DN Debatt Repliker. ”Omdömet kvarstår: EU–forskare överskattade avverkningar av skog”

Vi beskrev i vår debattartikel hur forskare vid EU:s Joint Research Centre (JRC) spridit felaktiga uppgifter om en mycket drastisk ökning av avverkningar av Europas skogar under perioden 2016 – 2018. Kjell Prytz har nu ifrågasatt om vår kritik är berättigad. Vi går här igenom hans synpunkter. Vi finner att vår ursprungliga slutsats kvarstår. JRC:s rapport bygger på metodmässiga fel och har inte logiskt stöd i någon relevant oberoende statistik, inklusive den svenska Riksskogstaxeringens mätningar.

Det pågår en intensiv debatt nationellt och på EU–nivå om skogsbruk och skogspolitik. En konstruktiv diskussion kräver viss enighet om kvantitativa beskrivningar av fundamental karaktär, till exempel om areal skogsmark, avverkning och tillväxt i skogarna. Mitt i denna debatt publicerade forskare från EU:s JRC i ansedda Nature det sensationella budskapet att den avverkade arealen på kort tid ökat med hela 49 procent i Europa. Störst betydelse hade de förmenta ökningarna av avverkningarna i skogsländerna Finland och Sverige.

Kjell Prytz menar att forskarna från JRC i sin replik i Nature försvarat sig väl mot vår och andras kritik. De påstod bland annat att den förbättring av tolkningen av satellitdata, som kritiker menar omöjliggjorde studien, i stort hade skett före och inte under den studerade perioden 2011 – 2018.

Så är inte fallet. JRC har inte använt data direkt från satelliter, utan av Global Forest Cover maps producerade av forskare vid University of Maryland och Global Forest Watch. En av dessa är Peter Potapov, som ingår bland kritikerna av JRC:s studie (se kommentar från Palahi med flera i Nature).

I ett förtydligande på Global Forest Watch hemsida 2021–04–28 skriver Mikaela Weisse och Peter Potapov att förbättringarna är mest signifikanta efter 2015 (”These adjustments … have resulted in enhanced detection of loss – particularly from 2015 onwards” och ”When comparing time periods … before and after 2015, be conscious that you´re comparing across model changes”). Notera att JCR använder just 2015 som brytpunkt i sin analys och därmed förväxlar förändringar i mätmetodens känslighet med verkliga förändringar i studieobjektet.

Den slutavverkade arealen i Sverige skattas av Riksskogstaxeringen vid SLU, men kan också beräknas med hjälp av de avverkningsanmälningar som skogsägare måste lämna till Skogsstyrelsen när de tänker avverka ett område större än en halv hektar. Dessa två skattningar visar god överensstämmelse.

Den påstådda ökningen av avverkade arealer i Sverige har uppenbarligen inte skett (och överskattades grovt även i övriga Europa).

När JRC skattar att den avverkade arealen i Sverige ökat med 36 procent om man jämför 2016 – 2018 med 2011 – 2015, så rapporterar SLU minus 8 procent och Skogsstyrelsen minus 7 procent. Skattningarna gjorda av SLU och Skogsstyrelsen stämmer dessutom väl med all annan tillgänglig statistik, till exempel statistik rörande handel med trävaror (SCB), användningen av bioenergi (Energimyndigheten), sysselsättningen inom skogssektorn (Skogsstyrelsen), etcetera. Därtill hade transportkapaciteten och den industriella kapaciteten behövt expandera snabbt långt utöver det möjliga. Den påstådda ökningen av avverkade arealer i Sverige har uppenbarligen inte skett (och överskattades grovt även i övriga Europa).

Kjell Prytz anser att Riksskogstaxeringen borde publicera årliga data över avverkad areal. Data finns, men rapporteras som 5–årsmedelvärden för att ge säkrare skattningar av eventuella trender. Åren 2014 – 2018 ingår i 5–årsmedelvärdet 2016 och visar ingen drastisk förändring jämfört med tidigare.

Hade JRC:s forskare varit ödmjuka och börjat med att kontrollera om deras preliminära resultat hade någon verklighetsförankring i nationella data, så hade de aldrig publicerat felaktiga resultat i Nature med betydande politiska implikationer.

Kjell Prytz tycker vi brister i ödmjukhet när vi kritiserar JRC. Vi gör vårt jobb, som bland annat innebär att sålla lösa spekulationer från fakta. Hade JRC:s forskare varit ödmjuka och börjat med att kontrollera om deras preliminära resultat hade någon verklighetsförankring i nationella data, så hade de aldrig publicerat felaktiga resultat i Nature med betydande politiska implikationer. Prestige hindrar ödmjukhet och dess naturliga konsekvens, som vore att författarna från JRC ber Nature att dra tillbaka deras artikel.

Debatten om skogsfrågor rymmer många goda och ibland motstridiga argument. Stora naturvärden och socioekonomiska värden står på spel. Det är därför högst väsentligt att dåliga underlag för diskussionen avfärdas så snabbt som möjligt.