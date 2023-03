DN Debatt. ”Orimligt krav att Finland skulle fortsätta vänta in Sverige”

Till skillnad från Sverige har Finlands militära allians­frihet historiskt inte varit ett val. Under mellan­krigstiden sökte Finland förgäves säkerhet genom att alliera sig med andra länder mot hotet från öst. Efter det andra världskriget tvingades Finland till Sovjet­unionens intressesfär med ett fördrag om vänskap, samverkan och ömse­sidigt bistånd. I dag är läget ett annat. Finland är frivilligt på väg att gå med i Natoalliansen.

I kölvattnet av Sovjetunionens upplösning var många finländare fortfarande oroliga över Rysslands reaktion om Finland försökte närma sig Nato. Detta förklarar delvis varför stödet till medlemskap i försvarsalliansen länge var svalt. Däremot var ökad säkerhet ett viktigt motiv när Finland 1995 sökte medlemskap i Europeiska unionen.

Efter den storskaliga ryska invasionen av det militärt alliansfria Ukraina i februari 2022 blev finländska Natoanhängare alltmer övertygade om att mer bindande försvarsförpliktelser behövdes och att tillräckliga garantier om militär hjälp endast kunde uppnås genom ett Natomedlemskap. Försvars­samarbete utanför Nato ansågs inte trovärdigt nog för att avskräcka Ryssland. De tidiga förespråkarna för ett Nato­medlemskap fick kort efter invasionens inledning sällskap av många tidigare Natoskeptiker som nu såg att det ryska ledarskapet var riskvilligt och redo att använda våld mot ett grannland. Nato blev den uppenbara, nu brett accepterade lösningen.

Det finns mycket som tyder på att många ledande finländska politiker var oförberedda på det ändrade säkerhetsläget och dess konsekvenser för den allmänna opinionen. Efter att majoriteten av finländare började stödja Natomedlemskap inledde presidenten och den socialdemokratiska statsministern medlemskapsprocessen.

Från början av resan har Finland försökt se till att få sällskap av Sverige. Under våren 2022 – efter att de svenska Socialdemokraterna visade att de var villiga att medfölja – bromsade Finland sin nationella Natoprocess så att Sverige skulle hinna i kapp. Relationen till Sverige ses som oerhört viktig i Finland. Det förtroendet som har byggts upp under decennier och stärkts under året som gått, vill finländare värna om.

Finlands har EU:s längsta landgräns mot Ryssland. Här gränsövergången vid städerna Imatra och Svetogorsk. Foto: Jessica Gow/TT

Geografi och historia förklarar varför medlemskapet granskas strategiskt i Finland. Med EU:s längsta landgräns med Ryssland och starka minnen om att huvudsakligen behöva utkämpa den sovjetiska invasionen 1939–1940 på egen hand anser sig Finland befinna sig på frontlinjen. Förståeligt nog strävar Finland därför efter att få bindande säkerhetsgarantier så fort som möjligt för att försäkra sig om att slippa utkämpa ytterligare ett krig mot Ryssland på egen hand.

Detta tryck ökar på grund av den påtagliga allmänna opinionen samt det pågående riksdagsvalet som ökar osäkerheten kring Finlands besluts­förmåga. En fullt fungerande regering tillträder ämbetet först på försommaren. Det hade varit ett riktigt tufft krav för Finland att sitta passivt och hög­sinnat utan säkerhetsgarantier efter att Finlands Natoansökan har ratificerats. Politiskt hade detta varit nästintill omöjligt.

Trots allt är finländska besluts­fattare upprörda över separationen av Finlands och Sveriges ansökningar. Anledningen är enkel. Utöver solidaritet och vikten av att bibehålla goda relationer så är det även av strategiska skäl viktigt att få Sverige med. Utan Sverige saknar Finland strategiskt djup och har svårt att försörja sig.

När det gäller det första skulle finländska luft- och sjöstridskrafter kunna försvara finländskt territorium från Sverige. När det gäller det andra så skulle svenskt territorium kunna utnyttjas för att tillföra förnödenheter, försvars­materiel och militära förband från andra Natoländer till Finland. Till slut finns det oro för att det alltmer fördjupade bilaterala försvarssamarbetet begränsas om Sverige står utanför Nato.

Även om det sistnämnda berör även Sverige, så kan man hävda att på kort sikt stärker Finlands Natomedlemskap även Sveriges säkerhet. Sverige har ingen landgräns mot Ryssland, och kommer att hamna i en Natoficka då den omringas av vänner som tillhör Nato. Så länge som Ukraina förses med tillräckligt stöd så binds Rysslands stridskrafter i kriget. Det är svårt att se hur Ryssland i den överskådliga framtiden har förmåga att försöka invadera ett annat land.

På sikt blir säkerhetssituationen mer osäker. Ett långvarigt svenskt utanförskap skapar problem för Natos försvarsplanering för hela norra Europa. Även om Nato får ett starkt tillskott från finländska markstridskrafter, utgör de svenska sjö- och luftstridskrafterna ytterligare viktiga tillskott till existerande förmågor bland Natoländer i regionen.

Finlands inträde kan försvaga Sveriges förhandlingsposition med Turkiet.

Osäkerheten underlättas inte av medlemskapsprocessernas olika takt. Finlands inträde kan försvaga Sveriges förhandlingsposition med Turkiet. Om och när Finland kommer in i Nato utan Sverige så kommer Finland bli en stark förespråkare för Sveriges medlemskap.

Frågan är inte politiserad i Finland: den delas av presidenten, regeringen samt oppositionen. Alla understryker vikten av ett snabbt slutförande av Sveriges medlemskapsprocess. Som ett alternativ har Finlands president Sauli Niinistö även nämnt bilaterala säkerhetsgarantier mellan de nordiska länderna och USA.

Natomedlemskapet ger dock inte bara nya möjligheter, utan kommer även med förväntningar. Efter en lång historia av militär alliansfrihet har den finländska debatten fokuserat nästan enbart på vad Finland får nationellt, inte vad man förväntas bidra med internationellt. Ett konkret exempel handlar om Natos krav på finländska stridskrafter som kan användas utanför Finland, och som i dagsläget inte finns. Inte heller får vi glömma att det finns olika viljor inom Nato. Genom fortsatt samarbete kan vi dock förstärka våra gemensamma nordiska prioriteter inom alliansen.