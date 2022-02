DN Debatt Repliker. ”LO:s statistik om löneskillnader är vilseledande”

LO har publicerat sin rapport ”Makteliten” där man redogör för löneskillnader mellan toppchefer och industriarbetare. Det är olyckligt att LO presenterar statistik som är direkt felaktig och vilseledande.

För det första stämmer inte LO:s slutsats att ”Makteliten” slår rekord trots pandemin. Vi har under 10 års tid följt löneutvecklingen för vd:ar och andra ledande befattningshavare i börsbolag. Under 2020 var totallöneökningen i de 30 största bolagen 2,4 procent vilket är betydligt lägre än tidigare år. Vår statistik visar alltså motsatsen till det LO lägger fram. Därtill var det flera vd:ar och toppchefer som inte erhöll någon löneökning och bonusutfall under 2020 vilket är historiskt och visar på ett stort ansvarstagande.

För det andra har vi under flera år kommenterat LO:s bristande metodik som ligger till grund för det vilseledande budskapet. LO jämför den totala inkomsten, det vill säga både inkomst av tjänst och kapitalinkomster, för en vd med lönen för en industriarbetare. Det är alltså två helt olika underlag som jämförs. Kapitalinkomster kan bero på privata transaktioner som inte är kopplade till den specifika vd-posten. LO tar varken med kapitalinkomster eller tjänstepensioner för de yrken inom LO-kollektivet som de jämför vd-inkomster mot.

Olyckligt att en organisation som gärna lyfter fram jämställdhet och lika villkor hemfaller åt en så polariserande ”vi och dem”-retorik

Något som också ofta missas är att det är två totalt olika anställningsformer som LO jämför. Som vd är man undantagen lagen om anställningsskydd vilket innebär att man kan bli avsatt helt utan grund. Det vill säga, de ”hänger löst” varje dag på jobbet. Vår statistik visar att omsättningen bland börs-vd:ar ligger på mellan 17 och 20 procent årligen, vilket är betydlig högre än personalomsättningen hos andra yrkesgrupper.

Det är också olyckligt att en organisation som gärna lyfter fram jämställdhet och lika villkor hemfaller åt en så polariserande ”vi och dem”-retorik. Om man vill diskutera inkomstfördelning, förmåner och villkor, är det rimligare att söka samsyn. Vi är alla med och bygger Sveriges välfärd och ett inkluderande näringsliv och samhälle.