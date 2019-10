Många av oss tycker om att köpa och bära vackra och funktionella kläder. Modeindustrin förser oss med en stor mängd nya kollektioner av kläder varje år. Tyvärr uppfyller inte modeindustrin de krav på hållbara affärsmodeller som är lämpade för att ta oss in i framtiden. Många konsumenter känner inte till att modeindustrin är den näst största nedsmutsande industrin i världen – på första plats kommer oljeindustrin!

Det har bland annat nyligen konstaterats att textilindustrin globalt sett står för cirka 10 procent av alla utsläpp av klimatgaser. Boven i dramat kallas fast fashion, ett fenomen som karakteriseras av stora volymer mycket billiga kläder som presenteras i form av en ständig ström av nya kollektioner. Inom fast fashion har tidigare höst/vinter- och sommar/vår-kollektioner ersatts av nya kollektioner 1–2 gånger i månaden. Fast fashion möjliggör för oss svenska konsumenter att köpa i genomsnitt 13 kilo kläder per år och slänga cirka 7–8 kilo per år.

I Sverige representeras fast fashion av ett antal välkända företag. Fast fashion bolag säger att de är hållbara, fastän bomullen besprutas, lönerna i textilfabrikerna ligger under levnadslönenivå och endast cirka 2 procent av alla i butik insamlade kläder går till tillverkning av nya kläder.

Fast fashion bygger på produktion och konsumtion av mycket stora mängder kläder, en mängd som vår planet inte tål och som kräver att lönerna i textilproduktionen hålls på en mycket låg nivå.

Endast en handfull företag i Sverige, Dedicated and Nudie Jeans – som två av oss företräder – inkluderat, erbjuder ett helt sortiment av kläder som är miljö­mässigt och socialt hållbara. Dessa kläder är dyrare på grund av att de är tillverkade av hållbara material som ekologiskt odlad bomull (där varken användning av bekämpningsmedel eller GMO-utsäde är tillåtet), i vissa fall Fairtrade, cellulosabaserade tencel eller återvunnen polyester. Framför allt är plaggen designade för att kunna användas under längre tid.

För konsumenten är det naturligt att välja en billig ”hållbar” t-tröja i bomull från ett fast fashion företag i stället för en betydligt dyrare t-tröja tillverkad av ekologisk och Fairtrade-märkt bomull. Företag som erbjuder ett helt sortiment av kläder som är miljömässigt och socialt hållbara konkurrerar med fast fashion på falska premisser eftersom fast fashion-företag inte kan vara, eller bli, miljömässigt och socialt hållbara. Detta eftersom fast fashion bygger på produktion och konsumtion av mycket stora mängder kläder, en mängd som inte vår planet tål och som kräver att lönerna i textilproduktionen hålls på en mycket låg nivå.

I vår tid måste alla företag ta ansvar för en hållbar framtid för att framstå som engagerade samhällsaktörer. Fast fashion reagerar med att skapa egna och urvattnade hållbarhetsmärkningar som Better cotton initiative (BCI) där tillåten användning av bekämpningsmedel hamnar i bomullsodlares mat och dricksvatten och där genmodifierat utsäde med minskad biologisk mångfald som följd, ingår. Koldioxidutsläppen per kilo BCI-bomull är dubbelt så stora som för ekologisk bomullsodling. Skälet till att fast fashion-modellen vilar på BCI-bomull är just att det är billigt att få fram i stora kvantiteter, i jämförelse med ekologisk och Fairtrade-bomull.

De stora mängder kläder som fast fashion-industrin omsätter har lett till branschens satsning på återvinning som en del i sitt hållbarhetsarbete. Företaget Ico organiserar insamling av kläder och skor i fast fashion-butiker i 60 länder. Dock går endast en extremt liten del till att tillverka nya kläder. Den största delen går till tillverkning av isoleringsmaterial, ytterligare en del går till secondhand-marknader i olika delar av världen. År 2017 samlade företaget Ico ihop skrämmande 22 000 ton kläder och skor vilket motsvarar 61 miljoner produkter. De miljömässiga konsekvenserna av denna storskaliga återvinningsindustri är inte kartlagda men innebär en stor mängd transporter.

Fast fashion har långtgående negativa sociala konsekvenser. Fokus på låga priser leder till konkurrens mellan tillverkande länder, där det land som erbjuder bäst förutsättningar för billig produktion avgår med vinsten (etablering av produktion). I framtiden säger H&M:s vd Karl-Johan Persson (DN 3/10) att det kan bli aktuellt att flytta produktion från ett land till ett annat beroende på tillgången på klimatneutral energi, en potentiell katastrof för många redan mycket fattiga invånare till exempel i Bangladesh.

För att inte vilseleda konsumenten att köpa fast fashion i tron att dessa kläder är hållbara, för att säkerställa att begrepp som hållbar och återvinning faktisk står för kläder som är miljömässigt och socialt överlägsna, och för att göra det möjligt för modeföretag att konkurrera på lika villkor vad gäller hållbarhet så krävs det ett stramare regelverk. Vi föreslår följande åtgärder:

1 Gör BCI-bomull ekologisk och betala ett högre pris. Enda sättet att göra marknaden för hållbara bomullskläder konkurrensneutral är att BCI-bomull odlas i enlighet med kriterier för ekologisk odling, dvs utan kemiska insats­medel och genmodifierat utsäde. Priserna för BCI-bomull behöver justeras uppåt, tills dess att produktiviteten för bomull som är ekologiskt odlad ökat. Ett verktyg för att ge bomullsodlarna bättre betalt är Fairtrade-certifieringen. Utan bättre betalt till bomullsodlarna finns inga förutsättningar för att ställa om produktionen.

2 Inför ett regelsystem för vad som får kallas en hållbarhetsmärkning. Det behövs ett övergripande regelverk som anger vad som krävs för att en samling kriterier ska få kallas en hållbarhetsmärkning eller att ordet hållbar ska få användas i samband med märkningar av olika produkter. Utan ett sådant regelverk riskerar vi att förlora ett verktyg och ett konkurrensmedel som kan förflytta modebranschen in i framtiden. BCI är ett exempel på en relativt ny så kallad svag hållbarhetsmärkning. I förlängningen leder urholkningen av hållbarhetsmärkningar till att hållbarhetsmärkningar med mer strikta miljömässiga och sociala kriterier konkurreras ut. Som ett exempel har ökningen av BCI-bomull varit häpnadsväckande – cirka 45 procents ökning under 2018. Samtidigt har produktionen av ekologisk bomull halverats sedan 2010.

3 Reglera användningen av begreppet återvinning/recycling inom modeindustrin. Onekligen så är möjligheten till återvinning ett marknadsföringsargument för fast fashion-kunden kan lämna in sina gamla plagg i butiken och erbjuds i många fall en värdecheck som belöning. Det kan även förstås som att insamlade kläder återvinns till nya kläder – vilket endast en extremt liten del (cirka 2 procent) av de insamlade plaggen går till. Liksom för begreppet hållbar behövs en översyn hur modeföretag får använda ord som återvinning, recycling och cirkularitet så att inte konsumenten blir lurad.

Dessa tre åtgärder skulle skapa förutsättningar för modeföretag att konkurrera på rättvisa villkor vad gäller hållbara kläder. Fast fashion som vi känner det i dag skulle tydligt framstå som icke-hållbart och den affärsmodell som fast fashion vilar på skulle med tydlighet börja förändras för att vara en del i det hållbara samhället vi måste bygga.