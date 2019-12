Det pågår en välkommen omställning på många håll i offentlig sektor, där organisationer försöker ersätta detaljstyrning och onödig formalism med ökat handlingsutrymme och bättre förutsättningar för chefer och medarbetare, men också för medborgare. Utvecklingen är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa människor med olika behov av stöd, för god arbetsmiljö och för god hushållning med våra offentliga ­resurser. Det handlar också om att motverka korruption genom att skapa en kultur av psykologisk trygghet och ansvarstagande där visselblåsande välkomnas.

Många misstag som har gjorts i styrning och ledning av offentlig sektor under gångna decennier hade kunnat undvikas om politiker och tjänstemän lyssnat mer på forskningen. Larmen har nämligen hörts under lång tid från forskarsamhället. Där introducerades exempelvis begreppet New Public Management (NPM) redan 1991 av forskaren Christopher Hood. I en numera klassisk bok från 1997, The Audit Society: Rituals of Verification varnar forskaren Michael Power för det framväxande gransknings­samhället.

Sedan dessa publikationer kom har studierna duggat tätt, men intresset från politiker och beslutsfattare har varit svalt. Debatten i Sverige tog fart först 2013. Åren därefter klev mängder av forskare fram på de stora dagstidningarnas debattsidor och efterlyste ökad tillit till den offentliga sektorns medborgarnära professioner. År 2015 sjösatte regeringen en ­tillitsreform. En viktig del av den var den statliga utredningen Tillits­delegationen, vars främjande uppdrag i välfärdssektorn avslutades i juni 2018 och i statsförvaltningen i oktober i år.

En av de teorier kring tillit som har fått stort genomslag i forskningen är den indelning i tre styrprinciper (egentligen koordineringsmekanismer) som forskaren Paul S Adler föreslår. Han skiljer mellan följande:

• Hierarki – byråkrati, lagstiftning, reglering, formalisering.

• Marknad – konkurrens, belöningar, prissättning.

• Tillit – praktikgemenskap, kollegialitet, kunskap.

I alla samhällen och organisationer finns ett samspel mellan dessa tre . Exakt hur balansen bör se ut kan skilja sig mellan olika sammanhang. Överlag är dock tillit en underbetonad styrprincip i det moderna samhället med all den komplexitet den rymmer, menar Adler. Det vi söker är således inte en ny ytterlighet, utan en rörelse mot en styrning som är mer långsiktigt hållbar och balanserad.

I dag ser vi en positiv utveckling på många håll. Många menar att den växande litteraturen om tillitsbaserad styrning har gett ord och legitimitet åt en filosofi som de önskat arbeta utifrån, men där de inte har vågat ta klivet. Vi ser emellertid också hur ­begreppet ibland misstolkas, missbrukas eller används raljerande. Följande tre aspekter kan avgöra hur vi lyckas med omställningen till en mer tillitsbaserad styrning:

1 Samarbete mellan forskning, politik och praktik.

Trots att det finns god kunskap i forskning om vad som behövs för att medarbetare ska kunna utföra ett gott arbete tillämpas inte alltid dessa kunskaper av beslutsfattare på central nivå inom politik och förvaltning. Det är inte hållbart. En anledning kan vara myter om att forskare inte skulle kunna kommunicera sina forskningsresultat och att de inte skulle förstå praktiken, men de flesta samhällsvetenskapliga forskare arbetar dagligen med denna typ av frågeställningar. Historien visar hur många misstag hade kunnat undvikas om forskarna hade släppts in. Forskning, praktik och politik måste gå armkrok i utvecklingen av den ­offentliga sektorn.

2 Mer praktiknära tvärvetenskaplig forskning.

Styrningen av forskningen har premierat konkurrens och ibland onödigt skarpa gränsdragningar mellan lärosäten och ämnen. För att förstå hur de medborgarnära professionerna kan stärkas behövs mer tvärvetenskapliga samarbeten och mer praktiknära forskning. På så vis kan också debatten röra sig från den problembeskrivning som är väl känd till ett ökat fokus på tänkbara lösningar.

3 Låt kärnverksamheten driva ­utvecklingen.

Det är i mötet mellan medarbetare och medborgare som man ser många av de problem som en illa utformad ­styrning resulterar i. Därför måste utvecklingen i hög grad drivas utifrån förslag från de medarbetare, medborgare och chefer som möts i kärnverksamheten, men med sanktionering från politiker och tjänstemän i form av till exempel nödvändiga ekonomiska ramar.

Vi som undertecknar denna debattartikel representerar elva olika forskningsfält. Vi startar nu ett nytt nationellt nätverk, Akademins tillitsnätverk. Syftet är att adressera behoven ovan, genom att skapa mötesplatser och sprida relevant forskning, stimulera praktiknära tvärvetenskaplig forskning samt verka för att rösterna från kärnverksamheten ska nå fram på ett bättre sätt.

Vi vill värna om forskningens mångfald genom att låta tillitsdiskussionen vara bred och mångfacetterad med utrymme för olika tolkningar och tankar. Vissa använder begreppet tillit i sin forskning, andra använder andra begrepp och denna bredd vill vi bevara.

Sammanhållande är övertygelsen om att offentlig sektor generellt behöver utmärkas av en styr- och lednings­filosofi med högre tillit till våra medborgarnära professioner och de medborgare som de finns till för. Det gäller inte alltid eller överallt, men i många sammanhang.

En förutsättning för att lyckas utveckla offentlig sektor på ett bra sätt är stärkta medborgarnära professioner, tillräckliga resurser, samverkan mellan praktik och forskning samt ett tydligt förändringsmandat. Vi är många i forskarsamhället som gärna bidrar till arbetet.