DN Debatt. ”Macchiarini-domen kan öppna för nya experiment på patienter”

Förra veckan fällde Solna tingsrätt den italienske kirurgen Paolo Macchiarini för en av hans plaststrupe­operationer. I stället för vård åsamkades en ung kvinna grov kroppsskada – ett allvarligt brott, enligt tingsrätten.

Men samtidigt friar rätten hans övriga plaststrupeingrepp eftersom man hävdar att de var försvarliga – juridiskt sett. Om domen inte överklagas ökar riskerna för att fler svårt sjuka patienter kommer användas som försöksdjur för obeprövade och dödliga uppfinningar i den dagliga vården på våra sjukhus.

År 2014 slog tre kirurger och en intensivvårdsläkare larm på Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet om att en kollega experimenterade med dödliga metoder på patienter och ljög om resultatet i sina vetenskapliga publikationer. I torsdags kom resultatet av den första rättsliga prövningen.

Att enda påföljden blev en villkorlig dom uppfattas säkert av många som stötande för det allmänna rättsmedvetandet, särskilt med tanke på att Macchiarini fällts för ett ingrepp som lett till att en ung kvinna avlidit under tortyrliknande omständigheter med upprepade kvävningstillfällen under mer än tre års tid.

Ännu mer häpnadsväckande är rättens beslut att frikänna Paolo Macchiarini för de två andra operationerna med plaststrupar som genomförts i Sverige. Rättens beslut kom trots att åklagare presenterat ett gediget och välunderbyggt åtal där man under en månads förhandlingar visat att plaststrupemetoden aldrig ens hade kunnat fungera och att den saknade både klinisk och vetenskaplig grund.

Under rättegången vittnade intensivvårdsläkare om hur patienterna avlidit under vidriga former. Åklagarna har också visat att Macchiarini och sjukhuset förde patienterna bakom ljuset och att aldrig gav informerat samtycke och att Macchiarini dessutom farit med osanning om sina forskningsresultat.

Trots att domarna Björn Skånsberg och Ewa Lindbäck gav åklagarna rätt på nästan alla dessa punkter även när det gällde dessa plaststrupeingrepp hävdar de att Macchiarini är fri från ansvar, juridiskt sett.

Hur kom de fram till denna halsbrytande slutsats? Domarna angav huvudsakligen två skäl. För det första skulle operationerna ha skett i en nödsituation, det vill säga att någon riskerade att omedelbart dö. Macchiarinis operationer bröt därmed inte mot lagen.

I den medicinska världen talar man om akut risk för att dö när en patient har kort tid kvar att elva. Enligt Karolinska sjukhusets utredare Kjell Asplund är praxis att det i så fall handlar om timmar eller dagar.

Här blir domarnas slutsatser svåra att förstå. Enligt den medicinska expertis som rätten låtit höra var det vid Macchiarinis operationer inte fråga om någon akut dödsrisk. De båda första patienterna led av långsamt växande tumörer, som kanske inte kunde tas bort genom operation, men behandlas palliativt.

Patienterna var symptomfria och kunde röra sig obehindrat. De bodde hemma mellan vårdtillfällena och reste själva med allmänna transportmedel. Deras diagnoser var allvarliga, men de befann sig inte i en medicinsk nödsituation. Om de sluppit sina plaststrupar hade alla tre sannolikt levt i flera år och kanske till och med fått se förbättrade behandlingsmetoder utvecklas.

I den första patientens fall – en ung trebarnspappa – intygade dessutom Socialstyrelsens rättsliga råd att det hade funnits fler möjliga behandlingsvägar. Eftersom pappans tumör var relativt liten hade man till exempel kunnat försöka skära bort cancern och sedan sy ihop resten av luftstrupen med traditionell kirurgi.

Att även Macchiarini och hans kollegor var medvetna om att det inte var en nödsituation framgick för rätten bland genom vittnesmål och korrespondens om hur plaststruparna planerats i månader i förväg.

Tingsrättens andra skäl till att fria – att ingreppen inte var ”oförsvarliga” är minst lika svår att förstå. Domarna verkar förutsätta att plaststrupemetoden skulle ha haft någon typ av vetenskaplig eller klinisk vederhäftighet, trots att expertvittnen visat att all evidens saknades.

Vetenskap och erfarenhet gav inget stöd för att metoden skulle ha kunnat fungera. Plaststrupen hade aldrig testats på djur eller människor innan Macchiarini använde den. Tvärtom var det välkänt att främmande material inopererat i luftvägen inte fungerar. Macchiarini hade själv skrivit om detta i början av 2000-talet.

I stället för att tro på vittnesmål och utlåtanden från oberoende experter valde tingsrätten att tro på Macchiarini när han påstod att han var säker på att plastluftstruparna skulle fungera. Varför gjorde den det?

Jag gjorde dokumentärserien ”Experimenten” som sändes i SVT 2016. KI:s dåvarande styrelseordförande Lars Leijonborg förnekade in i det längsta vad som hänt. Efter en debatt med mig i Radiohuset försvarade han sin brist på ifrågasättande av ledningens agerande med att den bestod av personer som rektor Anders Hamsten, som ju var professor och högt utbildad.

”Hur skulle jag kunna ifrågasätta en högt meriterad medicinsk expert på Karolinska? En person så meriterad som Anders förtjänar att bli trodd på sitt ord”, sade Leijonborg.

För honom verkade det räcka med en professorstitel vid KI för att han skulle lägga ned den kritiska tankeverksamheten.

Tingsrättens domare är kända för sin erfarenhet och juridiska kunskap. Trots det angav de i domen att ett av de tyngsta argumenten för att plaststruparna faktiskt skulle vara försvarliga att använda som behandlingsmetod, är att ”en lång rad framstående läkare” på Karolinska universitetssjukhuset – Macchiarinis samarbetspartners – aldrig ifrågasatte plaststruparna. Och därför menar domarna, kunde plaststrupemetoden inte gärna ”ha ansetts som dömd att misslyckas.”

Macchiarinis medhjälpare och stödtrupper på sjukhuset har verkligen fina titlar och prestige, vilket väl gör dem ”framstående”. Men på vilka sätt blir de därmed också opartiska sanningsvittnen? De är läkare och chefer som rekryterat Macchiarini för att han skulle ge Karolinska stjärnglans och stora anslag. Kollegor som själva medverkat till att plaststruparna användes, och därmed skulle kunna ha egen delaktighet att dölja.

För mig som följt dessa händelser i åratal som undersökande journalist ger domen en märklig signal. Sjukvårds­lagen styr arbetet på våra sjukhus och kräver att all verksamhet följer ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Så har inte skett i fallet med plaststruparna.

Det ger en farlig signal: om tingsrättens dom vinner laga kraft ökar risken för att nya dödliga experiment äger rum på våra sjukhus – bara man lyckas övertyga sina kollegor om att man kommer att lyckas och patienten bara har år (!) kvar att leva.

Men sista ordet är inte sagt. Om domen överklagas kommer hovrätten kanske ge vetenskap och evidens förnyat förtroende.