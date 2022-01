DN Debatt Repliker. ”Liberalerna vilseleder om orsaker till höga elpriser”

Liberalernas Nyamko Sabuni och Arman Temiouri skriver på DN Debatt bland annat att: ”Liberalerna har länge varnat för vilken allvarlig situation svensk elförsörjning befinner sig i. (…) Elpriserna har vissa dagar legat tio gånger högre än normalt. De värsta timmarna har en dusch kostat flera tior. Regeringens illa skötta politik har därmed blivit en realitet i varje tonårsfamiljs badrum. Något är fundamentalt fel med energipolitiken.”

Liberalerna antyder därmed att det skulle vara regeringens fel att elpriser legat tio gånger högre än normalt. Detta är vilseledande. Elpriserna är höga, inte på grund av svensk politik, utan på grund av priset på naturgas.

EU får cirka 20 procent av sin elproduktion från naturgas (2020). Priset på naturgas steg från april till december 2021 från knappt 20 euro till över 100 euro per megawattimme (MWh). Dessutom steg priset för utsläppsrätter under samma tid.

Detta medförde att priset från denna elproduktion steg till över 2 kronor per kilowattimme (kWh) och ibland ännu högre. I april i fjol låg detta pris på cirka 50 öre per kilowattimme.

I södra Sverige (elområde SE4) var elpriset i december i genomsnitt 1,90 kronor/kWh, vilket är historiskt högt. Samma månad låg elpriset i södra Norge på 1,80 kronor/kWh, i Frankrike på 2,80 kronor/kWh och i Tyskland på 2,30 kronor/kWh. Även vattenkraftslandet Norge och kärnkraftslandet Frankrike hade alltså elpriser på samma nivå som Sydsverige, eller till och med högre Motsvarande nivåer för april 2021 var i SE4 46 öre/kWh, i Sydnorge 42 öre/kWh, i Frankrike 51 öre/kWh och i Tyskland 48 öre/kWh.

Under perioden juni-december i fjol var Sverige nettoexportör av el under samtliga dygn utom två. Nettoexport skedde också från södra Sverige (SE4) under samtliga dygn förutom två dygn i augusti och fyra i december. De höga kostnaderna för naturgas gör det oerhört attraktivt att importera el från Sverige eller Norge, vilket gör att priserna även i dessa länder ökar.

Elpriset i hela Europa, inklusive södra Sverige, sätts av utbud, efterfrågan och av handel med grannområden på samma sätt som prissättning av många andra varor. Elpriset i Sydsverige måste ligga på en hög nivå för att inte ännu mer ska exporteras.

Men stängningen av kärnkraftsreaktorer i Ringhals, då – spelar dessa någon roll? Enligt en rapport från konsultföretaget Sweco sänker 12 terawattimmar (TWh) vindkraft (3000 MWh) elpriset med 6 öre/kWh i södra Sverige. Med antagande om samma priskänslighet innebär en stängning av en reaktor i Ringhals (cirka 5 TWh/år under senaste tio åren) en påverkan på elpriset med 2-3 öre/kWh.

Anledningen till de höga elpriserna under slutet av 2021 på 1-4 kronor/kWh i Sydsverige i stället för som normalt under 50 öre/kWh beror på priserna för naturgas i Europa, vilket knappast beror på svensk energipolitik.