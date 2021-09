DN Debatt Repliker. ”Om reklam kan påverka konsumtion så kan också information göra det”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Klimatet kan inte räddas med konsumentinformation, skriver Cecilia Solér, Robin Bankel, Katarina Graffman och Jacob Östberg. Säkert så, men det finns en inkonsekvens i deras resonemang som jag finner förbryllande och likväl central. Den kan illustreras på följande vis.

Antag att det finns en dörr in till ett rum och samtidigt en önskan om att ingen ska gå in i det rummet. Det finns åtminstone två sätt att förhindra personer från att öppna dörren, den ena är att sätta upp en skylt på dörren: ingen ingång eller något liknande. Alternativet är att låsa dörren.

Om man väljer skylt-strategin så kan man så klart tänka sig att någon ändå öppnar dörren och kikar in, kanske sedan går in. Har någon gjort det och funnit att rummet är ett bra rum att vara i så kommer säkert fler att gå in. Dörren är ju öppen och rummet provat. Informationen på dörren var inte tillräcklig. Då kan man fråga sig om skyltens kvalitet var undermålig, storleken på skylten eller bokstäverna, färgerna, ordvalen, skyltens placering på dörren. Någon kvalitetsmässig skillnad.

Poängen är att skylten, oavsett om den betraktas som en reklamskylt eller en informationsskylt, lyder under samma perceptionslagar. Det är i själva verket så att om skylten ska ha någon effekt alls så gäller det bara om människor som stöter på skylten har en tidigare uppfattning om skyltar av den här typen eller i grunden uppfattar skylten som rimlig. Reklam är en slags skyltar, så också information.

Ska bilderna ändra är det inte reklamverktyget som bör vara första strategin. Bättre att utveckla strategier för att låsa dörren. Tvång med andra ord.

Om det då är så att reklam kan påverka konsumtion så kan också information göra det. Eller lika lite. Skribenterna skriver att information bara förändrar konsumtionen på marginalen. Så också reklam vill jag tillägga. Ändå skriver de att ”Här behöver reklam som skapar bilder av hur hållbara produkter kan vara en naturlig del av livet samverka med rimliga priser”.

Detta är konstigt på minst två sätt. Om reklam är så effektiv att den kan skapa bilder av att hållbara produkter (och tjänster, antar jag), så kan väl information göra det också.

Den andra konstigheten är rimliga priser. Vad är det? Vad som är rimligt för någon kan vara orimligt för någon annan. Skribenterna påpekar att konsumtion inte sker på enskild, rationell grund, utan i ett socialt sammanhang. Om en konsument då finner ett par jeans som är läckra och dessutom tror att om hen köper dessa så kommer hen att framstå som den person som hen vill i sitt sociala sammanhang så är det väl ganska rationellt av personen att köpa dessa? Allt annat hade varit ganska irrationellt. Även om jeansen kostar en förmögenhet. Finns pengarna så, varför inte?

Jag är helt med på att det är systemet och de sociala sammanhangen som behöver förändras, ansvaret kan inte åvila en individ. Reklam liksom information är långsamma processer som knyter an till redan etablerade känslor och bilder. Ska bilderna ändra är det inte reklamverktyget som bör vara första strategin. Bättre att utveckla strategier för att låsa dörren. Tvång med andra ord. Annars återstår att vänta på förändringar i den allmänna bilden av vad ett gott liv är och sedan knyta an till den i reklam och information. Hur det kan tänkas gå står nog än så länge skrivet i stjärnorna.