DN Debatt. ”MP bäst i miljöklassen under mandatperioden”

I september är det val till riksdagen igen. ­Under de fyra år som gått sedan förra valet har forskar­samhällets varningar om klimat- och naturkrisen intensifierats. Klimatkrisen beskrivs som ”en kod röd” för mänskligheten. Dessutom riskerar en miljon av totalt åtta miljoner under­sökta djur- och växtarter att slås ut, varav många inom de närmaste årtiondena. I Sverige nås endast ett av 16 miljömål, och vi ligger ur fas för att nå klimat­målet.

Sedan 1988 har Naturskyddsföreningen inför varje riksdagsval granskat vad partierna har gjort och vill göra i miljöpolitiken. På onsdagen lanserar vi en utvärdering av mandatperioden 2018–2022. Vi konstaterar att regering och riksdag inte levererat i närheten av det som klimat- och naturkrisen kräver. Trots höga ambitioner och flera positiva satsningar har politiken inte lyckats fatta de nödvändiga beslut som krävs för att minska utsläppen eller hoten mot den biologiska mångfalden.

Resultatet av januariavtalet, som ­satte ramarna för stora delar av miljö­politiken under mandatperioden, är ganska skralt. Det mesta av den utlova­de positiva reformagendan har antingen vattnats ur, försenats eller helt uteblivit. Och trots att en riksdags­majoritet 2018 lovade att verka för en utfasning av merparten av de klimat­skadliga subventionerna minskade dessa endast från 34,6 till 33,2 miljarder kronor.

Återhämtningspolitiken efter corona­pandemin har också varit ett missat tillfälle att snabba på den gröna omställningen, då endast 10–16 procent av de historiska stora budgetsatsningarna gått till en grön återhämtning.

Men det har också skett en positiv utveckling under mandatperioden. Ett exempel är att S–MP-regeringen, i samarbete med C och L under 2020 och 2021, fördubblade miljöbudgeten till de högsta nivåerna någonsin, från 10,8 miljarder kronor 2018 till 21 miljarder 2022.

I vår granskning ”Kastvindar i miljöpolitiken” har vi utvärderat regeringens agerande inom 22 miljöpolitiska områden under den gångna mandatperioden, och i vilken mån samarbets- och oppositionspartier har hjälpt eller stjälpt i miljöpolitiken.

Därtill har vi granskat hur riksdagspartierna har agerat i relation till de 18 miljöpolitiska förslag som fanns med i vår partienkät inför valet 2018. Granskningen spänner över en bredd av angelägna miljöfrågor. Vi betygsätter partierna med färgljus, där ett grönt ljus betyder godkänt, och utifrån en samlad bedömning tilldelas partierna en pallplats.

● Pallplats 1: Miljöpartiet – bästa parti för miljön.

Miljöpartiets insatser under mandat­perioden bedöms utifrån hur partiet har agerat i såväl riksdagen som i rege­ringsställning. MP får 13 gröna ljus för sitt riksdagsarbete. I vår granskning av S–MP-regeringen har den agerat i rätt riktning i 15 av 22 granskade miljö­politiska områden.

Partiet har drivit en skarpare linje än andra partier i flertalet förhandlingar, och hållit emot negativa beslut. Att S-regeringen, som tillträdde efter att MP lämnade regeringen, redan har fattat flera beslut som varit dåliga för miljön, pausat viktiga processer och lagt utredningar i byrålådan ger en tydlig indikation på att MP spelade en viktig roll för den förda miljöpolitiken i regeringssamarbetet.

● Pallplats 2: Vänsterpartiet – ambitiöst initialt, men försvagning mot slutet.

Vänsterpartiet har under en stor del av mandatperioden drivit en ambitiös miljö­politik i riksdagen. Partiet får 17 gröna ljus. V har också konsekvent föreslagit den högsta miljöbudgeten av alla partier, och höjda miljöskatter. ­Under den sista delen av mandatperioden har partiets miljöprofil dock försvagats. Exempel­vis har V lagt förslag om att sänka skatten på bensin och diesel.

● Pallplats 3: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna – behöver omsätta ord till handling.

I granskningen av S, C och L skiljer det sammantaget ganska lite mellan partiernas betyg, och därför hamnar de på en delad tredjeplats. Gemensamt är att de ofta har bra intentioner, men behöver omsätta orden till mer kraftfull handling.

Socialdemokraterna bedöms precis som MP utifrån dess agerande i såväl riksdag som regering. S får 5 gröna ljus för hur det agerat i riksdagen. S–MP-regeringen bedrev en mestadels positiv politik på miljö- och klimat­området. Partiet har dock fört en betydligt svagare miljöpolitik sedan det blev ensamt regeringsparti. Inom nio områden har S-regeringen fattat beslut som varit negativa för miljön, aviserat oroande lagändringar eller undvikit att ta viktiga frågor vidare. Detta drar ner partiets betyg.

Centerpartiet får 4 gröna ljus. Inom januarisamarbetet har C drivit positiva reformer på klimatområdet. Men när det kommer till frågor om biologisk mångfald har partiet i stället varit pådrivande för att försvaga både strandskyddet och miljöhänsynen i skogsbruket. När januariavtalet föll och C lade en egen budgetmotion i riksdagen föreslog partiet direkt en minskning av anslagen till skydd av värdefull natur med 1,7 miljarder kronor.

Liberalerna uppvisade en hög ambitionsnivå inför mandatperioden och ställde sig då bakom hela 16 av 18 förslag från Naturskyddsföreningen. Dessa ambitioner återspeglas inte i partiets agerande i riksdagen. Partiet får 5 gröna ljus. Inom ramen för januari­samarbetet har Liberalerna dock stått bakom positiva satsningar på miljöområdet.

● Utanför prispallen – mandatperiodens miljösämsta partier.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna placerar sig i botten av granskningen. M får endast 1 grönt ljus, vilket är ett betydligt svagare resultat än i vår utvärdering inför riksdagsvalet 2018. Trots att KD uppvisade relativt höga ambitioner i förra valrörelsen, då det ställde sig bakom tolv av Naturskyddsföreningens förslag, får partiet inte ett enda grönt ljus. Inte heller SD får några gröna ljus, och har på så vis agerat i linje med sina obefintliga miljölöften.

Samtliga tre partier har utmärkt sig genom att i opposition verka för att försvaga miljöpolitiken på en rad områden. Partierna kommer därför inte bara sämst ut i granskningen, de hamnar även utanför prispallen.

Det kommer att krävas en omfattande global omställning de kommande årtiondena. Sverige kan spela en viktig roll för att inspirera andra genom att visa att det går att förena en tydlig och offensiv klimat- och miljöpolitik med välfärd, en god ekonomisk utveckling och ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv.

Det är hög tid att partierna slutar dutta sig ur klimat- och naturkrisen, eller än värre, blunda för dessa. Nu krävs verklig handlingskraft. Tiden för tomma ord är sedan länge förbi.