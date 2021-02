DN Debatt. ”Låt tandundersökning kosta 200 kronor för alla vuxna”

Utredningen om jämlik tandhälsa har under tre år gjort en genomlysning av det svenska tandvårds­systemet. I dag överlämnar vi vårt betänkande till regeringen. Detta är våra viktigaste slutsatser och förslag:

Svensk tandvård fungerar på många sätt bra. Tandhälsan blir allt bättre på befolkningsnivå och patienterna är nöjdare än inom andra vårdsektorer. Men det gäller inte alla. Det finns systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper. Dessa sociala hälsoklyftor syns även när det gäller tandhälsa. Personer med låg inkomst och utbildningsnivå har en sämre tandhälsa. Socioekonomi har även betydelse för skillnader i barns tandhälsa.

Jämlikhetskommissionen konstaterade nyligen att Sverige efter en historiskt positiv utveckling med en relativt sett hög grad av jämlikhet, står inför stora utmaningar. Ökade inkomst- och kapitalskillnader, kvalitetsskillnader i skolsystemet, bostadsbrist, segregation och sjunkande tillit till samhällets centrala funktioner ökar sammantaget ojämlikheten och befäster klasskillnader i samhället.

Tandvården skiljer sig från andra välfärdstjänster genom att patienterna betalar en stor del av kostnaden ur egen ficka. Vår slutsats är att tandvårdens finansieringsmodell i kombination med ökad ojämlikhet i samhället riskerar att befästa skillnader i tandhälsa.

Vilka förutsättningar har då svensk tandvård att erbjuda tandvård på jämlika villkor? Generellt sett upp­lever tandvården en brist på personal. Samtidigt finns det fler behandlare i tandvården per invånare i dag än för tio år sedan. Den fria prissättningen gör också att såväl regioner som privata vårdgivare kan välja hur mycket de vill ta betalt av sina patienter. Det finns regioner där folktandvården ligger 20 procent över referenspris (ett jämförelsepris som staten bestämmer) på sin tandvård, medan andra regioner ligger på eller under referensprisnivån. Den privata tandvården har också hög lönsamhet. År 2019 var rörelse­marginalen för privata tandvårdsföretag 12,7 procent, vilket kan jämföras med 5,6 procent för de privata företagen inom primärvården och 3,7 procent för privata assistansbolag.

En allt större del av folktandvårdens resurser går i dag till barn- och ungdomstandvården, till befolknings­ansvaret och till patienter med särskilda behov. Som en konsekvens blir privattandvården alltmer koncentrerad till den marknadsmässigt fördelaktiga tandvården till vuxna. Denna tudelning av tandvårdsmarknaden gör att tandvårdens hela potential inte tas till vara.

Tandvårdssystemet behöver därför reformeras för att bli mer jämlikt och resurseffektivt. I grunden handlar det om att ekonomiska och personella resurser behöver omfördelas och användas så effektivt att systemet som helhet förmår att erbjuda en god tandvård på lika villkor till hela befolkningen.

I hälso- och sjukvårdslagen står det att den med störst behov ska ges företräde till vården. Märkligt nog finns ingen sådan princip uttryckt i tandvårdslagstiftningen. Ska tandvården bli mer jämlik måste behovsprincipen gälla även tandvården. Offentliga subventioner behöver omfördelas – från friska patienter som kan gå mer sällan än i dag till patienter med behov av fler tandvårdsbesök. Därför föreslår vi:

1 Undersökning och viss förebyggande tandvård för 200 kronor per besök i stället för det allmänna tandvårdsbidrag som utgår till varje tandvårdspatient (ATB). Alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök. Utifrån en riskbedömning fastställs en individuell tandhälsoplan som anger besöksintervallet anpassat till den enskildes behov. Genom regelbunden förebyggande tandvård kan också mer omfattande och kostsamma åtgärder undvikas. Den som har abonnemangstandvård ska kunna kombinera tandhälsoplan och abonnemang. Dagens ATB tas bort.

2 Ett nytt statligt selektivt tandvårdsstöd för personer med särskilda behov. De många olika regionala tandvårdsstöd som ger personer med särskilda behov tandvård är krångliga att tillämpa och svåra att förstå. Vi föreslår i stället ett statligt selektivt tandvårdsstöd. Genom detta stöd ges basal tandvård under en längre tid till personer som på grund av en lång­varigt nedsatt fysisk, psykisk eller kognitiv funktion har väsentligt försämrade förutsättningar att bevara och påverka munhälsan eller genomgå tandvårdsbehandling.

Det gäller exempelvis äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. För sådan basal tandvård betalar patienten 200 kronor per besök. En annan del av det nya statligt stödet ska ges för viss behandling under viss tid till personer med specifika odontologiska tillstånd som är medfödda eller förvärvade. Även för sådan tandvård ska patientavgiften vara 200 kronor per besök. Sådan tandvård som sker i samverkan med hälso- och sjukvården, exempelvis infektionssanering inför en hjärtoperation, ska regionerna även fortsättningsvis ansvara för.

3 Unga vuxna ska ingå i det statliga tandvårdsstödet. Avgiftsfri tandvård till unga vuxna i åldersgruppen 20–23 år innebär inte att offentliga resurser används på ett sätt som bidrar till ett mer jämlikt tandvårdssystem. Åldersgränsen står inte i överensstämmelse med principen om att den med störst behov ska ges företräde. Åldersgränsen ökar regionernas åtagande på ett sätt som riskerar att leda till undanträngningseffekter och kapacitetsbrist, vilket försvårar regionernas förutsättningar att erbjuda tandvård till patienter med större behov. Vi föreslår därför att unga vuxna mellan 20 och 23 år ska ingå i det statliga tandvårdsstödet och inte den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.

4 Omfördela nuvarande resurser är ett första steg. Våra förslag kräver inga ytterligare resurser, utan bygger på en omfördelning av befintliga medel. Vi har även haft i uppdrag att redovisa alternativ för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd som tar ett första steg för att bli mer likt hälso- och sjukvårdens. Våra beräkningar visar att ett statligt högkostnadsskydd i nivå med övrig hälso- och sjukvård (i dag 1.150 kronor) skulle kräva att staten lägger ytterligare mellan 6 och 7 miljarder kronor per år på tandvårdssubventioner, utan hänsyn till dynamiska effekter.

Våra beräkningar visar att ett statligt högkostnadsskydd i nivå med övrig hälso- och sjukvård (i dag 1.150 kronor) skulle kräva att staten lägger ytterligare mellan 6 och 7 miljarder kronor per år på tandvårdssubventioner, utan hänsyn till dynamiska effekter.

En sådan reform skulle göra tandvården till en gemensamt finansierad universell välfärdstjänst som mer liknar andra välfärdstjänster. Men om det ska göras med bibehållen fri prissättning skulle det sannolikt också leda till oönskade effekter som prisökningar, överkonsumtion och läckage av offentliga resurser.

Det första steget mot ett mer jämlikt tandvårdssystem bör vara att genomföra utredningens finansierade förslag. Sänk den ekonomiska tröskeln för förebyggande tandvård. Fördela om nuvarande resurser så att hälso- och sjukvårdens huvudprincip om vård efter behov får ett tydligt genomslag också i svensk tandvård. Så kan tandvården bidra till målet att avskaffa de påverkbara hälsoklyftorna.