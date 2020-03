Det nya corona­viruset kommer att stresstesta det civila försvaret, i synnerhet vårdens organisation, beredskap och bemanning. Samtidigt rapporteras nu att 19 av 21 regioner i Sverige har brist på specialistläkare. Vi måste agera nu för att säkra landets läkarbemanning. Lösningen är enkel och kostar endast en promille av sjukvårdens kostnader: fler AT-tjänster.

Ibland krävs det en internationell kris såsom coronaviruset för att påminna oss om att en stark sjukvård uppbyggt av god bemanning med hög kompetens är en fråga om nationell säkerhet. Den bästa krisberedskapen är den som vi bygger i vardagen, genom att investera i vår infrastruktur och vår bemanning. Det är därför särskilt oroande att 19 av 21 regioner har brist på specialistläkare. Samtidigt har Sveriges yngre läkares förening (SYLF) beräknat att Sveriges sjukvård bemannas av cirka 1.500 olegitimerade läkare som i snitt väntar över 10 månader efter sin läkarexamen för att få göra sin allmäntjänstgöring (AT) för att få läkarlegitimation. SYLF beräknar att det saknas 370 AT-tjänster i landet för att uppnå balans.

Sverige har i decennier satt i system att hindra läkare från att fortsätta sin professionella utveckling för att sedan kunna anställa dem till lägre lön. Paradoxalt går detta hand i hand med att Sverige har brist på specialistläkare som regioner hyr in till höga kostnader.

Detta är, såvitt jag kan se, ett världsunikt fenomen. Resultatet är ett skörare sjukvårdssystem där patienter oftare får träffa mer juniora läkare, mer resurser behöver ägnas åt att handleda denna stora grupp olegitimerade läkare och där den nationella läkar­bemanningen i sin helhet är mer junior än vad den behöver vara.

Bristen på AT har skapat betydlig frustration och missnöje hos läkar­kåren. Under senare tid har en tredjedel av juniora läkare angivit att de funderar på att lämna hälso- och sjukvården. Inom allmänmedicin, där det råder stor brist på specialistläkare, har över hälften angivit att de övervägt att lämna vården för en annan sektor.

Trots regionernas lagstadgade ansvar att tillhandhålla tillräckligt många AT-tjänster, förekommer två huvudsakliga argument för att det inte tillsätts fler:

1 Det finns inte handledningsresurser för fler AT-platser

Region Stockholm har angett till Läkartidningen att bristen på ”handledare, instruktörer, handledningstid och lokaler” är orsaker till att man nu backar från den redan budgeterade ökningen av AT-tjänster. Detta trots att region Stockholm på en given dag har cirka 300 heltidsanställda olegitimerade läkare i väntan på AT – som har samma behov av handledning som AT-läkare. Dessutom jobbar majoriteten redan på samma kliniker där man tjänstgör som AT-läkare: på medicinska och kirurgiska kliniker, inom primärvården, samt på akutmottagningarna.

Tvärtom innebär en fördröjd läkar­legitimation att läkare behöver handledning under en större del av sin karriär, som i längden kräver mer handledningsresurser. Fler AT-tjänster skulle innebära att hela läkarkåren skulle vara mer erfaren och senior, vilket också skulle innebära fler hand­ledare och färre som behöver handledning.

2 Det finns inte ekonomiska resurser för fler AT-platser

Räknat på löneskillnader, baserat på senast tillgängliga kompletta lönedata, från slutet av 2018, skulle kostnaden för att ersätta alla olegitimerade läkare innan AT med en legitimerad läkare strax efter AT i region Stockholm landa på cirka 56 miljoner kronor. Det motsvarar under 1 promille av regionens sjukvårdsbudget. Detta är sannolikt högt räknat, med tanke på att alla tjänster sannolikt inte behöver ersättas 1:1, och då legitimerade läkare inte skulle behöva samma handledningsresurser.

Lönekostnaden för 370 fler AT-tjänster på 18 månader skulle landa på cirka 290 miljoner kronor, vilken motsvarar cirka 1 promille av den årliga nettokostnaden för hälso- och sjukvård i Sverige. Denna kostnad är också högt räknat, och baseras på att dessa AT-läkare inte skulle kunna ens delvis ersätta någon annan befintlig tjänst (vilket de kan och redan gör). Om man dessutom gör det möjligt för olegitimerade läkare att tillgodoräkna sig den tjänstgöring de har gjort innan sin AT (som ändå är på samma kliniker), kommer kostnaden att minskas markant.

Tvärtom innebär färre AT-platser även färre legitimerade läkare och specialistläkare. För att sätta detta i kontext, spenderade den offentliga sektorn förra året över 3 miljarder kronor på att hyra in legitimerade läkare och specialistläkare.

Vi måste acceptera följande fakta:

• Bemanning inom hälso- och sjukvård, inklusive läkarbemanning och läkarkårens kompetens är en fråga om nationell säkerhet.

• Regionerna har inte kunnat, på egen hand, tillsätta tillräckligt många AT-tjänster.

• Det sammantagna behovet av AT-tjänster för varje enskild region kan vara, och verkar vara, mindre än det sammantagna nationella behovet av AT-tjänster.

Lösning är enkel, uppenbar och kostar som mest endast enstaka promille av sjukvårdens totala kostnader: fler AT-tjänster. I längden är en sjukvård som är bemannad med personal av högre kompetens sannolikt kostnadsbesparande. Sverige har i sin helhet ett välfungerande sjukvårdssystem med hög kompetens samt hälsoutfall i världsklass, och har alla förutsättningar för att lyckas med detta.

Några konkreta åtgärder:

• Konvertera alla olegitimerade läkartjänster till AT-tjänster.

• Ändra lagstiftningen så att relevant tjänstgöring efter examen kan tillgodoräknas till AT-tjänstgöringen.

• Begränsa regionernas möjlighet till att ha en ”extra lång” AT på 21 månader, som annars är 18 månader.

• Begränsa regionernas möjlighet till att bemanna med olegitimerade läkare innan AT.

Regeringen, regionerna, SKR, och Sveriges läkarförbund behöver omedelbart samverka för att tillsätta fler AT-tjänster för att säkra en god nationell läkarbemanning med högsta möjliga kompetens. Oförmåga att åstadkomma detta kommer att fortsätta utsätta personalen, patienterna, och svenska civilförsvaret för oacceptabel, onödig och undvikbar risk.