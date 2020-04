Under de veckor som coronasmittan lamslagit Sverige har tiotusentals anställda permitterats, varslats och fått gå från sina jobb. Vi i Vänsterpartiet gör allt för att den som nu blir arbetslös inte ska kastas ut i ekonomisk otrygghet. Det var därför vi drev på för att fler skulle kunna kvalificera sig till a-kassan. Något som regeringen sedan också lade fram. Vi är också med och ser till att livskraftiga företag inte går under i krisen och därigenom ytterligare ökar på arbetslösheten. Därför har vi de senaste veckorna röstat igenom en rad lättnader för företagen i riksdagen. Det är bra och nödvändigt för att ekonomin snabbt ska få fart igen när pandemin är över.

Hittills har statens stöd till företagen skett i form av lån, kreditgarantier och minskade kostnader. Men Sverige kan mycket snart vara i en situation där staten behöver gå in med rena kapital­tillskott för att rädda vissa viktiga företag. Vi menar att den typen av insatser måste förberedas redan nu.

När krisen fördjupas kan detta behövas för att inte viktiga delar av svensk produktion ska slås ut till följd av större konkurser. Det skulle allvarligt kunna skada samhället på kortare och längre sikt och ytterligare fördjupa krisen. Vi kommer inte att kunna rädda alla företag, vissa kommer att försvinna i krisen. Men vi bör rädda stora livskraftiga företag som är väsentliga för landets och olika regioners ekonomi, företag som har en strategiskt viktig roll i samhället och som är viktiga för att klara klimatomställningen.

Statligt ägda bolag i vissa nyckelfunktioner kan spela en viktig roll för att lösa samhällsproblem, bidra till en hållbar utveckling och förbättra Sveriges beredskap inför kommande kriser.

Vänsterpartiet anser att om staten skjuter till kapital för att rädda företag ska staten också gå in som ägare och få motsvarande inflytande. Det kan vara minoritetsägande, majoritetsägande eller att helt ta över företaget. Detta kommer också att motivera ägarna att i första hand skjuta till eget kapital, i andra hand vända sig till staten. Därför föreslår vi att en krismyndighet inrättas för att hantera det stöd som företagen kan behöva. Denna myndighet ska inte bara ta emot ansökningar och hantera kapitaltillskotten, utan också förvalta den ägarandel som staten får tillbaka.

Att staten går in som ägare i krisdrabbade företag skulle inte vara unikt för Sverige. Både Tyskland och Frankrike har öppnat för att vid behov helt eller delvis ta över inhemska bolag i coronakrisens spår. Att låta den svenska staten gå in och hjälpa företag är inte heller något nytt, senast i finanskrisen 2008 fick staten under en period ta över banken Carnegie. Banken såldes sedan vidare när den akuta krisen var över.

I dagens situation är behovet stort av en diskussion om hur statens ägande i dessa fall ska se ut. I vissa fall kan det vara rätt att staten säljer av sitt ägande igen när utvecklingen vänt uppåt. På så vis får skattebetalarna tillbaka sina pengar. Vänsterpartiet anser dock att detta inte behöver vara den enda modellen.

En möjlighet är att staten säljer, men att man gör det till de anställda, så att de kan driva vidare företaget som ett löntagarägt företag. I andra fall bör staten ha ett långsiktigt och aktivt ägande i de företag man räddar. Statligt ägda bolag i vissa nyckelfunktioner kan spela en viktig roll för att lösa samhällsproblem, bidra till en hållbar utveckling och förbättra Sveriges beredskap inför kommande kriser.

När vi står inför en större samhällskris blir det tydligt hur viktiga företagen kan vara för att klara krisen. Men då gäller det att alla ställer upp och jobbar tillsammans. I Sverige ställer delar av näringslivet om för att bistå i pandemin. Det kan handla om logistisk kompetens som ställs till förfogande inom vården. Det kan handla om att företag börjar tillverka skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Men marknadskrafterna som styr kan även dra åt andra hållet.

När samhället möter en av de tuffaste tiderna på många decennier, i en situation när människor riskerar att dö om de inte får tillgång till adekvat utrustning, passar vissa på att berika sig.

Mitt i pandemin passar en av de största leverantörerna av livsviktig handsprit och skyddsutrustning på att höja sina priser med över 900 procent på vissa produkter. När samhället möter en av de tuffaste tiderna på många decennier, i en situation när människor riskerar att dö om de inte får tillgång till adekvat utrustning, passar vissa på att berika sig. Det visar på ett behov av en bredare diskussion om var i samhället det är mer eller mindre olämpligt med kommersiella aktörer och marknadsmekanismer.

Företagen är inte och kommer aldrig att vara verksamheter som är skilda från samhället i övrigt. Vi är tätare sammanlänkade än så. Det offentliga utbildar arbetskraften, ser till att infrastrukturen fungerar, satsar på forskning och ser till att barn- och äldreomsorgen fungerar så att folk kan jobba. Miljontals människor går till jobbet varje dag och bidrar så gott de kan till företagets och samhällets utveckling. Företagen måste se sin roll i detta och i högre utsträckning bidra till att samhället fungerar. Där kan aktivt statligt ägande vara ett sätt att få företagen att i större utsträckning arbeta för samhällets bästa.

Att företag är med och tar ansvar är viktigt inte minst för att klara klimat­omställningen. Sverige ska vara klimatneutralt om bara några årtionden, vi måste sätta fart om vi ska klara det. Om vi inte snabbt kapar utsläppen kommer vår planet att förändras i grunden. Redan nu ser vi att klimatrelaterade stormar, översvämningar och bränder påverkar vårt samhälle.

Hittills har inte företagen, varken i Sverige eller globalt, tagit det ansvar som krävs för att klara klimatomställningen. Ett helt eller delvis statligt ägande av strategiskt viktiga företag skulle göra det lättare att nå klimatmålen.

Den pandemi vi genomlever nu visar tydligt hur avgörande det är med god krisberedskap och att så långt det går undvika att kriser över huvud taget blir verklighet. Hittills har inte företagen, varken i Sverige eller globalt, tagit det ansvar som krävs för att klara klimatomställningen. Ett helt eller delvis statligt ägande av strategiskt viktiga företag skulle göra det lättare att nå klimatmålen.

Massiva aktieutdelningar och ovilja att tänka och investera långsiktigt är ett problem som har präglat stora delar av näringslivet och som vi i Vänsterpartiet länge har pekat på. Många företag har drivits med låg soliditet och maximerad aktieutdelning. När krisen kommer har de dålig motståndskraft.

De vinster som har delats ut under de goda åren är pengar som de anställda arbetat ihop, men som i alltför hög grad försvunnit till ägarna i form av aktieutdelningar, enorma löner och bonusar. I kris är det i första hand ägarna som måste skjuta till nytt kapital. När dessa bolag vill att staten ska rädda dem är det skattepengar från undersköterskor och industriarbetare de ber om. Ska så ske är det inte bara rimligt, utan också moraliskt riktigt, att skattebetalarna får valuta för sina stödpengar i form av statligt ägande.

Tillsammans kan vi klara inte bara den kris som vi nu är mitt uppe i, utan också framtida utmaningar. För hela samhället.