DN Debatt. ”Nästan inga lärare får skaffa de läroböcker eleverna behöver”

Akademiledamoten Åsa Wikforss är en av många föräldrar jag mött det senaste året som spontant utbrustit ”Men så kan vi ju inte ha det”. Detta i samtal som har börjat kring en upplevelse av behov av bättre läromedel i skolan.

För det finns ett missförstånd som upprepas och som också speglas i den utredning som i juni ska lämna förslag på hur läromedelskvaliteten ska kunna höjas i skolan: att det finns läromedel i alla skolor och i händerna på alla barn – men så är faktiskt inte fallet. Och reaktionen ovan har kommit från föräldrar när de har förstått hur olikvärdig tillgången på läromedel är i den svenska skolan.

Den pågående utredningen som Gustav Fridolin leder ska i juni lämna sitt betänkande om hur statens roll gällande läromedel ska se ut. I möten med utredningen har vi förstått att ett av deras problem är att vi inte vet så mycket om hur läromedel används i den svenska skolan. Vi, Läromedelsförfattarna, bestämde oss för att råda bot på detta.

Vi visste från våra, ibland förtvivlade, författare att man ”fulkopierar” friskt ute i de svenska skolorna. Lärare känner sig tvungna att olagligt kopiera det material elever behöver, eftersom de saknar riktiga läromedel.

Vi började med att ta reda på en sak som ingen har brytt sig om på decennier, nämligen hur läromedelsinköpen ser ut i svenska skolor. Det finns ingen officiell statistik på detta. Nästa steg var att ta reda på hur lärare upplevde situationen – kan de köpa in de läromedel de tycker att eleverna behöver? Men de viktigaste personerna är ju ändå de som ska lära sig något i skolan, eleverna. Vad tycker de om läromedel och hur använder de dem? Den fjärde gruppen vi ville ta reda på något om var föräldrarna. Hur tänker de kring läromedel? Är de viktiga för att de ska kunna ge sina barn stöd? Det här är ingen liten fråga. Vi pratar om arbetsredskap för 1 miljon elever i svenska skolan och drygt 200.000 lärare.

Resultaten i våra fyra undersökningar visar med all önskvärd tydlighet att läromedel är en mycket viktig fråga och att våra föraningar om att det inte stod så bra till var korrekta. Vi hade en del förkunskaper när vi gick in i detta. Vi visste från våra, ibland förtvivlade, författare att man ”fulkopierar” friskt ute i de svenska skolorna. Lärare känner sig tvungna att olagligt kopiera det material elever behöver, eftersom de saknar riktiga läromedel. Vi visste också att läromedelsinköpen i reda pengar minskat med två tredjedelar sedan i slutet av 1980-talet. Genom en analys av svensk forskning om läromedel som Cambridge Analytica gjort åt oss vet vi också att det har funnits något som kan liknas vid en antiläromedelsanda i svensk pedagogisk forskning.

Vad visar då våra nya undersökningar? I korthet följande:

1 Den svenska skolan är långt ifrån likvärdig. Läromedelsinköpen varierar från 0 till över 1 500 kronor per elev och år. Snittet är 600 kronor men mer än 1/5 av skolorna köper för mindre än 400 kronor per elev och år. Det blir inte många böcker per elev på dessa skolor.

2 De flesta lärare, 86 procent, menar sig inte kunna köpa in de läromedel eleverna behöver.

3 Lärare, elever och föräldrar är samtidigt rörande ense om en sak: Att läromedel är väldigt viktiga för inlärningen.

4 Elever som upplever sig själva tillhöra familjer med sämre ekonomi har oftare sämre tillgång till läromedel än de som upplever sin familjeekonomi som bättre.

Vi ser alltså en skärande strukturell olikvärdighet vad gäller läromedel. Detta i en fråga där skolan lätt skulle kunna vara likvärdig. Olikvärdigheten blir så mycket allvarligare under en pandemi där 100.000-tals unga har varit mer hänvisade till läromedel när deras högstadier och gymnasier varit stängda.

Men vi vill lyfta en dimension till. I Sverige är andelen 15-åringar som i OECD:s undersökning Pisa säger att läsning är slöseri med tid 38–40 procent medan andelen i OECD i genomsnitt ligger på drygt 28 procent. I Sverige har den andelen ökat med 10–11 procentenheter jämfört med 2009. Forskaren Monika Vinterek och hennes kollegor har också utifrån en annan stor internationell studie, Timss, visat att det växande prestationsgapet mellan svenska studenter på läskunnighetstest speglas i den ökande skillnaden mellan elever som fortfarande läser mycket i skolan och de som inte läser alls.

Var ska ett barn som inte har böcker hemma möta texter som utmanar, lockar och leder vidare – om inte i skolan. Hur tänker man i de skolor i Sverige där man inte tycker sig ha råd att köpa in läromedel?

Detta för oss till vår huvudpoäng. Vi är väldigt bekymrade över att i den debatt som förs angående barns läsning glöms en av de viktigaste arenorna för läsning bort – och en hel författarkår är osynliggjord. Det finns ett stort antal författare som med engagemang, iver och stor skicklighet skriver för dem som inte vill läsa deras böcker. Många av dessa gör i Selma Lagerlöfs fotspår fantastiska insatser för barns läsning och kunskap. För de böcker de skriver blir lästa (om de blir köpta vill säga). Vi har författare vars böcker getts ut i 30 upplagor. Böcker som har lärt generationer av barn att läsa och räkna. Men ändå nämns de inte i debatten när vi pratar om barns och ungas läsning.

Vi pratar så klart om läromedels­författarna. Det är en speciell konst att skriva så att den som är tvingad att läsa din text fängslas av ämnet, att skriva så att det blir intressant och begripligt. Att skriva så att ett ämne man inte känner till och tycker verkar svårt blir roligt och begripligt. Men det här är en grupp som sällan nämns när man pratar om barn och ungas läsning. Detta fast de böcker de skriver troligen är de böcker som är allra mest spridda och allra mest lästa av alla böcker.

Detta är egentligen något så självklart att vi inte skulle behöva skriva det. Vad är en skola utan böcker? Var ska ett barn som inte har böcker hemma möta texter som utmanar, lockar och leder vidare – om inte i skolan. Hur tänker man i de skolor i Sverige där man inte tycker sig ha råd att köpa in läromedel? Hur tänker vi i ett land när vi inte säkerställer att alla barn i alla skolor får möta pedagogiskt anpassade texter?

Därför är det ett självklart krav på den utredning som nu arbetar kring statens roll vad gäller läromedel att den ska lägga förslag som säkerställer att alla barn och unga har läromedel i sina händer, ryggor, paddor och datorer. Något annat vore ett misslyckande.