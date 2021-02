DN Debatt Repliker. ”Myndighetsutövare måste kunna granskas”

I lördagens DN debatt skriver 42 forskare och kräver en sanering av debattklimatet forskare emellan. Självfallet kan ingen ifrågasätta kraven på öppenhet och att nätet inte ska användas av forskare för anonyma påhopp på varandra. Jag har själv varit utsatt för näthat (Läkartidningen 10/2) men hur nätet ska fungera som en anständig arena för debatt är en fråga som vi knappast löser här.

Problemen med artikeln är att man blandar ihop äpplen och päron. En forskare som tar av sig doktorshatten och iklär sig en ämbetsmannaroll på en statlig myndighet och där ägnar sig åt myndighetsutövning ska inte behandlas som en enskild forskare. Hen är en beslutsfattare och skall synas och bedömas utifrån detta. När de 42 forskarna beklagar att ”några håller tyvärr ett mycket högt tonläge” utifrån ett akademiskt perspektiv så är man fel ute.

Vi har en situation där en myndighet, Folkhälsomyndigheten, har fått ett mandat att fatta beslut och komma med rekommendationer som direkt påverkar riskerna för sjuklighet och förtidig död för många människor i Sverige. Att oberoende forskare då ifrågasätter beslut som har tagits är rimligt och bra.

Såvitt jag vet har vi inte fått något svar på frågan varför man inte ställde in melodifestivalens slutomgångar när tiotusentals människor trängdes för ett år sedan, varför man hävdade att Covid19 inte smittar om man inte har symtom vilket medförde att bara de som hade symtom som varit utomlands på sportlov och andra resor skulle hålla sig hemma. Försiktighetsprincipen borde ha medfört en annan rekommendation och det har ju sedermera visat sig att covid smittar även via den som inte har symtom. Likaså sades så sent som i höstas att de som hade en covidsjuk i samma hushåll men som inte själva hade symtom skulle arbeta som vanligt. Detta medförde att läkarstudenter som var i den situationen förutsattes komma till sina utbildningsplaceringar och träffa patienter. Det anses inte rimligt nu och var det väl knappast då heller? Är det inte likaså en brist på logik i beslutsfattandet när ungdomar i höstas förbjöds att ägna sig åt idrottsutövning på grund av smittorisken samtidigt som samma ungdomar skulle gå i skolan och trängas i korridorer och skolmatsalar?

Det finns många fler exempel men det behövs inte mer för att belysa varför det är förklarligt att många är frustrerade över bristen på information som skulle kunna göra besluten begripliga. Det som måste problematiseras som inte de 42 forskarna tar upp är att bristen på begripliga förklaringar från myndighetens sida bidrar till att tonläget höjs. Det kan dessutom öka riskerna för att konspirationsteoretiska förklaringar anammas av fler; kanske det ändå var så att folkhälsomyndigheten satsade på att många snabbt skulle bli sjuka så att vi skulle få en befolkningsimmunitet?

Det här är ingen stillsam akademisk debatt där vi kan luta oss tillbaka och konstatera att det kommer att ta tid innan vi vet vad som är rätt eller fel. Det vi diskuterar är livsviktiga myndighetsbeslut som måste fattas mer eller mindre akut och då får man nog acceptera att tonläget i protesterna höjs när rationaliteten i besluten inte är tydlig.