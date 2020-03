I regeringsförklaringen 2014 meddelade Stefan Löfven att ”Sveriges nya regering är en feministisk regering. Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas. Kvinnor och män ska ges samma makt att forma samhället och sina liv. Bara så kan vårt samhälle och varje enskild människa nå sin fulla potential.”

Frågorna var många, innebar en feministisk regering någon egentlig skillnad jämfört med andra regeringar? Efter 1981 dagar av en feministisk regering är det således hög tid att utvärdera resultaten.

Tyvärr är det en dyster bild som växer fram när regeringens faktiska politik granskas. I Sverigedemokraternas granskning ”1981 dagar – En granskning av regeringen Löfvens feministiska politik” framgår det tydligt att regeringens ambition misslyckats kapitalt på flera stora områden.

Samarbetet mellan Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har bidragit till ökad ojämlikhet mellan könen.

Vi granskar regeringens politik inom fyra av de viktigaste områdena för jämställdhet: det budgetpolitiska samarbetet, utvecklingen inom trygghetsfrågor och utsatthet för brott, utrikespolitiken samt asyl- och migrationspolitiken.

1 Ekonomisk politik – en miljard till männen. Riksdagens utredningstjänst har i en ny undersökning tittat på de fördelningspolitiska effekterna av regeringens samtliga reformer inom den ekonomiska politiken. Resultatet av regeringens samlade reformer sedan 2014 är att männens disponibla inkomst ökar med 1,25 miljarder mer årligen än för kvinnor. Män med höga inkomster är de stora vinnarna på regeringens politik.

Regeringens spretiga ekonomiska politik är ett resultat av den politiska kohandeln för att sitta kvar vid makten. Det är Socialdemokraternas förklaring – inte en ursäkt. I slutändan är det kvinnorna som fått betala priset för regeringens politik och de ökade klyftorna i samhället.

2 Trygghet och utsatthet för brott – ökad otrygghet för kvinnor. Den nationella trygghetsundersökningen, NTU, som presenteras årligen, visar att utsattheten för brott bland kvinnor är på fortsatt historiskt höga nivåer – trots regeringens ”insatser”. Under senare år har det skett en ökning bland kvinnor som uppger att de utsatts för brott. Fler än var fjärde kvinna uppgav 2018 att de utsatts för brott. Det inbegriper, bland annat, sexualbrott, misshandel, personrån och trakasserier.

Nästan var tionde kvinna i åldrarna 16–84 år uppger att de utsattes för sexualbrott under 2018, en marginell minskning från tidigare år, men fort­farande långt över det normala. Sedan 2012 har det skett en dramatisk ökning av antalet sexualbrott.

En stor andel kvinnor uppger i undersökningen att de känner sig otrygga. Här finns en tydlig skillnad mellan könen. Bland kvinnor uppger hela 36 procent att de känner sig otrygga och var tionde kvinna undviker numera att gå ut ensam. Motsvarande siffra för män är 19 procent respektive 2 procent. När kvinnor inte längre vågar röra sig fritt i samhället är något allvarligt fel.

3 Utrikespolitiken – ett luftslott. När Stefan Löfvens regering tillträdde i september 2014 tillkännagavs att Sverige skulle bli det första landet i världen att bedriva en feministisk utrikes­politik. Vad detta innebär i praktiken är fortfarande höljt i dunkel. I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut framgår att Sverige saknar en sammanhängande strategi och i stället förlitar sig på uttalanden och kampanjer.

Målen har beskrivits som ”­ambitiösa” i regeringens handlingsplan för en feministisk utrikespolitik. Att rösta in Saudiarabien i FN:s kvinnokommission utgör tydligen en del av planen, likväl att bjuda in Irans utrikesminister under pågående protester hösten 2019.

Vi är efter 1981 dagar av en feministisk regering längre ifrån de mål som Stefan Löfven presenterade 2014.

I en skrivelse från oktober 2019 hävdas att stödet för kvinnliga parlamentariker ökat och att klimatarbetet numera tar större hänsyn till mäns och kvinnors olika behov. Samtliga områden i skrivelsen är dock sådana som varken kan mätas eller utvärderas. Det finns inte heller särskilt avsatta medel för feministiska satsningar. Det framstår som att den feministiska utrikespolitiken inte är annat än ett luftslott.

4 Migrationspolitiken – fler män, färre kvinnor. Stefan Löfven har inom migrationspolitiken visat på samma förvirring som präglat resterande delar av Socialdemokraternas politik. Totalt oförmögen att se konsekvenser av den egna politiken kombinerat med policyförslag som i bästa fall inhämtats på Twitter.

Asylmigrationen till Sverige har bestått av en överväldigande majoritet män. Mellan åren 2015–2019 beviljades 650.000 uppehållstillstånd, 64 procent av dessa tilldelades män. Det är totalt 130.000 fler män än kvinnor – anmärkningsvärda siffror för en feministisk regering. Samtidigt har tusentals kvinnor och barn lämnats kvar i misär.

När det kommer till ensamkommande barn är siffrorna än mer slående. I denna grupp utgör pojkar hela 84 procent av antalet beviljade ansökningar. Könsbalansen bland unga är nu 120 män per 100 kvinnor i 20-årsåldern. Regeringens skeva könsfördelning har påverkat könsbalansen så till den grad att Sveriges befolkning för första gången sedan 1700-talet numera består av fler män än kvinnor.

Sammanfattningsvis kan vi efter vår genomgång av den feministiska regeringens arbete snabbt konstatera följande:

• På område efter område har regeringen misslyckats med sina egna målsättningar.

• I vissa fall har regeringen lyckats bibehålla status quo – inom andra områden har vi sett en drastisk försämring när det kommer till kvinnors fri– och rättigheter.

• Regeringens resultat inom många områden är omöjligt att utvärdera – om detta är avsiktligt kan vi bara spekulera kring.

Sverigedemokraterna kommer inte låta regeringen slippa undan ansvar. Vi kommer att ställa ansvariga företrädare till svars för deras politik. Alltför länge har retorik och luftslott tillåtits dominera den svenska debatten. Regeringen har tillåtits undkomma med svepande förklaringar och plattityder. Vi är här för att diskutera sakpolitik, satsningar som hjälper människor på riktigt. Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att regeringens politik inte är annat än ett stort misslyckande.

Om man påstår sig vara världens första feministiska regering ska man också leva upp till det. Att använda feminismen som täckmantel för sin katastrofala politik är inget annat än propaganda avsedd att lura det svenska folket.