DN Debatt. ”Nytt lagförslag omöjliggör kampen mot hundsmuggling”

Smugglingen av hundar eskalerar. Förra året stoppade Tullverket rekordmånga smuggelhundar vid Sveriges gränser och trenden har förvärrats ytterligare de första månaderna i år. Det är en både grym och lukrativ verksamhet, ofta med kopplingar till den organiserade brottsligheten. Förutom lidande för djuren innebär hundsmugglingen att vi riskerar att få in farlig smitta som rabies i Sverige. Tullverket och Jordbruksverket har kraftsamlat för komma åt smugglingen men mer behöver göras. Därför är det med oro vi konstaterar att förslaget till ny djurhälsolag äventyrar arbetet mot hundsmugglingen.

I Tullverkets lokaler vid Öresundsbron tar livet slut för många smugglade valpar efter en lång resa. Ofta har den börjat på en så kallad valpfabrik i Polen, Rumänien, Bulgarien eller Balkan där valpar föds upp på löpande band under usla förhållanden. Valparna separeras ofta för tidigt från sina mödrar för att skickas i väg på den påfrestande smugglingsresan norrut. När de kommer fram till den svenska gränsen är de inte sällan i dåligt skick. Efter en samlad bedömning är dessvärre avlivning ofta det enda beslut som återstår att fatta för Jordbruksverket.

Smugglingen av hundar har ökat kraftigt och det syns tydligt i statistiken. Årets tre första månader stoppade Tullverket 130 hundar. Förra året stoppades totalt 280 hundar och året dessförinnan 200 hundar. Flera gånger i veckan stoppar Tullverket hundar vid Öresundsbron, i hamnarna i Skåne och Blekinge, men även i Nynäshamn.

Rabies är den värsta, en virussjukdom som nästan undantagslöst leder till döden för både människor och djur om inte behandling sätts in redan innan man vet om att man är smittad.

Att djur far illa är allvarligt men långt ifrån det enda problemet hundsmugglingen medför. Smittorisken är en annan allvarlig konsekvens. På kontinenten finns en rad sjukdomar som vi i Sverige länge arbetat aktivt för att inte få in i landet. Rabies är den värsta, en virussjukdom som nästan undantagslöst leder till döden för både människor och djur om inte behandling sätts in redan innan man vet om att man är smittad.

Även gatuhundar som tas in i Sverige via så kallade adoptionsorganisationer har i vissa fall visat sig vara del av den illegala införseln av hundar till Sverige. Sedan förra sommaren har flera hundar från bland annat Ryssland haft bristande rabiesskydd trots veterinärintyg som uppenbarligen inte är riktiga. En del organisationer uppmanar också sina köpare att vaccinera mot rabies i Sverige för att dölja att hunden inte har varit skyddad när den kom hit. Detta trots att man utsätter omgivningen för en smittrisk.

Hundsmugglingen har i dag ofta en koppling till den organiserade brottligheten. Som en effekt av pandemin har efterfrågan och därmed priserna på hundar ökat mycket. Där det finns stora pengar att tjäna, där ser kriminella grupperingar en möjlighet. En valp som kostar 2.000 kronor att köpa från en valpfabrik i Polen kan säljas för allt mellan 6.000 och 30.000 kronor i Sverige. Intyg om vaccinationer och de EU-pass som behövs för att resa med hundar över gränserna inom EU förfalskas eller tillhandahålls av mindre nogräknade veterinärer i ursprungsländerna.

Det finns exempel på att smugglare använt lånade hus och tikar som får agera mödrar för att allt ska verka vara i sin ordning när köpare kommer för att titta på valpar.

Som hundköpare är nog inte det första man tänker när man ser den där lilla valpen att man riskerar att bidra till djurplågeri, smittspridning och den organiserade brottsligheten. Men hur betagen man än blir så gäller det att vara kritisk. Mycket går att göra för att undvika att köpa en smugglad hund, bland annat kan man ta del av Jordbruksverkets information. Trots det finns en risk att bli lurad. Det finns exempel på att smugglare använt lånade hus och tikar som får agera mödrar för att allt ska verka vara i sin ordning när köpare kommer för att titta på valpar.

Smugglarna jobbar raffinerat och organiserat. Det är en grym verksamhet som vi myndigheter måste agera kraftfullt för att förhindra. Tullverket och Jordbruksverket har intensifierat arbetet. Rutiner och samarbete har utvecklats men mer behöver göras. Vi kommer att arbeta ännu mer med att synkronisera våra insatser. Det är viktigt att hanteringen av djur sker sömlöst för att den ska vara djurskydds- och smittskyddsmässigt säker.

Dessvärre kan vi konstatera att förslaget om en ny samlad djurhälsolagstiftning som nu bereds riskerar att omöjliggöra vårt arbete med att stoppa hundsmuggling. I våra remissvar till regeringen lyfter vi fram flera problem med lagförslaget.

För att kunna föra kampen mot djursmugglingen på ett effektivt sätt behöver vi lagar och befogenheter som möjliggör det. Dessvärre kan vi konstatera att förslaget om en ny samlad djurhälsolagstiftning som nu bereds riskerar att omöjliggöra vårt arbete med att stoppa hundsmuggling. I våra remissvar till regeringen lyfter vi fram flera problem med lagförslaget.

I förslaget till ny djurhälsolag tar man bort sällskapsdjur och andra levande djur från inregränslagen. Det innebär att Tullverket inte skulle ha rätt att stoppa ett fordon för att söka efter hundar. Vi skulle heller inte kunna omhänderta hundar i väntan på besked från veterinär om vad som ska ske med hunden. I praktiken skulle förslaget, om det blir lag, innebära fri lejd för de kriminella som ägnar sig åt smuggling av sällskapsdjur.

Ett syfte med den nya samlade djurhälsolagstiftningen är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk om den fria rörligheten. Vi menar att det går att både anpassa lagstiftningen till EU-regler och behålla de befogenheter att ingripa som Tullverket och Jordbruksverket har i dag. Här ser vi att lagstiftarna behöver tänka om. Men vi ser också behov av andra förändringar för att kunna jobba ännu mer effektivt mot hundsmugglingen.

I dag begränsas möjligheterna att utbyta information av sekretessregler. Exempelvis har veterinärer i dag inte rätt att varsko myndigheterna när de misstänker att en hund är smugglad. Ökade möjligheter att utbyta information skulle göra att vi kunde arbeta effektivare mot hundsmugglingen.

Vi är många som har ett ansvar för att motverka hundsmugglingen. De marknadsplatser där hundarna säljs behöver göra allt för att minska risken att de bidrar till den här olagliga handeln med smugglade djur. Varje enskild hundköpare måste göra allt för att undvika att köpa en smugglad hund. Vi myndigheter har ett stort ansvar för att motarbeta hundsmugglingen och för att kunna göra det behöver vi en lagstiftning som möjliggör och inte hindrar oss i det arbetet.