DN Debatt. ”När vården belastas för hårt ökar överdödligheten”

I 27 av 29 europeiska länder har antalet vårdplatser per invånare minskat sedan sekelskiftet. Sverige leder utvecklingen och har nu lägst antal vårdplatser per invånare i Europa. Att antalet vårdplatser per invånare minskar är huvudsakligen en positiv utveckling. Den medicinska utvecklingen med bättre diagnostik och nya behandlingsformer leder till ett minskat behov av slutenvård vilket frigör betydande resurser för samhället.

Problemen uppstår när antalet vårdplatser reduceras i en snabbare takt än den medicinska utvecklingen minskar behovet av inneliggande vård på sjukhus. Om detta sker ökar beläggningsgraden på sjukhusens vårdplatser tillsammans med belastningen på akutmottagningarna, vilket också har skett i Sverige. Den genomsnittliga beläggningsgraden på sjukhusen har ökat från 80 procent år 2001 till 93 procent år 2019.

Det finns i nuläget inga tecken på förändring i trenden mot färre vårdplatser, högre beläggningsgrad och ökad överbelastning på akutmottagningarna i Sverige. Jag har tillsammans med mina medförfattare, Therese Djärv, Martin Holzmann, Petter Ljungman, Ulf Ekelund och Per Lindmarker, studerat hur detta påverkar patientsäkerheten och undersökt om vi redan nått en nivå där vi kan identifiera en ökad risk för dödlighet. I SNS-rapporten ”Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist?” sammanfattar jag våra slutsatser.

I våra studier identifierar vi en statistiskt signifikant överdödlighet på flera akutmottagningar. Vi har genomfört två stora, unika studier som båda inkluderar över två miljoner patientbesök på flera olika typer av akutmottagningar i Sverige. Vi använder välbeprövade metoder för att hantera potentiella störfaktorer som kan leda till falska samband. Resultaten är i linje med tidigare studier utanför Europa och en nyligen försvarad avhandling av Jens Wretborn vid Lunds Universitet.

● Den första studien, som DN rapporterade om för ett år sedan, visar att det finns en koppling mellan överbelastning på akutmottagningarna i Region Stockholm och en ökad dödlighet åren 2012–2016 motsvarande 125 dödsfall under 5 år.

● Den andra studien, som publicerades i mars i år, pekar på liknande samband mellan överbelastning och överdödlighet för akutmottagningar i Region Stockholm under perioden 2015–2019. Region Skåne har blandade resultat medan det inte går att identifiera något samband mellan över­belastning på akutmottagningarna och överdödlighet i Region Östergötland.

Studierna visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan överbelastning på akutmottagning och ökad dödlighet på några men inte alla studerade sjukhus. Dessutom är död enbart den yttersta konsekvensen av hög belastning, det är rimligt att tro att risken för vårdskador ökar redan vid lägre belastningsnivåer.

Resultaten är både skrämmande och hoppingivande. Det betyder att larmen om försämrad patientsäkerhet vid belastningstoppar är motiverade men också att sambandet inte är allmängiltigt vilket antyder att det går att undvika.

En skillnad mellan regionerna är att Region Stockholm har en betydligt högre beläggningsgrad under den studerade perioden, med 101 procent jämfört med 92 procent i Skåne och 81 procent i Östergötland. Jag presenterar i SNS-rapporten en välgrundad hypotes om att en hög beläggningsgrad på sjukhuset även förstärker sambandet mellan överbelastning på akutmottagningen och överdödlighet, alternativt att en god tillgång på vårdplatser skyddar mot de farliga effekterna av en överbelastad akutmottagning.

Att alltid kunna säkerställa tillgång till vårdplatser för patienter med allvarliga akuta tillstånd när akutmottagningen blir överbelastad är mycket viktigt för att förbättra patientsäkerheten.

Tidigare inlägg i debatten, se till exempel Aftonbladet 25 juli 2021, präglas ofta av ett fokus på den orimliga arbetsmiljö som också är en följd av vårdplatsbrist och överbelastade akutmottagningar. Vårdprofessionerna vittnar om tuffa prioriteringar, en känsla av otillräcklighet och etisk stress över att inte kunna erbjuda den vård och omsorg som de bedömer är rimlig och patientsäker.

Det våra studier tydliggör är att vårdplatsbrist och överbelastade akutmottagningar även är ett patientsäkerhetsproblem och inte enbart ett arbetsmiljö­problem. Det handlar inte bara om missnöjd vårdpersonal, det handlar om mätbara patientsäkerhetsrisker.

Hur vänder vi den negativa utvecklingen och vem leder arbetet? Verksamhetscheferna i vården har det medicinska ansvaret, men bara för vården på sin egen enhet. En akutmottagnings verksamhetschef ansvarar för patienterna som vårdas på mottagningen, men om problemet beror på brist på vårdplatser delas ansvaret mellan alla verksamhetschefer på sjukhuset som har slutenvård.

Chefsläkare får ofta svara på frågor kring överbelastning och patientsäkerhet i medierna. De är i praktiken också mycket involverade i att prioritera och koordinera knappa resurser när det råder kapacitetsbrist och överbelastning, men chefsläkarna har inte ansvaret för att situationen uppkommer.

Det är sjukhusdirektörens ansvar att sjukhuset har tillräckligt med vårdplatser för att undvika vårdplatsbrist och överbelastning, men har hen fått en rimlig uppgift och förutsättningar att kunna lösa problemet från politiker och beställare? I Region Stockholm står till exempel de kvalitetsrelaterade ersättningarna inte i proportion till kostnaden för att lösa problemet med överbelastade akutmottagningar. Och vilka möjligheter har sjukhusdirektörerna egentligen att opponera sig mot det uppdrag de får?

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kan skriva rapporter och döma ut viten, men påverkar det verkligen förutsättningarna tillräckligt mycket för att förändra patientsäkerheten?

För att kunna följa upp verksamheten på akutmottagningarna i hela Sverige och för att kunna genomföra fler studier med mortalitet som utfall krävs stora mängder högkvalitativa data. Det svenska akutvårdsregistret Svar är mycket lovande men många akutmottagningar har fortfarande inte anslutit sig till registret eftersom det kostar och är frivilligt. Socialstyrelsens register är heltäckande men saknar grundläggande information om patientens akuta tillstånd och processen på akutmottagningen.

Sammanfattningsvis har jag tre åtgärdsförslag för att påbörja arbetet med att vända utvecklingen:

● Utred och fastställ ansvarsfördelningen för vårdplatsbrist och över­belastade akutmottagningar.

● Fokusera incitament och uppföljning mer på akutmottagningars förmåga att undvika överbelastning och upprätthålla patientsäkerheten och mindre på vänte- och vistelsetider ur ett tillgänglighetsperspektiv.

● Gör det svenska akutsjukvårds­registret Svar obligatoriskt och utvidga Socialstyrelsens register med fler variabler för att möjliggöra nationell uppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.