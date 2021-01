DN Debatt. ”När nästa pandemi kommer behöver vi mer än vaccin”

För exakt ett år sedan, den 31 januari 2020, hade vi vårt första fall av covid-19 i Sverige. Dagen efter publicerades på DN Debatt en artikel från oss i Svenska sällskapet för virologi om hur virus­infektioner påverkar livet för enskilda människor och för samhället i stort.

Vi sammanfattar här våra lärdomar från året som gått, och pekar på behovet av en strategi för att tackla framtida virusorsakade utbrott och pandemier mer framgångsrikt. En strategi som går ut på att vi agerar proaktivt i stället för reaktivt.

Vad har vi lärt oss av året som gått? De flesta länder har drabbats hårt av pandemin, kanske oavsett strategi. Munskydd, handsprit, social distansering, distansundervisning, besöksförbud, alkoholförbud, utegångsförbud och ännu fler förbud. Dessa åtgärder har sannolikt bidragit till att rejält bromsa pandemins framfart, utan dessa hade vi sannolikt haft betydligt högre dödstal och en sjukvård som blivit ännu mer belastad. Men oavsett åtgärder och strategier så har pandemin haft en förödande effekt på människors hälsa, sjuk- och äldrevård, näringsliv, idrott, kultur, skola, ekonomi, jämlikhet och på samhället i stort.

Åtgärderna ovan kan liknas vid att försöka bekämpa en omfattande skogsbrand med olika typer av vattenpistoler. Några enstaka länder har lyckats baxa fram en och annan trädgårdsslang men trots detta haft marginellt större framgång än andra länder.

Givet att vaccinerna som nu kommer till användning verkligen fungerar och får stopp på pandemin, ska vi då återgå till vardagen och försöka glömma vårt trauma, eller bör vi i stället försöka lära oss av detta? Vi menar att vi bör tänka och agera mer proaktivt för att kunna tackla framtidens virushot.

Vi vet i dag att det finns hundratals kända virus som orsakar sjukdomar hos människor. Varje vinter drabbas vi av influensa, vinterkräksjukevirus, RS-virus, rhinovirus, metapneumovirus, paramyxovirus, vanliga coronavirus och många fler som orsakar ohälsa, belastning på sjuk- och äldrevård och bidrar till överdödlighet bland äldre. Februari kallas i folkmun för ”vabruari” då småbarnsföräldrar är hemma med snoriga, febriga, hostiga och magsjuka barn, vilket sannolikt utgör en betydande del av de sju miljarder som Försäkringskassan betalar ut för vabbandet varje år. Dessutom finns det i naturen, andra kända och okända virus som kan kliva över artbarriären och spridas mellan människor, vilket i framtiden riskerar att leda till nya pandemier.

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bill Gates, med flera har innan och under den pågående pandemin uppmanat världens länder och beslutsfattare att uppmärksamma virusorsakade infektioner och att virusorsakade pandemier kommer att slå hårt mot jordens befolkning om vi inte tar gemensamma krafttag.

WHO har under de senaste tolv åren utlyst globala nödlägen inte mindre än sex gånger, och samtliga gånger har orsaken varit ett virus: svininfluensan (2009), ebolavirus (2013–2016), poliovirus (2014), zikavirus (2016), ebolavirus igen (2019), och nu coronavirus. Med anledning av detta har WHO tagit fram ett dokument där man pekar ut fler än tio infektionssjukdomar som anses utgöra allvarliga hot mot mänskligheten. Sjukdomarna pekas ut för att de är dödliga, för att de är smittsamma, och för att vi saknar läkemedel som lindrar sjukdom och bromsar smittspridning. Samtliga orsakas av virus.

Frågan vi bör ställa oss är: är vi nöjda med utfallet eller behöver vi andra verktyg än de som funnits tillhands eller utvecklats under pågående pandemi?

Pandemin har ökat medvetenheten om att vi måste ta virusorsakade infektioner på betydligt större allvar än vi gjort tidigare. Vi har lärt oss att vi i bästa fall får fram nya vacciner mot ett pandemiskt och tidigare okänt virus på ett år, och det tar minst 18 månader innan en stor del av befolkningen kan vaccineras. Konsekvenserna behöver inte beskrivas i detalj, det räcker med att konstatera att de har varit förödande för folkhälsa, sjukvård, industri, kultur, idrott, ekonomi, kort sagt för alla sektorer av samhället, och inte minst för den enskilda människan. Frågan vi bör ställa oss är: är vi nöjda med utfallet eller behöver vi andra verktyg än de som funnits tillhands eller utvecklats under pågående pandemi?

Vi anser att det saknats ett viktigt verktyg i den nationella såväl som i den globala strategin – effektiva, smittbromsande antivirala läkemedel. Sådana läkemedel saknas inte bara mot coronavirus, utan även mot de flesta andra virusinfektioner som drabbar individer och samhälle. Sådana läkemedel skulle kunna användas som tidig behandling vid insjuknande, men också som effektiv profylax vid utbrott på våra vårdinrättningar, på alla nivåer från äldreboende till iva.

Vi är övertygade om att tillgänglighet till antiviral behandling hade kunnat hejda pandemin genom att effektivt minska såväl smittspridning som dödlighet i covid-19. Vi saknar alltså antivirala läkemedel (och vacciner) mot hundratals olika virus som orsakar sjukdomar hos människor. Läkemedel som inte bara lindrar sjukdom men som också hindrar smittspridning. Läkemedel som minskar belastningen på sjuk- och äldrevård och sparar stora kostnader för samhället, och läkemedel som kväver nästa virusorsakade pandemi i sin linda.

Så hur når vi dit? Det ligger dessvärre i sakens natur att vi inte kan utveckla vacciner mot okända virus. Vacciner är extremt specifika och fungerar mot kända virus, så länge de inte muterar för snabbt. Om vi inte vill vänta 18 månader på utveckling av nya vacciner varje gång vi drabbas av en ny virus­orsakad pandemi, så behövs ny kunskap, mer engagemang, och mer samarbete, det vill säga proaktivt arbete som leder till att vi bygger upp en arsenal med högeffektiva, smittbromsande antivirala läkemedel, och helst med bred effekt mot flera olika virustyper. Trots vår snabbt ökande förståelse av hur virus infekterar våra celler, orsakar sjukdom och smittar mellan människor så återstår många akilleshälar att upptäcka: molekylära och cellulära mekanismer som kan angripas med effektiva och smittbromsande läkemedel.

Lyckas vi få fram läkemedel mot kända virus, så är sannolikheten stor att sådana läkemedel även fungerar mot nya, okända virus. Med tillgång till fler effektiva, smittbromsande antivirala läkemedel så kommer vi att stå betydligt bättre rustade när nya, okända virus kliver över artbarriären och orsakar utbrott och pandemier i framtiden.

I dag den 31 januari, ett år efter att Sverige fick sitt första bekräftade fall av covid-19 önskar vi alla att pandemin ska vara över. Men vi hoppas samtidigt att den växande allmänkunskap och det stora engagemanget som vi sett under årets gång ska bestå. För om vi ska kunna hantera nästa viruspandemi med större framgång måste vi arbeta tillsammans – individer, politiker, näringsliv, universitet och andra myndigheter. Inte bara nu och i sviterna av den här pandemin, utan även i framtiden när vi helst bara vill glömma och blicka framåt.