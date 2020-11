Utrikespolitiska institutet publicerar i dag en rapport om den svenska delen av den hittills mest omfattande undersökningen av den europeiska allmänhetens syn på Kina, ”Sinophone borderlands Europe survey”.

Undersökningen visar att nästan 80 procent av svenskarna har ett lågt förtroende för Kina medan endast 15 procent har en positiv inställning till landet. När deltagarna fick jämföra med en rad andra länder hade de bara lägre förtroende för Nordkorea och Ryssland. Svenskarna ger också låga betyg till kinesiska politiker. Den utbredda misstron mot Kina avspeglas dock inte i attityder till kineser i Sverige. Tvärtom så visar undersökningen en allmänt positiv syn på kineser som lever, studerar och turistar i landet.

Den negativa synen på Kina är en ny utveckling i Sverige. Nästan 60 procent säger att deras inställning har försämrats under de senaste tre åren. Endast runt en tiondel så många anger att de har fått en mer positiv syn på Kina under samma period. Dessa resultat stöds även av andra studier. Det samlade forskningsläget tyder på att Sverige är ett av de länder i världen där synen på Kina har försämrats snabbast under de senaste åren.

Studien antyder att den drastiska försämringen av attityden till Kina har flera orsaker.

Till att börja med har troligen den rådande pandemin bidragit till utvecklingen. Genom internationella donationer av ansiktsmasker och annat sjukvårdsmaterial har Kina sökt framställa sig som en vän i nöden. Knappt 5 procent av deltagarna tycker dock att Kina har hjälpt Sverige under krisen. Trots att Kina har avsevärt mindre smittspridning än de flesta andra länder så tror endast 3 procent av svenskarna att Kinas internationella rykte har förbättrats under pandemin.

Dessa resultat kan kompletteras av en nyligen genomförd undersökning från Yougov. 66 procent av de svenska deltagarna trodde där att pandemin kunde ha undvikits om kinesiska myndigheter hade agerat annorlunda. Hela 79 procent trodde samtidigt att Kina har försökt dölja sanningen om pandemin. Samtidigt ger covid-19 långt ifrån hela förklaringen. Svenskars syn på Kina började försämras långt innan smittan upptäcktes i Wuhan för snart ett år sedan.

Att svenskars negativa åsikter sticker ut har troligtvis mycket att göra med de diplomatiska spänningarna mellan länderna. I centrum står behandlingen av den svenska medborgaren Gui Minhai som har varit frihetsberövad av kinesiska myndigheter under fem års tid. För att protestera mot den svenska regeringens stöd för Gui har Kina bland annat avbrutit kulturellt utbyte och hotat Sverige med ekonomiska bestraffningar. Detta har ackompanjerats av en ihållande kampanj av offentlig kritik mot politiker, journalister, forskare och andra som uttrycker åsikter som går emot det kinesiska kommunistpartiets position i olika frågor. Den kinesiska regeringens agerande har fått mycket uppmärksamhet i svenska medier, och är troligtvis en starkt bidragande orsak till den snabba ökningen av negativa attityder.

När de svenska deltagarna ombads att fritt associera ord med Kina så förekom ”diktatur”, ”kommunism” och ”inga mänskliga rättigheter” flitigt. Så länge den nuvarande auktoritära utvecklingen i Kina fortsätter så kommer troligtvis dessa attityder att påverka den svenska opinionen i en negativ riktning.

Ett frisläppande av Gui Minhai och en mildare hållning mot Sverige skulle möjligen ha en positiv inverkan på den svenska allmänhetens syn på Kina. Samtidigt tyder undersökningen på att den negativa inställningen kan vara relativt stabil.

1 Det första skälet är att människorättsfrågor verkar ha stor vikt för svenskars uppfattning om Kina. Av alla länder i undersökningen är det svenskarna som ger lägst betyg till situationen för mänskliga rättigheter i Kina. Mer än 80 procent anser också att främjandet av mänskliga rättigheter och demokratiska reformer ska vara prioriterade frågor för svensk Kinapolitik. När de svenska deltagarna ombads att fritt associera ord med Kina så förekom ”diktatur”, ”kommunism” och ”inga mänskliga rättigheter” flitigt. Så länge den nuvarande auktoritära utvecklingen i Kina fortsätter så kommer troligtvis dessa attityder att påverka den svenska opinionen i en negativ riktning.

2 Det andra skälet är att negativa åsikter inte varierar särskilt mycket över den politiska skalan. Studien tyder på att sympatisörer till samtliga riksdagspartier delar en mer eller mindre lika kritisk bild av Kina. Denna samsyn antyder att den negativa inställningen har en bred förankring hos den svenska befolkningen och ger ytterligare grund till att tro att opinions­trenden kan vara ihållande.

Trots den negativa synen på Kina så ger studien inget stöd för att svenskar efterlyser en hård eller avvisande politik gentemot landet. Svenskar anser att Kina är viktigt för Sverige och välkomnar vissa typer av samarbete. Fler än två tredjedelar svarar att Kina, Sveriges näst största exportmarknad utanför norra Europa, är viktigt för svensk ekonomisk utveckling. Vidare lägger mer än 80 procent vikt vid samarbete med Kina när det gäller globala utmaningar som klimatförändringar, epidemier och terrorism.

Med hänvisning till Kinas brott mot mänskliga rättigheter och hot mot Sverige så har flera kommuner och regioner valt att avsluta sina utbyten med kinesiska vänorter.

För att markera mot Kinas agerande har Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna begärt att regeringen ska förklara den kinesiska ambassadören persona non grata. Men trots att dessa partier tillsammans har 36 procent i väljarstöd så instämmer endast 11 procent av studiens deltagare med förslaget.

Ett annat exempel gäller vänortssamarbeten. Med hänvisning till Kinas brott mot mänskliga rättigheter och hot mot Sverige så har flera kommuner och regioner valt att avsluta sina utbyten med kinesiska vänorter. I undersökningen uttrycker dock endast 24 procent sitt stöd för att avsluta liknande avtal medan 37 procent avvisar idén.

Samtidigt visar studien att svenskar inte välkomnar alla typer av utbyten med Kina. Exempelvis är mindre än 20 procent positiva till att samarbeta med landet när det kommer till utbyggnaden av de nya mobila 5G-näten.

Varken utrikespolitik i allmänhet eller relationerna till Kina är särskilt viktiga frågor för svenska väljare. Kinas ökade synlighet skapar dock ett tryck på beslutsfattare att ta hänsyn till vad vanligt folk tycker om landet. Folkopinionens betydelse för svensk Kinapolitik kan mycket väl komma att öka framöver. Detta kräver i sin tur en upplyst allmänhet.

Det är därför något oroande att undersökningen visar att endast en liten minoritet av svenskarna tycker sig veta mycket om Kina. Regeringens skrivelse ”Arbetet i frågor som rör Kina” från förra året – vad vissa har kallat Sveriges ”Kinastrategi” – pekar med rätta på ”ett behov av att investera i kunskap om Kina i alla delar av samhället”.