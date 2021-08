DN Debatt Repliker. ”Många utbildas till ett högskoleproletariat”

Jag argumenterade på DN debatt för att vi har en obalans ifråga om högskola och praktisk utbildning. Praktiskt inriktade gymnasieutbildningar får allt färre sökanden. Utbildningar som ej ger högskolebehörighet väljs bort. Normen är att studera på högskola, många yrken och utbildningar högskolifieras och fackföreningar med flera vill gärna öka status och hoppas på ökade löner och bättre villkor genom att akademiseras. Vi lever i en tid där så mycket som möjligt ska tjusiggöras. Inom yrkesgrupper finns falanger som tjänar på och förfäktar akademisering. Ofta är det eliten, medan andra är tveksamma om önskvärdhet och relevans.

Min artikel har bemötts av Staffan Josephsson (SJ), professor i arbetsterapi. Han skriver: ”De stora grupperna vars utbildningar akademiserats och vars jobb i många fall blivit legitimationsyrken arbetar med det som brukar benämnas ”skola, vård och omsorg”. Yrken som innehåller praktik och som kräver engagemang och förmåga till inlevelse. Yrken som präglas av en mängd olika teorier modeller och kunskap och som förenar praktik med teori.”

Min tes är att högskolifiering sker okritiskt över hela linjen och alltför ensidigt och på bekostnad av andra typer av kunskaper och färdigheter än den som akademin i första hand är bra på att bibringa. Akademin är baserad på forskning och forskarutbildade lärare. Många lärare har ringa praktiska erfarenhet. Hälften av alla som studerar på högskolan gör så inom samhällsvetenskap, humaniora och juridik. Åtskilliga studerar företagsekonomi.

Högskolan har som ett huvudsyfte att åstadkomma bättre analytiskt och kritiskt tänkande och kvalificera studerande intellektuellt. Många tror att flera studerande leder automatiskt till detta. Men enligt en amerikansk studie där man testat studerande före och efter en högskoleutbildning förbättras 40 procent inte kognitivt av en högskoleutbildning.

Problemet är att högskoleutbildning sätter en norm som är problematisk. Det har rätt lite att göra med det exakta förhållandet mellan olika kunskaper, egenskaper och färdigheter och relationen teori och praktik som SJ tar upp. Skepsis mot högskolifiering på bred front betyder förstås inte att man inte bör ha teori i en utbildning.

SJ skriver: ”Det går knappast att utföra arbete inom ”skola, vård och omsorg” utan att sätta teori i relation till situation och förändring. Att yrken inom dessa domäner skulle vara ett slags ren praktik och omsorg utan teori och analys är en missuppfattning.”

Vems missuppfattning hänvisas till här, kan man fråga sig. Praktik kräver förstås kunskap och analys. Vad som är teori och praktik är för övrigt sällan givet – orden är notoriskt svårdefinierade – men poängen är att praktiska utbildningar betonar just färdigheter som är annorlunda än vad akademisk abstrakt, kognitiv kunskap fokuserar. Och krav på rätt formell, akademisk utbildning för tillträde till en mängd yrken innebär att andra kvaliteter negligeras.

SJ skriver vidare ”Yrkesutövaren behöver i samarbete göra bedömning utifrån kunskapsläget i dag och den situation och livsberättelse som hen möter. (Och ja, naturligtvis läsa och värdera den existerande forskningen inom fältet som oftast publiceras på engelska).”

Nu är väl frågan om det stora flertalet sjuksköterskor, fritidsledare, lärare, ekonomer, med flera med högskoleutbildning ägnar så mycket tid åt att läsa forskningsartiklar på engelska – och får ut så mycket på kuppen. Mycket av all forskning som bedrivs är för övrigt av tveksamt värde, givet alla hundratusentals studier som publicerats inom de flesta områden. Det handlar ofta om att högskolor och yrkesgrupper ska visa sig akademiskt respektabla och lärare slippa undervisa samt bli befordrade.

En del förnuftigt görs inom forskningen. Men detta motiverar inte att mycket stora studerandeskaror ska forskarutbildningsförberedas, snarare att det finns möjligheter för ett mindre antal särskilt intresserade och lämpade att vidareutbilda sig och komma i närkontakt med forskning.

”Men kan vi diskutera akademiseringen utan medvetenhet om att det även är en demokratifråga?”, avslutar SJ. Nu kan vi väl diskutera mycket utan att nödvändigtvis dra in demokratin i just detta. Men det är möjligen en demokratifråga att just huvudarbete och akademisering överbetonas så starkt och att så många som möjligt helst ska göras till högskoleutbildade och andra yrken och färdigheter indirekt nedvärderas.

Det är inte nödvändigtvis något progressivt i att alla ska genomgå en högskola. Många utbildas till ett högskoleproletariat: man får ej kunskap, ökad intellektuell förmåga, lön eller arbetsvillkor som är i linje i examensbeviset. Det blir lite av lurendrejeri och orealistiskt i förhållande till löften om ett allmänt lyft.