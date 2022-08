DN Debatt. ”Ny kärnkraft måste ta hänsyn till ett allt varmare klimat”

I såväl svensk som internationell energidebatt framhålls ofta att olika kraftslag skiljer sig åt ifråga om deras ”planerbarhet”. Det har blivit en allmänt accepterad sanning att den förnybara energin är nyckfull och svårbemästrad i ett systemperspektiv eftersom elproduktionskapaciteten är beroende av hur mycket det blåser eller hur mycket solen skiner.

På motsvarande sätt råder närmast konsensus om att kärnkraft (och kolkraft) kan leverera i så gott som alla situationer, vilket gör den planerbar på ett helt annat sätt än den förnybara energin (vattenkraften undantagen). Tunga aktörer som Vattenfall, Energiföretagen och Ingenjörsvetenskapsakademien har i olika sammanhang framhållit att kärnkraften är ”väder­oberoende”.

Detta perspektiv håller nu snabbt på att bli förlegat. Sommarens extrem­väder i Europa, som tvingat kärnkraftverk i flera länder att helt eller delvis stänga, är bara det senaste exemplet på hur planerbarheten för kärnkraftsbaserad elproduktion successivt minskar till följd ett allt varmare klimat.

Sedan tidigare vet vi att kärnkraftverk plötsligt kan behöva stängas ned och kopplas bort från elnätet på grund av interna tekniska problem. I Sverige ser vi varje år ett flertal sådana incidenter. Denna kategori av vad som i branschen omnämns som ”oplanerade produktionsbortfall” har globalt ökat med cirka 50 procent under de senaste 30 åren.

Men en nylig studie publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Energy visar att de väder- och klimatrelaterade produktionsbortfallen ökar många gånger snabbare. Under 1990-talet uppgick dessa globalt till i genomsnitt 0,2 incidenter per reaktor och år. Under 2010-talet hade antalet ökat till 1,5 incidenter per reaktor och år. Antalet oplanerade produktionsbortfall har med andra ord blivit nästan åtta gånger vanligare.

Det finns flera underliggande delförklaringar till denna oroväckande trend. En viktig dimension är stigande havsvattentemperatur. För de svenska kärnkraftverken gäller, enligt en Vattenfallrapport, att om temperaturen i havet – från vilket våra reaktorer hämtar sitt kylvatten – stiger över 20 grader måste produktionen minskas.

Under värmeböljan 2018 tvingades Ringhals 2 till och med stängas helt eftersom havstemperaturen närmade sig 25 grader. Denna typ av oplanerade produktionsbortfall kommer av allt att döma bli vanligare i framtiden. Det är visserligen tekniskt möjligt för kärnkraft att fortsätta producera på max även vid höga havstemperaturer, men det skulle öka risken för olyckor.

Kärnkraftsbolag kan i teorin välja att bygga bort risken för att kylvattnet blir för varmt, till exempel genom att pumpa in havsvatten från större djup. Men det är då fråga om dyra investeringar som bolagen helst inte vill ta på sig, särskilt i Sverige eftersom våra reaktorer ska läggas ned inom bara 20–25 år.

Ett snarlikt problem som gett kärnkraftsingenjörer världen över mycket huvudbry är de risker som undermålig kvalitet (snarare än temperatur) på kylvattnet medför. Vid det finska kärnkraftverket Lovisa drog ägaren Fortum 2013 slutsatsen att elproduktionens planerbarhet minskat till följd av en ökad risk för ovälkomna maritima fenomen som algblomningar och oljeutsläpp. Företaget beslutade därför om dyrbara investeringar i ett extra kylsystem som ska kunna ta över kylfunktionen i händelse av oplanerade incidenter. I Sverige har kärnkrafts­bolagen mig veterligen än så länge inte vidtagit några liknande åtgärder.

Ökad risk för översvämningar och våldsamma stormar är ett annat dilemma. Tyfoner och orkaner hör till de vanligaste anledningarna till de alltmer frekventa produktionsstopp som varje år – särskilt i augusti och september – drabbar många kärnkraftverk i USA och Östasien. I Europa är det särskilt kärnkraftverken vid Nordsjön och Atlanten som ligger i riskzonen.

Kärnkraftverk som ligger vid floder är skyddade från många av de risker som havsnära kärnkraftverk har att tampas med, men i gengäld omintetgörs deras planerbarhet på andra sätt. De stora värmeböljorna i Europa under 2018 och 2019 – och nu återigen denna sommar – har minskat tillgången till kallt kylvatten för många kärnkraftverk på kontinenten.

Hittills denna sommar har detta tvingat operatörer i kärnkraftsländer som Frankrike, Belgien och Schweiz att oplanerat minska sin elproduktion helt eller delvis. Det statliga franska elbolaget EDF räknar med att temperaturen i en flod som Rhône, som kyler flera viktiga kärnkraftverk, sommartid kommer att öka med 3 grader fram till 2100 med minskad planerbarhet i elproduktionen som följd.

Bristen på planerbarhet är i dessa fall ytterst komplex och påverkas av såväl tekniska och miljömässiga som institutionella och politiska osäkerheter. Den oplanerade nedstängningen av flodreaktorer är inte alltid nödvändig i rent teknisk mening. Den springande punkten är i stället den miljöpåverkan som utsläpp av alltför varmt kylvatten får på flodernas ekosystem.

Miljölagstiftning och regelverk har i de flesta kontinentala kärnkraftsländer utformats så att kylvattnet som släpps ut inte får överstiga en viss temperatur, till exempel 28 grader, alternativt att skillnaden i temperatur mellan det kylvatten som tas in och det som släpps ut inte får överstiga ett visst intervall, till exempel 3 grader.

Nu rycker politiska aktörer rycker in för att i möjligaste mån rädda kärnkraftens planerbarhet genom att tillfälligt tillåta att varmare vatten att släppas ut. Så sent som i måndags beslutade den franska regeringen för tredje gången denna sommar om sådana specialtillstånd, avseende fem reaktorer belägna vid floderna Rhône och Garonne för att minimera det oplanerade produktionsbortfallet. Planerbarheten upprätthålls i möjligaste mån genom att miljöhänsyn offras.

Att tala om kärnkraften som ”väder­oberoende” är i detta perspektiv djupt missvisande. Vad vi i stället ser är hur kärnkraften till följd av klimatförändringar och därmed sammanhängande väderhändelser blir allt mindre planerbar.

Detta behöver inte nödvändigtvis vara ett argument emot kärnkraften som sådan, men liksom i fallet vind- och solkraft kommer kärnkraftens väderberoende att vara en viktig faktor att förhålla sig till i den tekniska och institutionella utformningen av framtidens elsystem. På motsvarande sätt bör klimatets inverkan på kärnkraften tas med som en faktor i beslutsprocessen kring de så kallade fjärde generationens reaktorer.