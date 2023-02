DN Debatt. ”Nej, alla har inte fått det bättre när inkomsterna ökat”

Den pågående levnadskostnads­krisen i Sverige visar hur breda skikt av befolkningen i dag har svårt att hantera ökande kostnader för basbehov som värme, belysning, mat, bensin eller att betala stigande hyror och räntor. Barn kommer hungriga till skolan. Krisen sätter fingret på frågan hur resurser och välstånd långsiktigt har fördelats i Sverige.

Att ojämlikheten i Sverige ökat är det numera få som förnekar. I stället hörs återkommande argument för att ojämlikheten visserligen ökat, men att detta inte är något problem eftersom alla ändå får det bättre. Detta är ett synsätt vi menar är felaktigt.

I rapporten ”Alla får det inte bättre” som Katalys nu släpper kan vi med utgångspunkt i befintlig statistik samt data från SCB presentera ett mer ­sofistikerat angreppssätt för att visa vad olika befolkningsgrupper fått för reell inkomst- och välståndsutveckling när hänsyn tagits till bostadskostnader och välfärdens kvalitet och omfattning.

Under hela 2000-talet har tillgångsmarknaderna rört sig kraftigt uppåt vilket bidragit till omfattande för­mögenhetsbildning i de övre skikten. Den rikaste hundradelen 2020 var cirka 640 miljarder kronor förmögnare än de hade varit om förmögenhets­fördelningen varit densamma som 1978. Sverige var 2020 på plats tolv i världen avseende beräknad förmögenhets­koncentration. Samtidigt saknar knappt 90 procent av befolkningen helt kapitalinkomster.

Den disponibla inkomsten är det vi har att röra oss med när lön, pension, bidrag och kapitalinkomster flutit in på kontot och skatten är betald. Dessa pengar ska täcka våra levnads­kostnader.

Seriösa samhällsforskare behöver dock skilja mellan pengars nominella och reala värde.

När SCB och Eurostat beräknar inkomstspridningen för disponibel inkomst efter skatt och transfereringar per konsumtionsenhet, ”pengar i handen” justerat för ”antalet munnar att mätta”, kom Sverige 2020 först på sjunde plats i EU efter Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Norge, Belgien och Finland. Så sent som 2005 var Sverige det mest jämlika landet i EU.

Av den totala ökningen i disponibel inkomst från 1991 till 2020 har de ­rikaste 10 procenten fått nästan 34 procent, medan de fattigaste 10 procenten erhållit knappt 2 procent. Det kan se ut som att alla fått det bättre, bara väldigt olika mycket. Det är sannolikt detta som debattörer syftar på när de hävdar att alla fått det bättre. Seriösa samhällsforskare behöver dock skilja mellan pengars nominella och reala värde.

Den som bott i hyresrätt de senaste decennierna har sett sina pengars ”verkliga” värde urholkas i mycket rask takt. Hyrorna har ökat mer än dubbelt så mycket som andra priser i genomsnitt.

Om vi beräknar disponibel ­inkomst efter skatt, transfereringar och boendeutgifter framträder den reella ojämlikhetens ökning tydligare. De övre inkomst­skikten har rusat ifrån de nedre i än högre takt när vi beaktar att män­niskor inte kan välja bort att använda sin disponibla inkomst till att bo. Under perioden 1978 till 2021 har femte­delen med lägst inkomst bara ökat sin reellt disponibla inkomst, ­justerat för boende­kostnader, med 3 996 kronor, medan femtedelen med högst inkomst ökat sin med 42 905 kronor.

Tittar vi på samma siffror för 2000-talet har den fattigaste femtedelens reella månadsinkomst mellan 2003 och 2021 ökat med enbart 1 037 kronor, medan den översta femtedelens ökat med 25 143 kronor.

Den offentliga sektorns andel av BNP har minskat från cirka 60 procent under början av 1980-talet till cirka 50 procent under 2010-talet.

Innan den disponibla inkomsten finns på kontot har skatt betalats. I ett internationellt perspektiv är ­skatterna i Sverige relativt höga, även om skatte­kvoten sänkts drastiskt under 2000-talet. Den offentliga sektorns andel av bnp har minskat från cirka 60 procent under början av 1980-talet till cirka 50 procent under 2010-talet.

När det specifikt handlar om välfärdssektorn är ett centralt mått ­utgifterna för socialt skydd, som innefattar hälso- och sjukvård, äldreomsorg, utbildning, barnomsorg, asylboende samt ålderspensioner och arbets­löshetsersättning. Det sociala skyddet är samhällets gemensamma välfärds­investeringar.

Det sociala skyddets andel av bnp har långsiktigt minskats kraftigt. Om vi jämför 1980 års nivå med det pandemifria året 2019 har andelen långsiktigt minskat från 33 till 27,7 procent. Ut­gifterna för det sociala skyddet 2019 var 266 miljarder kronor lägre i jämförelse med andelen av bnp på 1980 års nivå.

Dessutom bör det sociala skyddet justeras ned med ytterligare cirka 20 miljarder kronor, som årligen försvinner till privata vinster i välfärds­bolagen.

Låginkomsttagare har som vi sett inte råd att kompensera urholkade välfärdssystem med tilläggsförsäkringar och privat service.

När vi tar hänsyn till denna utveckling avseende socialt skydd och välfärdstjänster drar vi slutsatsen att tesen att alla har fått det bättre är felaktig. Vissa grupper i Sverige har sammantaget fått det sämre under de senaste decennierna, när hänsyn tas till deras reella inkomst och levnadsnivå när boendekostnaderna beaktats, urgröpningen av det sociala skyddet och välfärdens bristande likvärdighet och kvalitet.

Välfärdens urholkning och välfärdsmarknadernas införande har resulterat i att människor som har fått en liten ökning i plånboken har fått försämrade livsvillkor. Låginkomsttagare har som vi sett inte råd att kompensera ur­holkade välfärdssystem med tilläggsförsäkringar och privat service. De sämst ställda har goda skäl att vara upprörda över utvecklingen.

De grupper som i stället har fått mycket mer i plånboken kan i dag samtidigt åtnjuta eftertraktad välfärdsservice i sitt närområde och välja att lägga en del av sina inkomster, som ­blåses upp av ojämlika skattesänkningar och ökande tillgångspriser, på privata tilläggsförsäkringar och tjänster.

Ojämlikheten har ökat och alla har inte fått det bättre. Detta har medfört allvarliga samhällskonsekvenser. Att vända denna utveckling bör vara en angelägenhet för hela det svenska samhället.