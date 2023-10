DN Debatt. ”Nu anpassar vi asylreglerna till EU:s miniminivå”

Logga in

Migrationen till EU växer. Bara under första halvåret i år har över en halv miljon asylansökningar lämnats in i medlemsstaterna, och antalet irreguljära ankomster närmar sig nivån under 2016, året efter flyktingkrisen 2015.

Sedan två decennier har EU:s medlemsländer ett gemensamt regelverk för alla delar av asylprocessen. I lagstiftningsakter som skyddsgrundsdirektivet, Dublinförordningen och asylprocedurdirektivet ställs det upp grundläggande regler om asylförfarandet och vilken stat som har ansvar för att pröva en asylansökan och vem som har rätt till internationellt skydd i en medlemsstat.

Grundtanken är enkel. Enbart genom ett gemensamt ramverk kan en standard för den som söker asyl garanteras i hela unionen, och enbart genom harmonisering kan de sekundära förflyttningarna mellan EU:s länder hållas nere. Den uttalade målsättningen är att personer som söker skydd ska registreras så fort som möjligt och få sin ansökan prövad i första medlemsland.

Men regelverket ställer bara upp en miniminivå. Enskilda medlemsstater är i regel fria att själva tillämpa mer generösa regler avseende exempelvis mottagandevillkor eller vilka uppehållstillstånd som beviljas. Just detta, avvikelserna från det gemensamma regelverket, bidrar till att kraftigt snedvrida mottagandet i EU. Stora interna migrationsströmmar skadar tilliten och öppenheten i unionen, och den grundläggande orsaken till att vårt asylmottagande så kraftigt överstigit jämförbara länders är att det svenska regelverket stuckit ut.

Regeringen genomför nu ett nödvändigt paradigmskifte i svensk migrationspolitik. För att bryta och så småningom vända en utveckling med utanförskap och integrationsproblem krävs inte bara att antalet asylsökande är mycket lågt under överskådlig tid. Det krävs också ett nytt synsätt på migrationen. Vi kommer att närma oss övriga EU-länder, med utgångspunkten att skydd för den som flyr en konflikt eller kris ska erbjudas tillfälligt och för den som flyr Sveriges närområde.

Ett viktigt led i det arbetet är att systematiskt se över hur det svenska regelverket för asyl och asylförfarandet ser ut i dag. Regeringen har därför gett en särskild utredare ett brett mandat att se över hur de svenska reglerna står sig i förhållande till den gemensamma europeiska miniminivån. Det gäller exempelvis frågor om återkallelse av skyddsstatus, påskyndade förfaranden, offentligt bekostat biträde och tolk samt användningen av permanenta uppehållstillstånd. Utredaren ska nu genomlysa svensk rätt och förslå nödvändiga förändringar för att det svenska åtagandet inte ska överstiga det som följer av EU-rätt eller andra internationella åtaganden.

Den som får sin skyddsstatus återkallad bör också få ett motsvarande uppehållstillstånd återkallat.

På andra områden har Sverige inte nyttjat de möjligheter EU-regelverket ger. Det ska därför lämnas förslag på ytterligare möjligheter att konstatera att en person har upphört att vara flykting i svensk rätt, till exempel på grund av att de individuella omständigheterna som låg till grund för att en person ansågs vara flykting inte längre är aktuella. Den som får sin skyddsstatus återkallad bör också få ett motsvarande uppehållstillstånd återkallat. Denna ordning, där uppehållstillstånd knyts till skyddsskäl är på många sätt naturlig, men har inte införlivats fullt ut i Sverige. Utredaren får nu ta ställning till hur en mer konsekvent ordning, i linje med EU-rätten, ska utformas så att fler uppehållstillstånd återkallas när skyddsskäl saknas.

Ytterligare ett område där Sverige inte valt att utnyttja de möjligheter som EU-rätten ger gäller påskyndade förfaranden. Trots att det finns ett betydande utrymme för medlemsstater att snabbehandla eller avvisa uppenbart ogrundade asylansökningar så har Sverige valt att pröva många av dem enligt ordinarie regler. Asylrätten är en grundpelare i Sveriges internationella åtaganden, men den är fullt förenlig med att ställa krav på att den sökande gör vad som kan förväntas. Nu kommer de möjligheter som finns att korta förfarandena också att utnyttjas i Sverige.

En central del handlar också om att bättre prioritera de offentliga resurserna i asylförfarandet. Offentligt bekostad tolk och offentligt biträde är begränsade resurser, och bör förbehållas de tillfällen där kostnaden är motiverad av rättssäkerhetsskäl. Det är också utgångspunkten i EU-rätten, där tillgången till offentligt bekostad tolk och biträde är betydligt mer nyanserad än i svensk rätt. En anpassning till EU-rättens krav kommer här att innebära en tydligare prioritering av våra gemensamma resurser, med tydligare krav för att beviljas biträde och tolk finansierad av skattemedel.

Avslutningsvis kommer det permanenta uppehållstillståndets unika roll i Sverige att adresseras. Trots att Sverige genomfört vissa förändringar under senare år, beviljar vi fortfarande ett stort antal permanenta uppehållstillstånd på asylrelaterade grunder. Detta trots att någon sådan skyldighet inte följer av EU-rätt eller andra internationella åtaganden. Den här ordningen går stick i stäv med tanken att skydd är något som beviljas tillfälligt, och skapar starka incitament att söka asyl i just Sverige. Utredaren har därför fått i uppdrag att se över hur permanenta uppehållstillstånd kan utmönstras för vissa utlänningar.

Grundläggande systemfel har inte adresserats, utan ett svenskt lapptäcke har tillåtits växa fram.

Villkoren för asylsökande är avgörande för Sveriges framtida asylmottagande. Ett alltför generöst regelverk i jämförelse med länderna i vårt närområde skapar inte bara starka drivkrafter att röra sig långa sträckor irreguljärt genom EU, det gör också asylprövningar onödigt långsamma och kostsamma.

Tidigare reformer av migrationslagstiftningen i Sverige har präglats av kortsiktighet och en oförmåga att sätta det svenska mottagandet i ett internationellt perspektiv. Grundläggande systemfel har inte adresserats, utan ett svenskt lapptäcke har tillåtits växa fram. Det är vi fast beslutna om att komma bort ifrån. Nu gör vi en bred genomlysning och pekar ut en ny riktning.

Med vår politik får Sverige ett långsiktigt hållbart asylmottagande – på riktigt.

