DN DEBATT 4/11. Asylprocessen behöver bli mer rättssäker, vi måste i större utsträckning fokusera på kvotflyktingar och se över hur nyanlända som inte tar sig via lagliga vägar till Sverige kan ta ett större eget ansvar. Och de personer som får avslag ska lämna landet. Det är några av våra ingångar i Migrationskommitténs arbete, skriver Annie Lööf (C) och Jonny Cato (C).