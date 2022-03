DN Debatt. ”Överdödlighet ett svagt mått på pandemins effekter”

Under pandemiåren har överdödlighetsstatistik använts för att jämföra den svenska coronahanteringen med andra länders. Nu senast har Coronakommissionen anfört att denna typ av statistik visar att vi klarat oss förhållandevis väl i Sverige. Men kan man använda överdödlighetsstatistik för att bedöma en pandemis framfart? Ger statistik verkligen bättre verklighetsbeskrivning än verkligheten själv?

Det finns flera faktorer som gör överdödlighetsmåttet till ett svagt, och ibland direkt missvisande, mått.

Låt oss börja med att titta på hur överdödligheten under ett år ser ut när många människor dör under en mycket kort tid, till exempel under en enda dag. Den 28 september 1994 dog 750 personer. En normal septemberdag dör 250 personer, vilket innebär att överdödligheten denna dag var 200 procent då 501 av de 750 dödsfallen var en följd av Estoniakatastrofen. De fyra åren före katastrofen dog i medeltal 95 520 personer per år, men under hela 1994 bara 91 844 personer – en underdödlighet på 3 676 personer. Av Estoniakatastrofen syns inte ett spår i överdödlighetsstatistiken.

En mer anslående jämförelse kan göras med spanska sjukan som drabbade Sverige under de fem åren 1918–1922, med drygt 40 000 registrerade döda enligt dåvarande SCB, Kungliga Statistiska centralbyrån. Under de fem åren före spanska sjukan, 1913–1917, dog totalt 393 778 personer och under de fem åren med spanska sjukan dog 416 887, det vill säga drygt 23 000 personer fler. Det innebär att enligt överdödlighetsstatistiken dog bara drygt hälften så många människor av viruset som i verkligheten.

Överdödlighetsstatistiken trollar således bort 547 dödsfall per miljon invånare, motsvarande 5 700 dödsfall.

Men det slutar inte där. Om vi korrigerar för att befolkningen sakta ökade under perioden, så var mortaliteten 1,38 procent av befolkningen före och 1,41 procent under de fem åren under spanska sjukan, alltså en statistisk överdödlighet på 0,03 procent. Det är inte mycket. Om man med den procentuella överdödligheten på 0,03 procent räknar ut hur många som dog av spanska sjukan blir det bara knappt 10 500 statistiska personer.

Men likväl dog minst 40 000 män­niskor av kött och blod och sörjdes av mångfalt fler. Med statistik reduceras mortaliteten av viruset med nästan 75 procent.

Baserat på överdödlighetsstatistik kan man således utan tvekan säga att vi klarade oss mycket väl under spanska sjukan, trots att så alls inte var fallet. Överdödlighet är helt enkelt ett svagt mått under en pandemi, framför allt beroende på den naturliga variationen i dödsfall varje år, regelmässigt cirka 5 procent. Det är ett surrogatmått, ett nödmått, när inte de verkliga döds­siffrorna finns att tillgå.

Så vad gör då överdödlighetsstatistiken med de svenska coronadödsfallen, de verkliga, de diagnosverifierade? Av Coronakommissionens rapport (fig. 7.2) framgår att under hela perioden 2020–2021 är den statistiska överdödligheten 960 per miljon invånare. Men de verkliga dödstalen är mycket högre, 1 507. Överdödlighetsstatistiken trollar således bort 547 dödsfall per miljon invånare, motsvarande 5 700 dödsfall. En minskning med 36 procent. I våra tre grannländer Danmark, Finland och Norge är statistiken rättvisande och ger samma antal dödsfall i genomsnitt som de verifierade dödsfallen, 370 per miljon invånare.

Det finns därför all anledning att jämföra våra verkliga dödssiffror med våra grannländers för att få en rättvisande bild av pandemiutfallet. Men också för att vi i nästan alla andra sammanhang jämförs med de nordiska grann­länderna på grund av sociala, kulturella, ekonomiska och andra likheter. Och i detta fall sammanföll dessutom tidpunkten för pandemiutbrottet i alla de fyra länderna.

Många påstår att man inte kan veta vad utfallet blivit om vi i Sverige vidtagit kraftfulla och tidiga åtgärder som Coronakommissionen anser att man borde gjort. Men i våra tre grannländer gjorde man precis detta. Snabb nedstängning, testning, spårning, hushållskarantän och karantän för hemvändande från skidsemestrar i Alperna, vilket resulterade i ett genomsnitt på 69 döda per miljon invånare för första halvåret 2020.

I Sverige, som tidvis under våren hade världens högsta dödstal, blev resultatet av våra milda restriktioner och rekommendationer 525 döda per miljon invånare, mer än sju gånger så många som i grannländerna.

Inte ens åtta månader senare, inför den andra vågen, var förberedelserna på en adekvat nivå. För andra gången lät Folkhälsomyndigheten, och därmed regeringen, sig överraskas. Trots de skyhöga dödstalen under första vågen, så var man så övertygad om att man hade varit framgångsrik att man strax före den andra vågen – som enligt statsepidemiolog Anders Tegnell inte skulle komma i Sverige, men väl i Norge – lättade på restriktionerna. Den andra vågen skördade i genomsnitt ytterligare 154 döda per miljon invånare i Norge, Danmark och Finland, men fem gånger så många i Sverige, 755 per miljon invånare.

Om Sverige gjort som våra grannländer under hela 2020–2021 hade således långt mer än 10 000 färre människor dött av coronaviruset. Folkhälsomyndigheten säger att man vägt in hela folkhälsoperspektivet vid val av åtgärder, och regeringen att man vägt in betydelsen av att minimera inskränkningarna av personliga friheter och rättigheter. Men i vilket anständigt land kan regering och myndigheter tillåtas att väga mer än 10 000 människors liv som mindre värdefulla än resten av befolkningens fri- och rättigheter?

Och dessutom, dessvärre – vid denna avvägning tog myndigheten inte med effekterna på de sköra och utsatta i äldrevården, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell, trots att den dåvarande generaldirektören Johan Carlson väl kände bristerna inom äldreomsorgen och hur sårbar denna var för coronasmittan.

Finns det något som tyder på att nästa pandemi kommer att skötas mer i linje med kommissionens rekommendationer? På den punkten finns det anledning att vara pessimistisk. Inom några timmar efter kommissionens pressträff hade såväl Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, som socialminister Lena Hallengren (S) avfärdat kritiken.

Tegmark Wisell höll inte med om att man måste iaktta försiktighets­principen (man får vara glad att det inte är Kärnkraftsinspektionens general­direktör som står för denna åsikt). Lena Hallengren ansåg inte att regeringen bör tala med andra experter än de på expertmyndigheten.

Problemet är dock att experter som ihärdigt förnekar de mest grundläggande och vetenskapligt dokumenterade egenskaperna hos viruset, att smittan är luftburen och att man smittar presymtomatiskt, inte kan tillåtas vara regeringens enda konsulterade experter. Det behövs, som Coronakommissionen konstaterar, bred och utomstående expertis. Endast så kan vi hoppas på ett mindre förfärande utfall nästa gång.