50 år. Bostäder, skolor, äldreomsorg, vård och infrastruktur byggdes för vattenkraftens skull. När utbyggnaden stod klar blev stora delar av samhället öde med stora kostnader som följd.

Denna kommun som försörjer övriga landet med mycket elström är ändå en av de fattigaste med mycket hög kommunalskatt, som drabbar dagens kommuninvånare. Exemplen kan flerfaldigas. Detta är fullständigt orimligt.

Vindkraften är mer lokal och drabbar bygderna på ett annat sätt, främst genom buller och förändrad landskapsbild. Vindkraftverk byggs där vindförhållanden är goda. De blir därmed synliga vida omkring med en negativ påverkan av landskapsbilden.

För oss är det obegripligt att intrånget i form av skador och olägenheter som vatten- som vindkraftsutbyggnaden inneburit och innebär inte på något påtagbart sätt medför att bygder som drabbats kompenseras med någon form av rimlig ersättning. Vi tar inte ställning i frågorna om utbyggnad av vatten- och eller vindkraften, men kan konstatera att landet är i behov av en omfattande effektivisering och utbyggnad av såväl vatten- som vindkraften om det ökande energibehovet i landet ska kunna nås med miljövänliga alternativ.

Elenergibehovet kommer att öka kraftigt när fordonsflottan ska köras på icke-fossila bränslen. Samtidigt ska kärnkraften avvecklas medan vattenkraften bara får byggas ut marginellt. Vi står inför stora utmaningar.

Det finns ett stort motstånd i berörda bygder både mot utbyggnad och effektivisering av vattenkraften och utbyggnad av vindkraft. Kommuner utnyttjar eller hotar med att utnyttja sin vetorätt med motiv att ingen kompensation ges. Med all sannolikhet skulle möjligheterna att få gehör för effektiviseringar och utbyggnader avsevärt förbättras om berörda bygder, kommuner och regioner skulle få rimlig ekonomisk kompensation för de intrång de drabbas av.

Trots talet om att ”Hela Sverige ska leva” går urbaniseringsprocessen vidare. De sju nordligaste länen har inte haft någon befolkningsökning under de senaste 40 åren. Under samma tidsperiod har övriga landet ökat sin folkmängd med 1,4 miljoner invånare.

Trots det kommunala skatteutjämningssystemet var skatteskillnaden mellan skogslänen och övriga riket för något år sedan i genomsnitt hela 1,90 kronor per intjänad hundralapp i landstings- och kommunalskatt. De sju skogslänens befolkning belastas av cirka 7 miljarder kronor mer per år i landstings- och kommunalskatter än motsvarande befolkning genomsnittligt i riket och 11 miljarder kronor mera per år än om de skulle fått skatta enligt Stockholmskommunernas genomsnittliga skattetabeller.

Ingen har hittills påstått att skogslänsbefolkningen haft någon som helst bättre service för den högre skatten. Snarare är det väl motsatsen som framskymtar i olika sammanhang.

Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner kräver därför följande:

● Regionalisera fastighetskatten på vattenkraftsanläggningarna på cirka en miljard kronor per år så att den kan fördelas mellan kommunerna i respektive region.

● Kommunalisera fastighetsskatten på vindkraftsanläggningar, som enligt Skatteverket årligen uppgår till mellan 60 och 150 miljoner kronor, så att den kommer de kommuner som hyser vindkraftsverken till godo.

På sikt kräver vi att ytterligare skatter omfördelas så att de skillnader som innebär att invånarna i de sju skogslänen skattar omkring 7 miljarder kronor mer än genomsnittet i riket försvinner.

Utnyttjandet av dem som bor på mer än halva Sveriges yta måste få ett slut. Nu krävs lagändringar och arbetet måste påbörjas snarast.