DN Debatt. ”Nu genomför vi ett skifte i synen på unga brottslingar”

DN DEBATT EXTRA 5/7.

Allt fler barn och unga har dragits in i gängkriminalitet. Det svenska systemet leder till att samhället kommer in för sent och att signalerna när brott begås är otydliga. En ny utredning tillsätts därför som ska se över bland annat straffmyndighetsåldern och ungdomsrabatten. Vi måste vända utvecklingen, skriver företrädare för de fyra Tidöpartierna.