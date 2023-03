DN Debatt Repliker. ”Lite ödmjukhet vore på sin plats i debatten om överdödlighet”

Stenqvist och Vahlne förringar resultatet av Sveriges coronahantering, men överdödlighet är ett bra ”surrogatmått” då dödlighet på grund av covid-19 är svårbedömt, och olika registrerat. Men när människor dör – oavsett orsak – är dödsfallet oomtvistligt.

Sedan skriver de: ”Förvånad går man till Our world in data (OWID). Där ser man alls inte att Sverige har haft lägst överdödlighet under pandemin, vare sig i Europa eller i Norden.” Riktigt. Men man ser att överdödligheten i Europa varierar mellan 46–1 080 per 100 000 invånare (median 351); Sverige ligger på 158 per 100 000 invånare, på plats 37 av 42 länder. Bara fem länder har lägre överdödlighet.

De påstår att eftersom Sveriges dödlighet var låg 2017–2019 borde den vara ännu lägre 2020–2022, det vill säga att den låga överdödligheten är falsk. Men låg dödlighet före pandemin innebär att många gamla och sköra människor överlevt till 2020 och då dog med covid-19. Norska epidemiologer menar att ett skäl till Norges lägre dödlighet 2020 är att Norge hade högre dödlighet än Sverige 2019. Många av deras sköra äldre hade redan dött när epidemin bröt ut.

Sveriges överdödlighet våren 2020 övergick juli 2020 till underdödlighet. Många dog under våren i stället för månader senare. 67 procent av de som dog med covid-19 var äldre än 80 år, varav en stor del med andra sjukdomar. Av dödsfall under 50 års ålder hade 1,2 procent covid-19.

Överdödligheten 2021–2022 var i Sverige 69 per 100 000, övriga nordiska länder 97–204. Överdödlighet är allvarlig oavsett orsak, särskilt i yngre åldrar.

Epidemiologiska studier har visat att användning av ansiktsskydd i allmän befolkning inte verkar ha någon påtaglig effekt mot smittspridning. Det som världshälsoorganisationen WHO sagt är ingen ”oomtvistad sanning”. Ansiktsskydd med rätt kvalitet och rätt användning har effekt inom sjukvård, och sannolikt äldrevård, men inte annars. Därför rekommenderar heller inte ens WHO användning av ansiktsskydd mer än frivilligt under speciella förhållanden.

Sverige genomförde, på frivillig basis, mindre drastiska åtgärder för att begränsa smittspridning (mätt som ”stringency index” enligt Our world in data med resultat 65 procent. I Danmark 72 procent, Tyskland 75 procent, Norge 80 procent, och Finland 85 procent). Folkhälsomyndigheten med stor kompetens tog hänsyn till hela folkhälsan.

Sverige var ensamt om att inte stänga skolor. Skolstängning var ett allvarligt misstag enligt både Unesco och Unicef, med katastrofala följder i många delar av världen. Men att barn hölls hemma från förskola och skola fick möjligen negativa konsekvenser även i Sverige (inlärning, barnfetma; under 2022-23 svåra epidemier av rs-virus och till och med dödsfall av influensa.)

Det är bra att coronapandemin och de åtgärder som vidtogs nagelfars. Pandemin var en katastrof. Kanske är det snart dags för en ny coronakommission. Förhoppningsvis är åtskilliga i Vetenskapsforum och akademier mogna för balanserad utvärdering i stället för en storm av allt från ibland måttligt välgrundad kritik till smutskastning.

Men det kan kännas svårt att ta till sig nya fakta, nu när bilden börjar klarna. Vi mår nog alla väl av lite ödmjukhet.