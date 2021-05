DN Debatt. ”Legalisering av cannabis ökar konsumtionen och skadorna”

De senaste åren har Kanada, Uruguay och ett antal delstater i USA legaliserat cannabis och Mexiko står nu inför samma beslut. Löften om en legalisering har blivit ett sätt att locka väljare och en ny industri och en kommersiell marknad har skapats. En industri som nu har siktet inställt på Europa och Sverige.

Men vad vet vi om effekterna av legalisering?

Narkotikapolitiskt center presenterar i dag måndag en ny rapport som visar hur legaliseringen hittills har påverkat konsumtionen av cannabis och vilka konsekvenser det gett, främst med fokus på de fyra delstater i USA som haft legalisering längst tid.

Med legaliseringen har en ny cannabis­industri snabbt växt fram vars mål, likt tobaks- och alkoholindustrin, är vidgade marknader, ökad konsumtion och ökad vinst. Nya produkter som godis, drycker och mat spetsade med THC (det huvudsakliga aktiva ämnet i cannabis) och nya tekniker och verktyg för att inta cannabis har utvecklats. Samtidigt har produkternas styrka av THC ökat, det vill säga den cannabinoid som är rusgivande och som ger störst skadeverkningar.

Marknadsföringen och reklamen av cannabis är massiv, med kvinnor och unga som främsta målgrupper. Reklamspråket är detsamma som tobaks- och alkoholindustrin länge använt. Cannabis associeras med hälsa, glädje, välbefinnande och framgång. Reklamen pratar om ”rekreationsbruk” och ”medicinskt” bruk – inte om beroendeframkallande narkotika och skadeverkningar.

Med en allt större produktion, nya produkter och fler butiker ökar utbud och tillgänglighet. Och med en vinstmaximerande industri på en konkurrensutsatt marknad, där en betydande svart marknad kvarstår, sjunker priset.

Resultatet av detta syns tydligt i drogvaneundersökningar, som visar att såväl nivån på cannabiskonsumtionen som ökningstakten är generellt högre i delstater som legaliserat i jämförelse med de som har ett förbud.

Legaliseringen ökade cannabisanvändningen

Cannabisanvändning senaste månaden i delstater i USA (12 år och äldre) och Sverige (16-18 år).

Grafik: DN Källa: NSDUH, National Survey on Drug Use and Health samt FHM, Folkhälsomyndigheten